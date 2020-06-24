Чоловік, який "тикав телефон в обличчя" Супрун, втік на машині нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активіст Грещишин

Депутат ОПЗЖ Суто Мамоян є власником машини, на якій поїхав чоловік, який "тикав телефон в обличчя" колишній главі МОЗ Уляні Супрун.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у Facebook активіст і виконавчий директор організації ARC.ua Станіслав Грещишин

За його словами, Mercedes-Benz G 63 AMG внесений у декларацію Суто Мамояна за 2019 рік.

"Добрі люди допомогли встановити власника машини, на якій вчора втекла людина, яка в грубій формі тикала Уляні телефон в обличчя, ніби намагаючись зробити фото", - написав він.

Нагадаємо, колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про спробу її залякати. В автомобілі, куди сів провокатор, Супрун побачила людину, схожу на екснардепа від БПП, члена "Європейської Солідарності" і кандидата на пост глави НСЗУ Костянтина Яриніча.

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