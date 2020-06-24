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Чоловік, який "тикав телефон в обличчя" Супрун, втік на машині нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активіст Грещишин

Чоловік, який

Депутат ОПЗЖ Суто Мамоян є власником машини, на якій поїхав чоловік, який "тикав телефон в обличчя" колишній главі МОЗ Уляні Супрун.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у Facebook активіст і виконавчий директор організації ARC.ua Станіслав Грещишин

За його словами, Mercedes-Benz G 63 AMG внесений у декларацію Суто Мамояна за 2019 рік.

"Добрі люди допомогли встановити власника машини, на якій вчора втекла людина, яка в грубій формі тикала Уляні телефон в обличчя, ніби намагаючись зробити фото", - написав він.

Нагадаємо, колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про спробу її залякати. В автомобілі, куди сів провокатор, Супрун побачила людину, схожу на екснардепа від БПП, члена "Європейської Солідарності" і кандидата на пост глави НСЗУ Костянтина Яриніча.

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Чоловік, який тикав телефон в обличчя Супрун, втік на машині нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активіст Грещишин 01

Автор: 

Супрун Уляна (636) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+43
таблеточная мафия в ярости. Теперь надо все по новому востанавливать.
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24.06.2020 14:23
+28
От прийде до влади Зеленський, то він їх всих посодить! І мудрий нарід наконєц вздохньот с облєгчєнієм. Хотя, облєгчєніє может наступіть і раньше.
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24.06.2020 14:33
+22
Покажіть звідки ви отримали інформацію про існування якогось вальцмана?
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24.06.2020 14:37
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таблеточная мафия в ярости. Теперь надо все по новому востанавливать.
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24.06.2020 14:23 Відповісти
Цей вічний союз партії свині Парашенки і жопоблока)))
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24.06.2020 14:31 Відповісти
От прийде до влади Зеленський, то він їх всих посодить! І мудрий нарід наконєц вздохньот с облєгчєнієм. Хотя, облєгчєніє может наступіть і раньше.
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24.06.2020 14:33 Відповісти
https://censor.net/news/3203644/kogda_nachalas_vtoraya_mirovaya_kak_zelenskiyi_i_shmygal_podygrali_medvedchuku_video
https://censor.net/news/3203644/kogda_nachalas_vtoraya_mirovaya_kak_zelenskiyi_i_shmygal_podygrali_medvedchuku_video

https://censor.net/news/3203892/pochemu_ispugalsya_shariyi_kak_soyuznik_medvedchuka_obmanul_svoih_fanatov_video

https://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchuka

https://censor.net/news/3203037/oligarh_kolomoyiskiyi_i_kum_putina_medvedchuk_yavlyayutsya_biznespartnerami_v_3h_oblenergo_na_2h_metallurgicheskih
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24.06.2020 15:30 Відповісти
ПЕТЯ МУДАК КРАЛ И МЫ ХОТЕЛИ , А ВОНО ЯК ЗВИЧАЙНО ....
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24.06.2020 15:11 Відповісти
Ты имеешь ввиду, как Петин однопартиец оказался в ЗАЖОПовской машине? .... сам удивляюсь
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24.06.2020 15:25 Відповісти
"пихавший"...
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24.06.2020 14:25 Відповісти
"Вечером (23 июня. - Ред.) возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихавши телефон мне в лицо"
Источник:https://censor.net/p3203961

Мужчина, "пихавший телефон в лицо" Супрун, скрылся на машине нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активист Грещишин - Цензор.НЕТ 6530
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24.06.2020 14:29 Відповісти
Ага ще про вальцманів....забулись
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24.06.2020 14:32 Відповісти
Хто це?
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24.06.2020 14:33 Відповісти
Засновник ПР (опоблока )
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24.06.2020 14:36 Відповісти
Покажіть звідки ви отримали інформацію про існування якогось вальцмана?
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24.06.2020 14:37 Відповісти
З опзж він її отримав....
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24.06.2020 14:44 Відповісти
Я его всегда в спам опускаю. Дима руцкий пропагандон
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24.06.2020 16:05 Відповісти
Це мабуть той хто вбив брата Ермака)))
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24.06.2020 16:30 Відповісти
так зеля и есть вальцман. вы шо не знали?
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24.06.2020 15:16 Відповісти
Как где?Вот вы, например, в Испании (если верить флажку).
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24.06.2020 14:35 Відповісти
Как-то быстро у вас прокси отклонился))
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24.06.2020 14:52 Відповісти
Отклеился т.е.
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24.06.2020 14:52 Відповісти
Они перевелись, кто на фронте погиб, кого Авакян вместе с жидами посадил, кого Портнов и прокацапская падаль уничтожили на Донбассе, остались маргионалы, жиды и кацапы, которыеуправляют бидломассой показывая видосики на канале Г+Г
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24.06.2020 14:55 Відповісти
Супрун конечно молодец, но то что ей в каждом нападавшем Порох мерещится - явно намекает, что зрадофила в себе она искоренить так и не смогла
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24.06.2020 14:38 Відповісти
Реванш.Власть яніка вернулась.
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24.06.2020 14:38 Відповісти
"Власть яніка вернулась." - "экс-нардепа от БПП, члена "Европейской Солидарности"
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24.06.2020 16:37 Відповісти
Есть какаято недосказанность в этой всей истории. Мужчина пихавший телефон в рот Супрун, что зачем? Может он журналист интервью хотел взять? Тогда почему он молчал и ничего не сказал? А вдруг он глухонемой журналист!
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24.06.2020 14:39 Відповісти
Может показать чтото хотел на телефоне?
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24.06.2020 14:43 Відповісти
Или на украинском языке не разговаривает, а только на своём родном)) Супрун же не понимает армянского)) Пока))
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Да. Походу с ней по телефону ктото хотел пообщаться. Задача исполнителей была подождать и передать телефон. Но пля шо исполнители тупые шо Супрун - из такой фигни такое шоу устроили на всю страну)))
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24.06.2020 16:59 Відповісти
опзжо кацапские твари подстилки продажные и враги Украины
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24.06.2020 14:39 Відповісти
К-коньспирация
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24.06.2020 14:44 Відповісти
"Трамп заявляв, що проросійський президент в Україні міг би вирішити питання з війною". "Путін розповів Трампу, що Зеленський був досить відомим в Росії, завдяки своїй телевізійній кар'єрі і у нього були там контакти."Президент США Дональд Трамп ще до обрання Володимира Зеленського шостим лідером України заявляв, що питання з війною на Донбасі можна було б вирішити "доброзичливою позицією до Росії".Буквы
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Трамп заявляв, що проросійський президент в Україні міг би вирішити питання з війною
Президент США Дональд Трамп ще до обрання Володимира Зеленського шостим лідером України заявляв, що питання з війною на Донбасі можна було б вирішити "доброзичливою позицією до Росії".

Середа, 24 червня 2020, 13:17

Про це написав у мемуарах екс-радник американського лідера Джон Болтон.

У липні 2018 року, після зустрічі з Путіним, Трамп говорив про те, що російський президент "помилився", коли анексував український півострів Крим, але тепер його не віддасть.

При цьому, Болтон кілька разів згадав про те, що Трамп не раз нібито говорив про готовність "злити" Україну Кремлю.

За його словами, Трамп нібито говорив Путіну про те, що "проросійський президент України міг би допомогти запобігти третій світовій війні".

Ця фраза прозвучала на саміті Великої двадцятки в Буенос-Айресі в кінці листопада 2018 року, якраз після інциденту із захопленням моряків в Керченській протоці.

Трамп і Путін поспілкувалися на вечері, в приватному порядку, в присутності лише перекладача Путіна. У російській пресі про цю розмову не повідомили, але Трамп розповів про її зміст Болтону.

"Трамп на наступний ранок запевнив мене, що він сказав, що не бачить перспективи для їх зустрічі в будь-якому форматі, поки інцидент не буде вирішено (із захопленням українських моряків і військових кораблів, - ред.)", - написав Болтон.

Але після цього Трамп розмовляв з Меркель, сказавши, що "український президент, налаштований дружелюбно до Росії, міг би допомогти уникнути третьої світової війни. Росіянам б це сподобалося".

Можливо, Трамп мав на увазі наступного українського президента, оскільки у п'ятого президента Петра Порошенка була зовсім інша риторика щодо РФ.

Болтон також описав позицію Зеленського з цього приводу, який став президентом країни через більше ніж півроку, після цієї розмови.

"Він був сповнений рішучості повернути Донбас якомога швидше і покласти край війні в рамках Мінських угод", - пише Болтон.

Він додав, що в травні була ще одна розмова Трампа з Путіним, під час якої вони обговорювали Зеленського.

"Трамп подзвонив Путіну, тому що, як він сказав без видимих ​​на те підстав, Путін "помирав від бажання" поговорити з ним. Насправді, це Трамп дуже хотів розмови, так як він не спілкувався з Путіним з часу інциденту в Керченській протоці , який змусив скасувати двосторонню зустріч в Буенос-Айресі на G20″, - написав Болтон.

Путін розповів Трампу, що Зеленський був досить відомим в Росії, завдяки своїй телевізійній кар'єрі і у нього були там контакти.https://bykvu.com/ua/bukvy/tramp-zajavljal-chto-prorossijskij-prezident-v-ukraine-mog-by-reshit-vopros-s-vojnoj/
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24.06.2020 14:46 Відповісти
Ну допустим быдло, хам... но что до сих пор делает бывшая и.о. минздрава, гражданка США в Украине, чего выжидает? Или просто смотрящая за исполнением протиснутого ей закона о трансплантации органов, престарелые "рохквэллеры" за океаном уже заждались?
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24.06.2020 14:50 Відповісти
Тобі то що, кацапська свиня?
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24.06.2020 15:06 Відповісти
Я живу в Украине, в отличия от тебя, пиндосский холуй, целующий ж*пы черномазым в Гарлеме. Батрак звезднополосатый
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24.06.2020 15:17 Відповісти
А кому не плевать где ты живешь, кацапская морда?
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24.06.2020 16:06 Відповісти
Ну тыкнула бы ему электрошокером в яйца......
Сразу все желания отбила.... И фоткать.... и к жене ..... и любовнику.....
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24.06.2020 14:54 Відповісти
Супрун стільки "навтикала" всім українцям, що мабуть на ці "втики" теж поїхала таким же мерседесом.
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24.06.2020 15:13 Відповісти
ормяне- такие ж люди, как и все,
только дома они ходят на четвереньках©
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24.06.2020 15:44 Відповісти
 
 