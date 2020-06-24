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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль про коронавірус: Класичного страху захворіти у мене немає, але ось летальність цієї хвороби лякає

Шмигаль про коронавірус: Класичного страху захворіти у мене немає, але ось летальність цієї хвороби лякає

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо подолати летальність від коронавірусу, суспільство не матиме страху цієї хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко", відповідаючи на питання, чи є у нього страх захворіти на коронавірус.

"Класичного страху захворіти у мене немає. Тут дуже важливий момент: хочеться з одного боку дати меседж суспільству, що це хвороба, і кожен з нас має шанс нею заразитися і захворіти, дуже важливо вчасно зреагувати і отримати допомогу. І тут дуже важливий момент - захворіти якомога пізніше, а саме дотримуватися маскового режиму, дотримуватися чистоти рук, дотримуватися соціальної дистанції", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що на цей момент у світі немає ліків і затверджених ефективних протоколів лікування коронавірусу, а у хвороби досить висока летальність.

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"Ось це лякає. Лякає летальність цієї хвороби. Якщо подолати летальність і ця хвороба стане умовно звичайним грипом або ангіною, яку можна полікувати таблетками і жити спокійно далі, тоді страху ні у суспільства, ні у кого з нас не буде", - підкреслив Шмигаль .

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4576) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Есть женщины в Раде Верховной,
Нардепы теряют покой -
Кто может быть бабой рабочей,
А кто - корабельной сосной…

За слуг они станут стеною,
Аналу объявят табу,
Коня на скаку остановят,
В горящую прыгнут избу…

Накажут они всех засранцев,
Дороги построят в момент,
Не зря, значит, курит айкосы
На Банковой наш президент… (с)
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24.06.2020 14:26
+9
а вот у меня есть страх что вы не заболеете и продолжите обворовывать страну!
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24.06.2020 14:25
+5
Ймовірність померти від коронавірусу у Шмигаля значно менша, ніж бути повішеним на осінньому каштані в Києві.
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24.06.2020 14:40
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поменьше трись возле шмаркли
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24.06.2020 14:24 Відповісти
а вот у меня есть страх что вы не заболеете и продолжите обворовывать страну!
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24.06.2020 14:25 Відповісти
Кэп Очевидность...
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24.06.2020 14:25 Відповісти
Есть женщины в Раде Верховной,
Нардепы теряют покой -
Кто может быть бабой рабочей,
А кто - корабельной сосной…

За слуг они станут стеною,
Аналу объявят табу,
Коня на скаку остановят,
В горящую прыгнут избу…

Накажут они всех засранцев,
Дороги построят в момент,
Не зря, значит, курит айкосы
На Банковой наш президент… (с)
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24.06.2020 14:26 Відповісти
Чьё творчество? +++
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24.06.2020 14:28 Відповісти
вроде Горький Лук
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24.06.2020 14:29 Відповісти
А, не, - https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3180611.html Андрей Капустин:
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24.06.2020 14:32 Відповісти
"Вот это пугает. Пугает летальность этой болезни... которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет", - подчеркнул Шмыгаль. Источник: https://censor.net/n3204067

Шмыгаль о коронавирусе: Классического страха заболеть у меня нет, но вот летальность этой болезни пугает - Цензор.НЕТ 5531
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24.06.2020 14:27 Відповісти
зэ-зэ-зэ-зэ.......
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24.06.2020 14:39 Відповісти
паранойя у тебя, степашка. летальность у вирусочка так себе... а тебе не остаётся ничего другого как врать. в тюрму (произносить голосом Папанова) ведь не хоцца!
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24.06.2020 14:28 Відповісти
К сожалению, это не паранойя. В Италии в "пиковое" время крематории были переполнены.
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24.06.2020 15:23 Відповісти
1. У нас не Италия
2. Есть очень большие сомнения насчёт тех самых крематориев. Я вот читал статью про очереди "скорых" в Киеве.
3 летальность - это термин. невысокая она.
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24.06.2020 15:27 Відповісти
Сомневаться можно, но смертность (летальность) была высокая не только в Италии. Похожие истории и в США были.
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24.06.2020 15:54 Відповісти
Не нужно путать смертность с летальностью. Это разные термины. С определением летальности нашего вирусочка есть проблемы т.к. нигде не было измерено кол-во заразившихся. С другой стороны есть данные что до 80% случаев проходит бессимптомно.
Летальность на уровне "сердитого гриппа". Смертность - ниже.
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24.06.2020 15:59 Відповісти
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! (с)
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24.06.2020 14:29 Відповісти
БИШКЕК/МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Делегация президента Киргизии http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/ Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения коронавируса у ее членов, сообщили РИА Новости в посольстве республики."Президент и делегация улетели", - сообщили в дипведомстве.
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24.06.2020 14:33 Відповісти
я родился, чтоб стать всем полезней,
испугавшись "летальность болезни"
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24.06.2020 14:33 Відповісти
Яка "летальность" клоун, тебе пугаєт?! 18,5% у віковій групі від 80 до 89 років.
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24.06.2020 14:34 Відповісти
А вы со Степановым познакомтесь со статистикой смертности в мире и конкретно в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, туберкулеза, СПИДа. И ваш страх перед смертностью от С-19 улетучится, уступив месту другому страху. вполне конкретному, Если вы уж такие легковозбудимые, мля! Аффигительная забота о здоровье трудящихся и пенсионеров особенно!
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24.06.2020 14:35 Відповісти
Интересно, что нам будет петь ВОЗ,МОЗ, Степанов, Ляшко и Шмыгаль, если после парада вмаскве не будет значительной вспышки эпидемии, как выкручиваться будут?
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24.06.2020 14:35 Відповісти
А ти як хочеш, щоб побільше росіян після параду було знищено вірусом, чи поменше?
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24.06.2020 15:00 Відповісти
Все, кто был на параде, они потенциальная угроза для Украины т.к. является армией кремля ведущего войну на Донбассе
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24.06.2020 15:03 Відповісти
Тобто ти бажаєш всім їм заразитися вірусом та померти?
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24.06.2020 15:19 Відповісти
Тобі і всім ворогам України бажаю заразитись хоч чимсь.
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24.06.2020 15:38 Відповісти
Ймовірність померти від коронавірусу у Шмигаля значно менша, ніж бути повішеним на осінньому каштані в Києві.
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24.06.2020 14:40 Відповісти
а меня пугает идиотизм, с которым считают летальность. умер от черепно-мозговой травмы, посмертно обнаружено ковидло, посчитали в статистику. Дебилы, Б...!!!
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24.06.2020 14:42 Відповісти
Ну Ви й фантазер...

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ И КОДИРОВАНИЮ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ

Смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 для целей эпиднадзора определяется как смерть, наступившая в результате клинически установленного заболевания, подтвержденного или определенного как вероятное, если нет четко установленной альтернативной причины смерти, которая не может быть связана с заболеванием COVID- 19 (например, травма). При этом не должно быть периода полного выздоровления от COVID-19 между болезнью и смертью.
Причиной смерти от COVID-19 не может быть определено другое заболевание (например, рак) и она должна учитываться независимо от ранее имевшихся заболеваний, которые предположительно могут спровоцировать тяжелое течение COVID-19.

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
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24.06.2020 15:11 Відповісти
Вы пытаетесь кацапскому боту объяснить, что его фантазии и методички на тему короновируса не соответсвуют реальности?
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24.06.2020 19:29 Відповісти
А звідки шимгаль знає, що летальність > грипу, якщо не знає кількості інфікованих?
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24.06.2020 14:45 Відповісти
він балака про те, про що нічого не розуміє. Як він робив у ахметова чи там у кого - велике питання.
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24.06.2020 19:10 Відповісти
Абы вы, твари зебильные, побыстрее повыздыхали со своим быдлоэлекторатом...
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24.06.2020 15:01 Відповісти
т.е. пугают не 73% и не 25%, а несчастные 2% ? правильно, ссысь )
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24.06.2020 15:02 Відповісти
У общества страх не так перед коронавирусом ,как перед тем ,как вы
нас от него защищаете.
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24.06.2020 15:54 Відповісти
Люди, я уже 100 раз писал, что это лохотрон. Смотрите до конца, зачем это все нужно! https://www.youtube.com/watch?v=v6heZKxG7dM&feature=share&fbclid=IwAR3FexAlOA5BAGDXmNAN2O7yjdfIHQ0rR80rmKD9vcUUpy2T9EmJrBa1fXM
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24.06.2020 16:05 Відповісти
Вообще-то больше пугает не смертность от короновируса, а осложнения (наблюдаются у 30% всех имеющих тяжелую форму короновируса), в результате которых люди часто становятся инвалидами. То есть в результате вашей пофигистичной политики и неспособности навести порядок и заставить быдло выполнять ваши же решения у нас сотни тысяч человек (а скорее всего миллионы) могут стать инвалидами и иждивенцами, которых нужно будет кормить за счет бюджета. Так что нужно разочаровать все быдло не верящее в ковид или просто настолько тупое которое решило, что все это их не коснется - за вашу тупость и беспечность вы все равно заплатите, или вашими жизнями и здоровьем или деньгами.
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24.06.2020 19:48 Відповісти
 
 