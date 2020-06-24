Шмигаль про коронавірус: Класичного страху захворіти у мене немає, але ось летальність цієї хвороби лякає

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо подолати летальність від коронавірусу, суспільство не матиме страху цієї хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко", відповідаючи на питання, чи є у нього страх захворіти на коронавірус.

"Класичного страху захворіти у мене немає. Тут дуже важливий момент: хочеться з одного боку дати меседж суспільству, що це хвороба, і кожен з нас має шанс нею заразитися і захворіти, дуже важливо вчасно зреагувати і отримати допомогу. І тут дуже важливий момент - захворіти якомога пізніше, а саме дотримуватися маскового режиму, дотримуватися чистоти рук, дотримуватися соціальної дистанції", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що на цей момент у світі немає ліків і затверджених ефективних протоколів лікування коронавірусу, а у хвороби досить висока летальність.

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"Ось це лякає. Лякає летальність цієї хвороби. Якщо подолати летальність і ця хвороба стане умовно звичайним грипом або ангіною, яку можна полікувати таблетками і жити спокійно далі, тоді страху ні у суспільства, ні у кого з нас не буде", - підкреслив Шмигаль .