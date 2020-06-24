Шмигаль про коронавірус: Класичного страху захворіти у мене немає, але ось летальність цієї хвороби лякає
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо подолати летальність від коронавірусу, суспільство не матиме страху цієї хвороби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко", відповідаючи на питання, чи є у нього страх захворіти на коронавірус.
"Класичного страху захворіти у мене немає. Тут дуже важливий момент: хочеться з одного боку дати меседж суспільству, що це хвороба, і кожен з нас має шанс нею заразитися і захворіти, дуже важливо вчасно зреагувати і отримати допомогу. І тут дуже важливий момент - захворіти якомога пізніше, а саме дотримуватися маскового режиму, дотримуватися чистоти рук, дотримуватися соціальної дистанції", - сказав Шмигаль.
Прем'єр пояснив, що на цей момент у світі немає ліків і затверджених ефективних протоколів лікування коронавірусу, а у хвороби досить висока летальність.
"Ось це лякає. Лякає летальність цієї хвороби. Якщо подолати летальність і ця хвороба стане умовно звичайним грипом або ангіною, яку можна полікувати таблетками і жити спокійно далі, тоді страху ні у суспільства, ні у кого з нас не буде", - підкреслив Шмигаль .
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Нардепы теряют покой -
Кто может быть бабой рабочей,
А кто - корабельной сосной…
За слуг они станут стеною,
Аналу объявят табу,
Коня на скаку остановят,
В горящую прыгнут избу…
Накажут они всех засранцев,
Дороги построят в момент,
Не зря, значит, курит айкосы
На Банковой наш президент… (с)
2. Есть очень большие сомнения насчёт тех самых крематориев. Я вот читал статью про очереди "скорых" в Киеве.
3 летальность - это термин. невысокая она.
Летальность на уровне "сердитого гриппа". Смертность - ниже.
испугавшись "летальность болезни"
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ И КОДИРОВАНИЮ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 для целей эпиднадзора определяется как смерть, наступившая в результате клинически установленного заболевания, подтвержденного или определенного как вероятное, если нет четко установленной альтернативной причины смерти, которая не может быть связана с заболеванием COVID- 19 (например, травма). При этом не должно быть периода полного выздоровления от COVID-19 между болезнью и смертью.
Причиной смерти от COVID-19 не может быть определено другое заболевание (например, рак) и она должна учитываться независимо от ранее имевшихся заболеваний, которые предположительно могут спровоцировать тяжелое течение COVID-19.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
нас от него защищаете.