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Новини
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СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту

СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту

Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 млн ​​гривень бюджетних коштів організованою групою посадових осіб історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що у 2018 році генеральний директор закладу та двоє його спільників придбали фактично непотрібну адміністративну будівлю у Переяславі на Київщині. Вартість майна становила 2,5 млн грн, проте чиновники придбали його за понад 19 млн грн. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю вартості привласнили.

Наразі всім трьом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима

Автор: 

Міністерство культури (757) СБУ (12826)


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Топ коментарі
+5
За воровство зерна из Госрезерва почти на миллиард, похоже, браться не собираются.
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24.06.2020 14:43
+3
УЖЕ делось, и зерно, и топливо.
Причем, делось при величайшем политике, который зубы на кон ставил, обещая побороть воровство и коррупцию.
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24.06.2020 14:50
+3
- Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.(с)
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24.06.2020 14:51
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мій DELL Vostro 1014 почіл окончатєльно. Здохла матриця - деякий час користував із зовнішнім монітором, але тепер накрилось відео, інтегроване в чіп північного мосту - жарко - перегрівся
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24.06.2020 14:50 Відповісти
СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту - Цензор.НЕТ 6775
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24.06.2020 14:53 Відповісти
В рабочем состоянии, но нужно поменять несколько ламп.

СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту - Цензор.НЕТ 9911
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24.06.2020 15:00 Відповісти
щедрість українська безмежна - перевершити її можуть лише українські злидні
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24.06.2020 15:05 Відповісти
приймаю донат - якшо здати на цвєтмєт, то мона і нову дєпутацьку сенсорну кньопку придбати!

СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту - Цензор.НЕТ 9236
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24.06.2020 15:07 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3677664.html КУДА ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАТИТ НАШИ ДЕНЬГИ?

видосик -- https://youtu.be/9e2Ix673Ykc
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24.06.2020 14:43 Відповісти
- Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.(с)
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24.06.2020 14:51 Відповісти
"-- Алло, это прачечная?
-- Х..чечная, это Министерство Культуры!"
(с)
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24.06.2020 14:43 Відповісти
- Алло это х..чечная?
- Нет! Это ху... Скотина! Это Министерство Культуры!
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24.06.2020 14:49 Відповісти
Существует несколько версий этого блистательного анекдота.
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24.06.2020 14:54 Відповісти
"Разоблачают" у нас только "бывших"... Это, конечно, не разоблачение в плане искоренения явления, а простая "зачистка" хлебного места для "СВОИХ", которых со временем перейдут в категорию "бывших"!
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24.06.2020 16:26 Відповісти
За воровство зерна из Госрезерва почти на миллиард, похоже, браться не собираются.
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24.06.2020 14:43 Відповісти
Не всё сразу.
Сначала, культура и история, а госрезерв никуда не денется!
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24.06.2020 14:45 Відповісти
УЖЕ делось, и зерно, и топливо.
Причем, делось при величайшем политике, который зубы на кон ставил, обещая побороть воровство и коррупцию.
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24.06.2020 14:50 Відповісти
Неужели ты не поняла моего сарказма?
Ничего не изменилось.
Полная преемственность.
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24.06.2020 14:52 Відповісти
Не поняла.
До Зели тоже обворовали Госрезерв на миллиарды?
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24.06.2020 14:56 Відповісти
Нет.
Тоже начинали с истории и МинКульта.
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24.06.2020 15:02 Відповісти
Начинали с истории и минкульта ( если открывшие дело докажут, что это было на самом деле ), но до грабежа Госрезерва так и не дошли за пять лет.
А нынешние уже мародерят миллиардами.
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24.06.2020 15:10 Відповісти
но до грабежа Госрезерва так и не дошли за пять лет

...............................................................................................................................................................

Не волновайтесь,следствие покажет.
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24.06.2020 16:19 Відповісти
Я не волнуюсь, я жду вызовов на допросы, показательных процессов над настоящими мародерами и ворами, разграбившими Госрезерв.
Когда они начнутся?
На посты в ФБ с критикой преЗедента реакция была молниеносная.
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24.06.2020 16:27 Відповісти
Так все ждут.
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24.06.2020 17:22 Відповісти
Крадуть курва по всіх мінистерствах та відомствах... на всіх рівнях та на всіх ділянках...і не видно кінця цьому...
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24.06.2020 14:47 Відповісти
хоть культурно сперли?
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24.06.2020 14:55 Відповісти
Ось це чітке фіксування корупційної діяльності, яке треба доводити в суді. Побільше б таких справ. І поменьше маячні з томосом, правом на самозахист, або вбивством Шеремета.
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24.06.2020 14:55 Відповісти
Та ти шо?А яке взагалі має відношення Томос до Держави Україна-ми що-вже окуповані Константинополем(Стамбул.Турція)?Релігія (навіть світом визнана) є відокремленою від Держави.Чому навіть в Америці UOC(УПЦ),а в Україні пцу(порошенко церкву украв)В Томосі є СЦ(свята церква чи світовизнана церква чи (холі церква як оккупийшен бренда))Що це за поділ такий,аби від трьох православних конфесій України поросячою силою державника відривати шматок їх реліквій та догмату(досить що РПЦ рвуть)?Це є злочин на святотатцтві і те,що якийсь Допа шпиняє ПОПу за зраду своїй попередній конфесії УПЦ МП та розпалюванні міжконфесійних воєн утворенням якоїсь своєї пцу,якої немає в Томосі,до Держави має стосунок господарчий,тай то тільки тоді,коли хтось у когось щось вкрав(в даному випадку пцу від упц вкрали церкву)Держава має утворити спеціальний орган по врегулюванню цих гострих питань,а не займати якусь одну сторону,бо це монархізм.
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24.06.2020 16:37 Відповісти
Служба Барыг Украины работу свою знает-вместо 50-и млрд.долларов засветят 6-ть,а вместо истраченньіх 86млрд. грн,которые Министерство Информационной Политики рошенка расдеребанило совместно с Министерством культуры Украины,(!)Государственным агентством Украины по вопросам кино,(!) Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания,(!) Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины,засветит жалкие 17 млн.грн.Сейчас они,как хуторские школьники по зарплатам чиновникам, определяют суммы,вбуханные в "политические преследования барыг",вместо искать по схронам намародёренное "петриотами" пoрашенка. Смешно!
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24.06.2020 15:57 Відповісти
А не тому якийсь піжон із мінкультури написав заяву на звільнення.
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24.06.2020 16:10 Відповісти
 
 