СБУ викрила привласнення 17 млн грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту
Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 млн гривень бюджетних коштів організованою групою посадових осіб історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що у 2018 році генеральний директор закладу та двоє його спільників придбали фактично непотрібну адміністративну будівлю у Переяславі на Київщині. Вартість майна становила 2,5 млн грн, проте чиновники придбали його за понад 19 млн грн. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю вартості привласнили.
Наразі всім трьом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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видосик -- https://youtu.be/9e2Ix673Ykc
-- Х..чечная, это Министерство Культуры!"
(с)
- Нет! Это ху... Скотина! Это Министерство Культуры!
Сначала, культура и история, а госрезерв никуда не денется!
Причем, делось при величайшем политике, который зубы на кон ставил, обещая побороть воровство и коррупцию.
Ничего не изменилось.
Полная преемственность.
До Зели тоже обворовали Госрезерв на миллиарды?
Тоже начинали с истории и МинКульта.
А нынешние уже мародерят миллиардами.
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Не волновайтесь,следствие покажет.
Когда они начнутся?
На посты в ФБ с критикой преЗедента реакция была молниеносная.