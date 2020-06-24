Карантин на Київщині можуть посилити в разі триденного зростання кількості інфікованих COVID-19, - ОДА
Карантинні заходи в Київській області можуть посилити, якщо три дні поспіль не падатиме динаміка зростання випадків інфікування коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Київської ОДА Василь Володін.
"Показник завантаженості лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестуванням - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає занепокоєння (оскільки він більший за 10%. - Ред.), якщо він не буде падати три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення", - зазначив голова ОДА.
Володін заявив, що станом на 24 червня в області підтверджено 2332 захворювання на коронавірус, 1147 випадків одужання, 47 летальних випадків.
"На стаціонарному лікуванні перебувають 263 особи, решта - на самоізоляції. Медичне спостереження встановлено за 9021 людиною", - повідомив він.
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