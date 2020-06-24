Заниження Мінфіном травневого індикатива за податками дозволило показати "перевиконання" на 9%, щоб приховати реальне недовиконання плану, - економіст Кущ

Ніщо не заважає Мінфіну виконати визначений у бюджеті на 2020 рік фіскальний мінімум без будь-яких глобальних коригувань вниз і без необхідності кошмарити бізнес. Потрібно просто ефективно обкладати імпортний товарний потік.

Про це пише економіст Олексій Кущ, повідомляє видання "ГОРДОН".

"В Україні є незмінний базис для нарахування податків, і будь-які спроби істотно переглянути індикатив за зборами - це звичайна "машинерія" з диригування фінансовими потоками під "куполом кризи", - зазначає експерт.

За його словами, якщо подивитися на статистику, то оптовий товарообіг у травні 2020-го вийшов на рівень лютого цього року, тобто на докризову планку. ""Приватбанк" провів аналіз роботи POS-терміналів і розрахунку банківськими картками за товари: безготівковий обіг у травні зріс на 23% порівняно з "докризою". Навіть обіг у секторі торгівлі електронікою в травні досяг показників лютого, хоча у квітні було падіння на 43%. Та сама динаміка і в мережі АЗС: у травні стабілізація, у квітні падіння на 20%", - каже аналітик.

За його словами, торгова динаміка підтверджується і показником споживчих настроїв, які відповідно до низки досліджень "парадоксально" зросли у травні порівняно з квітнем.

Олексій Кущ зауважив: "Заниження травневого індикатива за податковими зборами на 20 млрд грн є звичайним камуфляжем або димовою завісою для прикриття недовиконання плану щодо зборів у травні на 26%. Натомість зниження індикатива дозволило показати "перевиконання" на 9%".

Як раніше повідомлялося, Мінфін поставив завдання митній та фіскальній службам збільшити планові надходження на 10-15%. Раніше експерти зауважили, що за допомогою заниження індикатива зборів у травні на третину або приблизно на 20 млрд грн було продемонстровано нібито ефективну роботу податкових служб.