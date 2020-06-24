Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді
Ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" зареєстровано у Верховній Раді.
Законопроєкт №3734 визначено главою держави як невідкладний, зазначено на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Документ направили на розгляд комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.
Законопроєкт передбачає, що випускники шкіл з окупованої території України зможуть вступати до вишів без зовнішнього незалежного оцінювання, водночас ідеться про всі виші країни.
Крім того, вони зможуть навчатися безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.
Зараз така норма діє тільки для випускників з окупованих Криму і Севастополя.
"Це - частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші навчальні заклади, навчатися в українській системі освіти", - сказав Зеленський 22 червня.
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Мечта )(уйла - внедрить в Украину быдлогетто малороссов.
А если они еще и официально через вузы переедут и право голоса иметь будут - это ж вообще блеск.
Так что, )(уйлу оно очень надо.
Мудозвон. А украинских выпускников такой политикой поощряем уезжать из этой страны подальше.
https://mobile.twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://mobile.twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204
Тільки довбойоп зеленський та його ********* "офіс" не розуміють, що свинопсячи спецслужби починають спецоперацію з насичення освітнього простору вільної України молодими, добре підготовленими терористами - фанатичними прихильниками "руськаго миру".
Що ви, ссуки, робите?
Цікаво, що зараз відчувають батьки, діди з бабами і самі "голосувальники" за Зеленського? Мабуть, радіють його турботі за "обездоленних" діточок ордло та криму.
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?