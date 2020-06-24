Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді

Ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроєкт №3734 визначено главою держави як невідкладний, зазначено на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Документ направили на розгляд комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

Законопроєкт передбачає, що випускники шкіл з окупованої території України зможуть вступати до вишів без зовнішнього незалежного оцінювання, водночас ідеться про всі виші країни.

Крім того, вони зможуть навчатися безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

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Зараз така норма діє тільки для випускників з окупованих Криму і Севастополя.

"Це - частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші навчальні заклади, навчатися в українській системі освіти", - сказав Зеленський 22 червня.

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