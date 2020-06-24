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Новини Окуповані території
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Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді

Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді

Ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроєкт №3734 визначено главою держави як невідкладний, зазначено на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Документ направили на розгляд комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

Законопроєкт передбачає, що випускники шкіл з окупованої території України зможуть вступати до вишів без зовнішнього незалежного оцінювання, водночас ідеться про всі виші країни.

Крім того, вони зможуть навчатися безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про добровільне складання ЗНО-2020 опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності

Зараз така норма діє тільки для випускників з окупованих Криму і Севастополя.

"Це - частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші навчальні заклади, навчатися в українській системі освіти", - сказав Зеленський 22 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абітурієнти з ОРДЛО можуть вступати до будь-якого вишу України, їхні дані в рейтингових списках зашифрують, - глава МОН Мандзій

Автор: 

ВР (14976) вступна кампанія (228) законопроєкт (3591) Зеленський Володимир (23845) надходження (35) вища освіта (209) ЗНО (323)


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Топ коментарі
+37
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину

Мудозвон. А украинских выпускников такой политикой поощряем уезжать из этой страны подальше.
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24.06.2020 15:24
+28
правильно, кто только стоял на КПП с автоматом или был только поваром в дыровских войсках - вэлкам в украинские вузы без экзаменов, остальные украинцы - в общем порядке!!!
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24.06.2020 15:25
+27
Конечно, ватный лохортат зеленского будет только за, что б террористы и их дети без конкурса поступали в ВУЗы Украины
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24.06.2020 15:27
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А оно надо?
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24.06.2020 15:24 Відповісти
Конечно, ватный лохортат зеленского будет только за, что б террористы и их дети без конкурса поступали в ВУЗы Украины
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24.06.2020 15:27 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 9126
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24.06.2020 15:39 Відповісти
Ага. Отакі дітки:
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 6844
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24.06.2020 16:33 Відповісти
Конечно.
Мечта )(уйла - внедрить в Украину быдлогетто малороссов.
А если они еще и официально через вузы переедут и право голоса иметь будут - это ж вообще блеск.
Так что, )(уйлу оно очень надо.
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24.06.2020 15:27 Відповісти
Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 1234
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24.06.2020 15:31 Відповісти
Мабуть все таки CLOUN95
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24.06.2020 17:16 Відповісти
Псдец. Полный.
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24.06.2020 15:24 Відповісти
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину

Мудозвон. А украинских выпускников такой политикой поощряем уезжать из этой страны подальше.
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24.06.2020 15:24 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 9511
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24.06.2020 16:02 Відповісти
правильно, кто только стоял на КПП с автоматом или был только поваром в дыровских войсках - вэлкам в украинские вузы без экзаменов, остальные украинцы - в общем порядке!!!
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24.06.2020 15:25 Відповісти
Потом будем думать откуда у жопоблока или шарея лохторат берется
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24.06.2020 15:25 Відповісти
Все должны быть в одинаковых условиях. Или наш президент -айкос считает, если поступающий в ВУЗ из Лугандона, то ему положены льготы? За что?
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24.06.2020 15:27 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Vola08444204

https://mobile.twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://mobile.twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204

Тільки довбойоп зеленський та його ********* "офіс" не розуміють, що свинопсячи спецслужби починають спецоперацію з насичення освітнього простору вільної України молодими, добре підготовленими терористами - фанатичними прихильниками "руськаго миру".
Що ви, ссуки, робите?
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24.06.2020 15:28 Відповісти
Чем им думать? У них в голове один айкос и бабы.
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24.06.2020 15:31 Відповісти
Він їм під стать і міністрика освіти підбирає.Той ще з часів Кабана на низькому старті.
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24.06.2020 15:47 Відповісти
Теперь дети сепаратистов, а точнее юнармия Х@йла-Пушилина будет за наши с вами деньги учится и получать стипендию. ВІТАЮ ЗЕБІЛИ, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!
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24.06.2020 15:29 Відповісти
Кондоме , хіба за барижої влади було по-іншому ? Чи мозок пропив ?
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24.06.2020 16:15 Відповісти
Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 4739
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24.06.2020 15:30 Відповісти
А фоточку запилить как против Пороха рука не подымается или куратор с лаптестана не велит?
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24.06.2020 15:59 Відповісти
абитуриенты из подтопленных районов Украины тоже должны без ВНО поступать.
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24.06.2020 15:30 Відповісти
А не противоречит ли сиё творение Конституции Украины ...Статья 21. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы?
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24.06.2020 15:31 Відповісти
Противоречат программы подготовки. Учила этих детей не укроаинская школа. То есть,с 17-18 лет их устраивает Конституция Украины,а до этого времени вообще не то было.
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24.06.2020 15:52 Відповісти
Противоречит, только не ст. 21 Конституции, а ст. 24 "Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."А теперь хочу послушать тех из 73% которые имеют абитуриентов и целый год выкладывались на репетиторов
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24.06.2020 18:23 Відповісти
теперь медведчуки с рабиновичами будут иметь навар..
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24.06.2020 15:33 Відповісти
если примут - буду готовиться отправить ребенка на учебу в Польшу или Чехию. Через два года поступать
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24.06.2020 15:33 Відповісти
два языка учить..
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24.06.2020 15:34 Відповісти
четыре. три он уже учит
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24.06.2020 15:39 Відповісти
Відправляй у Львів або Чернівці, динирня засцить сюди їхати.
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24.06.2020 15:40 Відповісти
тоже вариант
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24.06.2020 15:44 Відповісти
Такой закон уже есть и действует, с той только разницей, что лугандонская детвора может поступать, на таких условиях, только в своих областях и в определённые ВУЗы
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24.06.2020 15:34 Відповісти
Щодо освіти, то навіть діти наших загиблих Героїв повинні мати перевагу як пільговики тільки при умові рівної кількості набраних балів. Соціальна підтримка тут повинна бути інша. Тільки знання - визначальний показник. За молодь треба боротись рівнем життя, а не давати дорогу ватним імбецилам.
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24.06.2020 15:36 Відповісти
Да видайте їм одразу діпломи, нащо їх мучити?
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24.06.2020 15:37 Відповісти
КАТЕГОРИЧНО проти!!!Це в першу чергу принижує тих,чиї батьки (навіть у сімейних розмовах відстоюють проукраїнську позицію)!Я вже не кажу про дітей тих,хто виїхав!!!Вже не кажучи про тих дітей,чиї батьки загинули,захищаючи Україну!!!Як на мій погляд,це "розмивання" Української Державності,знищення проявів патріотизму серед молоді!!!
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24.06.2020 15:39 Відповісти
Щось мало наразі зеботів на гілці, мабуть радіють десь на вулиці...
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 8328
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24.06.2020 15:45 Відповісти
За Бариги було зовсім по-іншому !
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24.06.2020 16:17 Відповісти
Законопроект Ермака, не путайте людей ! Зеленский сейчас в Твиттере , срётся с дальнобоями .)
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24.06.2020 15:49 Відповісти
1. Вступати будуть без ЗНО. " 2. Якою мовою вони будуть здавати екзамени?
Цікаво, що зараз відчувають батьки, діди з бабами і самі "голосувальники" за Зеленського? Мабуть, радіють його турботі за "обездоленних" діточок ордло та криму.
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24.06.2020 15:51 Відповісти
То продовження політики порошенка . Але ж у Вас пам'ять , як у риб .
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24.06.2020 16:18 Відповісти
І до цього року були перекоси. У друзів два роки тому в Шевченка на буджет вступила дівчинка "біженка" з балами набагато нижчими, кому запропонували контракт. І папа, виявився сєпаром.Такого не повинно бути. Рівне оцінювання. Бюджет - для найкращіх. Для пільгових категорій - диференційовані знижки контракту та інша соціальна підтримка. Ну, а що б личинки сепарів навіть без ЗНО вчились у вузах - нонсенс. Який механізм вступу? Справку принести, що в школу інколи заходив і скурив три підручника? Ви там зовсім іп@нулись?. Хоча, що тут дивуватись, коли зашквар за зашкваром.
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24.06.2020 15:54 Відповісти
Везіть їх зразу в Трускавець і заводьте в Верховну Раду.Будуть нові обличчя.
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24.06.2020 15:56 Відповісти
Ганьбище. Їхніх дітей заохочують , а наших -виганяють. Українські діти чим винні?
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24.06.2020 16:04 Відповісти
Тим що їхні батьки голосувавли за ЗЕ.
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Потрібно протестувати. Такі рішення неконституційні, бо вони дискримінують людей. Одним все, іншим - нічого. Так не повинно бути, це свавілля.
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24.06.2020 16:06 Відповісти
Натомість вчора нашим дітям та батькам вчинили трешак з ДПА. Закон, що прийняли, не має чіткого формулювання, Міністерство освіти видало листа, де дає РЕКОМЕНДАЦІЇ, бідні директори не можуть відповісти на шквал питань, приймальні комісії взагалі відмовляються коментувати, як буде враховуватись ДПА при розрахунку середнього балу атестата. Найкраще резюме було таким: рішення та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за відмову від ДПА несе абітурієнт. Ввечері мені на думку вже не приходило жодного літературного слова. Дітям вчора нерви витрепали, а заатра їм ЗНО писати. Шакали смердячі!!! Тепер зрозуміло, під кого бюджетні місця у вишах розчищуєте.
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24.06.2020 16:12 Відповісти
Влада все робить за російським сценарієм повний хаос ,невже ті яких вчили ненавидіти Україну і не мають елементарних знань,повині вчитися за державний рахунок,а українські діти які добре вчились і вірні Україні ,повині бути дискриміновані на власній землі, це так саме як пенсії в лднр отримують українську і так звану лднрівську ,невже вони полюбили Україну?
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24.06.2020 16:31 Відповісти
Вітаємо талановиту молодь ОРДЛО!
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 2604
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24.06.2020 16:32 Відповісти
в Конституции Украины есть статья, которая гласит, что все люди равны. походу у криворагульного идиота, есть каста людей, которые еще равнее чем остальные. теперь отпрыски колаборантов будут бесплатно учится в лучших вузах страны за счет украинских налогоплательщиков, а одаренные украинцы будут платить за свое образование, ведь для зеленского колаборанты-двоечники важнее.
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24.06.2020 16:39 Відповісти
У меня ряд вопросов ,
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?
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24.06.2020 16:45 Відповісти
Це визнати лугандон, як незалежні держави.Це кримінальна справа.Зеленський дуже примітивна та недалека людина, якщо цього не розуміє.
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24.06.2020 18:00 Відповісти
уже подросло наверное...скоро приедет

Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 4720
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24.06.2020 16:56 Відповісти
Оце так скотиняка зелена! А наші діти чому мають здавати ЗНО та навчатись на контракті? І хто після цього скаже що це не антиукраїнська влада? 73% ви суки зробили це.
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24.06.2020 17:10 Відповісти
Без ЗНО, на бюджет, и будут получать стипендию. Это, конечно же, усилит любовь украинцев к жителям Донбасса.
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24.06.2020 17:45 Відповісти
Клован, сосни куйца! Дети АТОШников платят - гавно с Дамабаса учится бесплатно. Я плачу налоги, с которых живет МОН - и я на них буду учить дамбасских опарышей??? *****, ты ипаный шлемазл - а как у них со знанием истории Украины та української мови та літератури,,,
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24.06.2020 17:53 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 835
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24.06.2020 18:35 Відповісти
У цих зельманів завдання якомога більше напакостити
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24.06.2020 18:45 Відповісти
Що, Україна вже визнала атестати псевдореспублік??? приїдуть сепарята з атестатом з двоголовою курицею????
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24.06.2020 23:18 Відповісти
Зелена шмаркля гадить Україні цілий рік, мені страшно подумати, що воно ще придумає??? Це огидно, що ми маємо навчати дітей тих, хто стріляє в українців, хто вже шість років не платить податки з окупованих територій, а тільки висмокчує кошти на пенсії, так ще і дозволити вступ без ЗНО!!! На загальних умовах і нічого іншого!!! Тобто виходить, що це наші діти є дітьми другого сорту. А ви, зебіли спитали, чи хочуть платники податків цього? І ця медведчуковська мразота теж цей законопроект **********!!!
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26.06.2020 18:05 Відповісти
 
 