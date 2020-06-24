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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Високий суд Англії 25 і 26 червня проведе підготовчу конференцію в справі за позовом "ПриватБанку" до ексвласників

Високий суд Англії 25 і 26 червня проведе підготовчу конференцію в справі за позовом

У четвер і п’ятницю 25 та 26 червня Високий суд Англії та Уельсу проведе конференцію по управлінню справою (Case Management Conference - CMC), на якій будуть надані інструкції сторонам щодо підготовки до судового розгляду справи, а також обсяг розкриття документів та інформації у справі за позовом ПриватБанку проти його колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

В англійському процесі CMC - це спеціальне судове засідання, яке проводиться після обміну сторонами письмовими поданнями під час якого суд дає інструкції сторонам щодо подальшого ведення справи та графіку судового розгляду, повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

Основними питаннями, які будуть розглянуті на CMC 25 - 26 червня, будуть:

- дата остаточного слухання по суті та тривалість судового розгляду;

- строки інших процесуальних дій щодо підготовки до судового розгляду, включаючи взаємне розкриття сторонами документів та інформації, обмін показаннями свідків та висновками експертів; - визначення питань, які потребують розкриття документів та інформації та / або експертних висновків, щоб їх можна було належним чином розглянути у судовому засіданні.

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Засідання відбудеться у віддаленому режимі. Більша частина слухання буде публічною. Журналістам, які бажають взяти участь у слуханні, слід звернутися безпосередньо до Служби лістингу суду ([email protected]) за день до засідання. ВАЖЛИВО, фото та відео зйомка засідання, а також відеотрансляція, в тому числі у соціальних мережах, СУВОРО ЗАБОРОНЕНІ.

"У рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом і СЕЙЛС, Верховний суд підтвердив, що в задоволенні клопотань про дозвіл на оскарження має бути відмовлено" оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент ". Верховний суд також зобов'язав пана Коломойського, пана Боголюбова і компанії відшкодувати витрати, зазнані "ПриватБанком" у зв'язку з їхніми невдалими клопотаннями", - додали в "ПриватБанку".

"Таким чином, у пана Коломойського, пана Боголюбова і компаній більше немає ніяких способів оскарження, тому позов Банку в подальшому буде розглядатися по суті у Високому суді Лондона. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд дол. США, які потрібні у провадженнях", - резюмували в банку.

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Як повідомлялося, націоналізований в грудні 2016 року ПриватБанк через рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних з ними британських компаній, і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $ 2,5 млрд.

Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов "ПриватБанку", вважаючи, що він був поданий проти британських компаній з тим, щоб залучити у провадження Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року стало на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишилося в силі до винесення судового рішення по суті. Коломойський і Боголюбов намагалися оскаржити це рішення у Верховному суді.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.

За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Велика Британія (5595) позов (493) Коломойський Ігор (3122) Приватбанк (2433)


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Топ коментарі
+7
Коломойский ограбил ПриватБанк на больше 5 миллиардов долларов! Он должен быть немедленно арестован и все его имущество должно быть конфисковано и все счета! И его должны за все его аферы посадить до конца его дней!!!
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24.06.2020 15:29
+6
"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона.
Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - резюмировали в банке.

Источник: https://censor.net/n3204088

С Богом!
Эта многоголовая гидра должна быть раздавлена, иначе, она сожрет Украину.
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24.06.2020 15:43
+3
Так на кого працює ця влада???
"ДБР викликає Порошенка як підозрюваного у справі за заявою Портнова про призначення Вищої ради правосуддя"."Венедіктова призначила своїми заступниками людей із нагородами від Януковича і противників Революції Гідності, - Bihus.info"
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24.06.2020 15:31
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********** коломою все возместит из наших карманов.
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24.06.2020 15:28 Відповісти
Коломойский ограбил ПриватБанк на больше 5 миллиардов долларов! Он должен быть немедленно арестован и все его имущество должно быть конфисковано и все счета! И его должны за все его аферы посадить до конца его дней!!!
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24.06.2020 15:29 Відповісти
фиКаломойский запархатил 160 млрд грн, из которых 40 по курсу 17, остальные по курсу 8.
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24.06.2020 15:33 Відповісти
Если ты из своей квартиры вынесешь заначку, это будет считаться ограблением? Тебя должны немедленно арестовать и конфисковать квартиру?
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24.06.2020 17:46 Відповісти
ты идиот! ПриватБанк - это не его заначка и не с его деньгами! Там деньги вкладчиков, которые он украл и вывел из Украины и ФБР даже об этом сказало!
https://censor.net/comments/locate/3204088/019214de-9bc2-71fe-94ac-9ddf502f8f6e
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24.06.2020 18:10 Відповісти
Тупенький, когда ты отдаёшь деньги в банк, ты даёшь ему полномочия распоряжаться ими как угодно, главное что бы тебе их вернули в итоге. Всё операции, кредиты, переводы и тд проходят без твоего согласия, на этом банк и зарабатывает, а так же платит тебе проценты по депозиту. Кому-то не вернули деньги при коломойском? Ссылочку пожалуйста на иски до приватизации или ты трепло.
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24.06.2020 18:18 Відповісти
Украина возвращала деньги из бюджета страны вкладчикам, деньги которые украл Коломойский. Он ограбил людей, а с казны эти миллиарды денег выплачивали людям! Найди сам в гугл! там много информации!
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24.06.2020 18:43 Відповісти
Ахах, какие деньги из бюджета??)) государство ни копейки денег не перевели в банк. Вот на таких недалёких как ты и был рассчитан этот развод)) пожалуйста не пиши мне больше, ты своим комментом показал насколько ты глуп и наивен)
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24.06.2020 19:05 Відповісти
в США идет расследование по делу приват банка и Коломойский украл из приватбанка 5,5 миллиардов долларов и отмывал эти деньги в США, через недвижимость и т.п. А Украина эти деньги возмещала и капитализировала ПриватБанк на эти 5,5 миллиардов долларов! И мне очевидно видно, что ты не простой человек ибо простой чел бы не защищал Беню никогда,а очевидно, что ты чепушила Бенина!
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24.06.2020 19:30 Відповісти
Я защищаю не беню а здравый смысл. В США ИДЁТ расследование, но ты уже назначил виновных. Ну прям честный куда деваться)) простой человек как раз руководствуются официальными данными, а бот на зарплате заранее знает виновных.
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24.06.2020 19:45 Відповісти
вот тебе ссылку! читай до конца! https://hromadske.ua/ru/posts/amerikanskie-smi-soobshili-o-novom-rassledovanii-protiv-kolomojskogo-v-ssha-chto-izvestno
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24.06.2020 19:32 Відповісти
а что это ты топишь так за Коломойского??? ты на него работаешь или это ты Беня с фейкового аккаунта???
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24.06.2020 18:44 Відповісти
24.06.2020 г.
Инициированный "Приватбанком" в декабре 2019 года судебный процесс в в Окружном суде Тель-Авива (Израиль) против бывших владельцев банка и других ответчиков, на общую сумму около 600 млн долларов США фактически приостановлен. За весь период не проведено ни одного судебного заседания для рассмотрения вопроса по сути. Причины этого и общее состояние судебного процесса выясняется.

За период с 01.06.2020 г. по 23.06.2020 г. Минфин продал ОВГЗ на сумму 28,93 млрд. гривен. Из этого 24,9 млрд. потрачено на выплаты и обслуживание внутреннего долга за предыдущий год.
НБУ мягко напомнило Зеленскому, что третий квартал пиковый по уровню внешнедолговых выплат - 4,656 млрд. долларов и внутридолговых выплат -10,2 млрд. гривен.

Падение промпроизводства составило 12, 8 % по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.
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24.06.2020 15:29 Відповісти
Высокий суд Англии 25 и 26 июня проведет подготовительную конференцию в деле по иску "ПриватБанка" к экс-владельцам - Цензор.НЕТ 5594
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24.06.2020 15:35 Відповісти
Так на кого працює ця влада???
"ДБР викликає Порошенка як підозрюваного у справі за заявою Портнова про призначення Вищої ради правосуддя"."Венедіктова призначила своїми заступниками людей із нагородами від Януковича і противників Революції Гідності, - Bihus.info"
показати весь коментар
24.06.2020 15:31 Відповісти
"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона.
Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - резюмировали в банке.

Источник: https://censor.net/n3204088

С Богом!
Эта многоголовая гидра должна быть раздавлена, иначе, она сожрет Украину.
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24.06.2020 15:43 Відповісти
Почему мы только и умеем, что надеяться на Великобританию и США? Мы даем спокойно украсть в надежде на то, что Запад нам поможет! Самим начать контролировать и наказывать слабо???
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24.06.2020 18:03 Відповісти
 
 