Високий суд Англії 25 і 26 червня проведе підготовчу конференцію в справі за позовом "ПриватБанку" до ексвласників

У четвер і п’ятницю 25 та 26 червня Високий суд Англії та Уельсу проведе конференцію по управлінню справою (Case Management Conference - CMC), на якій будуть надані інструкції сторонам щодо підготовки до судового розгляду справи, а також обсяг розкриття документів та інформації у справі за позовом ПриватБанку проти його колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

В англійському процесі CMC - це спеціальне судове засідання, яке проводиться після обміну сторонами письмовими поданнями під час якого суд дає інструкції сторонам щодо подальшого ведення справи та графіку судового розгляду, повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

Основними питаннями, які будуть розглянуті на CMC 25 - 26 червня, будуть:

- дата остаточного слухання по суті та тривалість судового розгляду;

- строки інших процесуальних дій щодо підготовки до судового розгляду, включаючи взаємне розкриття сторонами документів та інформації, обмін показаннями свідків та висновками експертів; - визначення питань, які потребують розкриття документів та інформації та / або експертних висновків, щоб їх можна було належним чином розглянути у судовому засіданні.

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Засідання відбудеться у віддаленому режимі. Більша частина слухання буде публічною. Журналістам, які бажають взяти участь у слуханні, слід звернутися безпосередньо до Служби лістингу суду ([email protected]) за день до засідання. ВАЖЛИВО, фото та відео зйомка засідання, а також відеотрансляція, в тому числі у соціальних мережах, СУВОРО ЗАБОРОНЕНІ.

"У рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом і СЕЙЛС, Верховний суд підтвердив, що в задоволенні клопотань про дозвіл на оскарження має бути відмовлено" оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент ". Верховний суд також зобов'язав пана Коломойського, пана Боголюбова і компанії відшкодувати витрати, зазнані "ПриватБанком" у зв'язку з їхніми невдалими клопотаннями", - додали в "ПриватБанку".

"Таким чином, у пана Коломойського, пана Боголюбова і компаній більше немає ніяких способів оскарження, тому позов Банку в подальшому буде розглядатися по суті у Високому суді Лондона. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд дол. США, які потрібні у провадженнях", - резюмували в банку.

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Як повідомлялося, націоналізований в грудні 2016 року ПриватБанк через рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних з ними британських компаній, і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $ 2,5 млрд.

Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов "ПриватБанку", вважаючи, що він був поданий проти британських компаній з тим, щоб залучити у провадження Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року стало на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишилося в силі до винесення судового рішення по суті. Коломойський і Боголюбов намагалися оскаржити це рішення у Верховному суді.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.