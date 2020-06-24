Побратимам убитого добровольця Олешка (Сармата) вдалося поспілкуватися із Зеленським і донести свої вимоги
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) змогли поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, після обіду очікується зустріч з генеральним прокурором.
Про це повідомив один з учасників протестного голодування Вадим Саввон, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки тому, що Офіс на Банковій працює на відміну від інших, в режимі 7 днів на тиждень і 24 години на добу, без перерв, була коротка, по суті, розмова з Президентом України. Після обіду -зустріч з генпрокурором. Але. Хто б до нас не виходив і що б не говорив, ми тут до моменту коли злочинці не повернуться за ґрати. Де їм саме місце", - зазначив Саввон.
Видання "Город-онлайн" повідомляє, що під стіни Офісу Президента з акцією протесту приїхали шахтарі, яким заборгували заробітну плату. До них вийшов Зеленський. Цим скористалися і побратими Олешка (Сармата).
Нагадаємо вимог у протестувальників дві:
Перша: повернути назад в СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду.
Друга: звернути увагу на суддів, які виносили таке рішення.
Свої вимоги побратими Віталія Олешка донесли до глави держави. Президент записав прізвища суддів, які ухвалювали таке рішення, і підсудних, відправлених під домашній арешт. Володимир Зеленський зазначив, що не може втручатися в судовий процес, але пообіцяв зробити все, що в його силах.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.
У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць
Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.
Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.
Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО
Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.
Двоє суддів заявили про самовідвід.
У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.
29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЕльоная жирафа наконец услышала что делается под окнами его оффисса
Или розовый туманный.....
Але чогось забув вказати, що вони, "https://censor.net/n3200875" з 09.06.2020-го, вже два тижні...; і до них ніхто не виходив...
за новым айкосом ?
надо понимать, не "корабельная сосна",
вы о ком подумали, боюсь спросить ?
о зеленском ?
так я про добкина, или вы за добкина ?