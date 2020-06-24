Побратимам убитого добровольця Олешка (Сармата) вдалося поспілкуватися із Зеленським і донести свої вимоги

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) змогли поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, після обіду очікується зустріч з генеральним прокурором.

Про це повідомив один з учасників протестного голодування Вадим Саввон, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки тому, що Офіс на Банковій працює на відміну від інших, в режимі 7 днів на тиждень і 24 години на добу, без перерв, була коротка, по суті, розмова з Президентом України. Після обіду -зустріч з генпрокурором. Але. Хто б до нас не виходив і що б не говорив, ми тут до моменту коли злочинці не повернуться за ґрати. Де їм саме місце", - зазначив Саввон.

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Видання "Город-онлайн" повідомляє, що під стіни Офісу Президента з акцією протесту приїхали шахтарі, яким заборгували заробітну плату. До них вийшов Зеленський. Цим скористалися і побратими Олешка (Сармата).

Нагадаємо вимог у протестувальників дві:

Перша: повернути назад в СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду.

Друга: звернути увагу на суддів, які виносили таке рішення.

Свої вимоги побратими Віталія Олешка донесли до глави держави. Президент записав прізвища суддів, які ухвалювали таке рішення, і підсудних, відправлених під домашній арешт. Володимир Зеленський зазначив, що не може втручатися в судовий процес, але пообіцяв зробити все, що в його силах.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

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