УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4541 відвідувач онлайн
Новини Убивство Віталія Олешка
5 615 40

Побратимам убитого добровольця Олешка (Сармата) вдалося поспілкуватися із Зеленським і донести свої вимоги

Побратимам убитого добровольця Олешка (Сармата) вдалося поспілкуватися із Зеленським і донести свої вимоги

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) змогли поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, після обіду очікується зустріч з генеральним прокурором.

Про це повідомив один з учасників протестного голодування Вадим Саввон, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки тому, що Офіс на Банковій працює на відміну від інших, в режимі 7 днів на тиждень і 24 години на добу, без перерв, була коротка, по суті, розмова з Президентом України. Після обіду -зустріч з генпрокурором. Але. Хто б до нас не виходив і що б не говорив, ми тут до моменту коли злочинці не повернуться за ґрати. Де їм саме місце", - зазначив Саввон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант справи про вбивство ветерана Олешка (Сармата) Бродський про поїздку на море: Резонанс не зрозумілий. Зараз літо, у мене дитина

Видання "Город-онлайн" повідомляє, що під стіни Офісу Президента з акцією протесту приїхали шахтарі, яким заборгували заробітну плату. До них вийшов Зеленський. Цим скористалися і побратими Олешка (Сармата).

Нагадаємо вимог у протестувальників дві:

Перша: повернути назад в СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду.

Друга: звернути увагу на суддів, які виносили таке рішення.

Свої вимоги побратими Віталія Олешка донесли до глави держави. Президент записав прізвища суддів, які ухвалювали таке рішення, і підсудних, відправлених під домашній арешт. Володимир Зеленський зазначив, що не може втручатися в судовий процес, але пообіцяв зробити все, що в його силах.

Також дивіться: Сенцов прийшов до побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата), які голодують під ОП 11-й день. ФОТО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

меня ребенок

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Олешко Віталій (80) Офіс Президента (2023)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Зеленским и донести свои требования - Цензор.НЕТ 9483
показати весь коментар
24.06.2020 15:48
+11
паМперсы были одеты - на хЛавноуклонистокамандующем...
показати весь коментар
24.06.2020 15:46
+8
Судя по последним социсследованиям рейтинг у него упал ниже плинтуса. Он даже Витька Легитимного переплюнул по росту отрицательной динамики.
показати весь коментар
24.06.2020 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
паМперсы были одеты - на хЛавноуклонистокамандующем...
показати весь коментар
24.06.2020 15:46 Відповісти
не просто памперсы, а бронепамперсы! держат 12.7х108 с любой стороны.
показати весь коментар
24.06.2020 15:55 Відповісти
А что с ним общаться? Это все равно как со столбом говорить. Гнать его надо с поста и все.
показати весь коментар
24.06.2020 15:59 Відповісти
Займитесь. А я посмотрю.
показати весь коментар
24.06.2020 16:09 Відповісти
Вы сомневаетесь? Петики, они такие. Только надо заплатить...
показати весь коментар
24.06.2020 16:16 Відповісти
Ни в коем случае. Тут кого не спроси из сторонников Порошенко-все за идею, а не какие-то там продажные Ну, раз за идею, то можно и не платить.
показати весь коментар
24.06.2020 16:18 Відповісти
Хм. Я думал, у них вечером деньги, утром стулья. Хотя, смотря какой день считать...
показати весь коментар
24.06.2020 16:24 Відповісти
ну тоді Мама Ріма може бути спокійна...- поки що...
показати весь коментар
24.06.2020 18:32 Відповісти
пошла третья неделя.......

ЗЕльоная жирафа наконец услышала что делается под окнами его оффисса
показати весь коментар
24.06.2020 16:08 Відповісти
але ж того - воно на карантині...
показати весь коментар
24.06.2020 18:34 Відповісти
Ну, и кто там переживал, что президент куда-то запропастился?Теперь можете выдохнуть и схомячить шаленой бджилки пару штучек.
показати весь коментар
24.06.2020 15:47 Відповісти
"Это двойник" aquarius (c)
показати весь коментар
24.06.2020 15:52 Відповісти
С чего ты взял. Никто не переживал за президента. Сегодня у него поминальные 9 дней по отцу.
показати весь коментар
24.06.2020 15:52 Відповісти
Да вчера тут, очень одна дама интересовалась, дескать, а шо ж бабочки не видать (видать, подозревала, что в замок или что похуже). Ну, вот он ей на счастье и объявился.
показати весь коментар
24.06.2020 16:07 Відповісти
В запое т.е.
показати весь коментар
24.06.2020 16:08 Відповісти
Это когда у тебя кто то сдохнет, будешь быдло в запое, в зарыге или обосрани. А интеллигентные, воспитанные, культурные, плюс православные верующие, они поминают.
показати весь коментар
24.06.2020 16:29 Відповісти
Так это не ко мне вопрос, как раз я утверждал, что не переживаю, и президент так или иначе появится. А уж кто что ожидал от него в плохом плане...
показати весь коментар
24.06.2020 16:33 Відповісти
Курю разве что обычные сигареты, а к чему вопрос вообще?
показати весь коментар
24.06.2020 16:40 Відповісти
Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Зеленским и донести свои требования - Цензор.НЕТ 9483
показати весь коментар
24.06.2020 15:48 Відповісти
Судя по последним социсследованиям рейтинг у него упал ниже плинтуса. Он даже Витька Легитимного переплюнул по росту отрицательной динамики.
показати весь коментар
24.06.2020 15:53 Відповісти
он на корабельную сосну влез для повышения рейтинга
показати весь коментар
24.06.2020 16:56 Відповісти
Надеюсь бубочка АТО ов уже лохами не называет?
показати весь коментар
24.06.2020 16:04 Відповісти
Ему нужно каждый раз напоминать кто это такие, а то у него в голове туманный мир...
показати весь коментар
24.06.2020 16:24 Відповісти
Может Розовый?
Или розовый туманный.....
показати весь коментар
24.06.2020 16:27 Відповісти
...Малиновый туман...
показати весь коментар
24.06.2020 16:29 Відповісти
"Благодаря тому, что Офис на Банковой работает в отличие от других, в режиме 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, без перерывов, был короткий, по сути, разговор с Президентом Украины" - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3038612409558690&id=100002298814915 сообщил один из участников протестной голодовки Вадим Саввон.
Але чогось забув вказати, що вони, "https://censor.net/n3200875" з 09.06.2020-го, вже два тижні...; і до них ніхто не виходив...
показати весь коментар
24.06.2020 16:23 Відповісти
ну так там же надо будет на неудобные вопросы отвечать.
показати весь коментар
24.06.2020 16:26 Відповісти
Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Засранцем и донести свои требования
показати весь коментар
24.06.2020 16:39 Відповісти
зегнидная обезьяна спрыгнула с корабельной сосны ?
за новым айкосом ?
показати весь коментар
24.06.2020 16:55 Відповісти
закрий свій вонючий рот
показати весь коментар
24.06.2020 17:16 Відповісти
что вас не устраивает ?
надо понимать, не "корабельная сосна",
вы о ком подумали, боюсь спросить ?
о зеленском ?
так я про добкина, или вы за добкина ?
показати весь коментар
25.06.2020 09:43 Відповісти
хтось пам"ятає ще хоч одного президента,щоб виходив до людей?
показати весь коментар
24.06.2020 17:15 Відповісти
вам бы следовало прочитать свой совет выше, а потом рот открывать
показати весь коментар
24.06.2020 17:35 Відповісти
или вы из партии "сасна норада" ?
показати весь коментар
24.06.2020 17:39 Відповісти
а какой ещё президент членом на рояле умеет, не подскажете ?
показати весь коментар
24.06.2020 17:40 Відповісти
вы за добровольцев или за арахамию и зеленского с корниенко ?
показати весь коментар
24.06.2020 17:42 Відповісти
и что скажете по теме корабельной сосны ? это монтаж врагов ?
показати весь коментар
24.06.2020 17:43 Відповісти
к слову, почему этот ваш президент на пресс конференцию только прикормленных журналистов отбирает ?
показати весь коментар
24.06.2020 17:46 Відповісти
ну теперь красный день в календаре или зеленый, да какая вам разница.
показати весь коментар
24.06.2020 17:20 Відповісти
 
 