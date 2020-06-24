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Новини
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Шахтарі під ОП запитали Зеленського, чому "Центренерго" Коломойського не купує вугілля з їхніх шахт

Шахтарі під ОП запитали Зеленського, чому

До гірняків державних вугільних підприємств Львівщини, що другий день мітингують під Офісом президента України, вийшов президент України Володимир Зеленський, у якого вони запитала про факти корупції в держкомпанії "Центренерго" та відмову купувати вугілля держшахт.

Про це стало відомо з відео, яке опублікував один з мітингувальників, повідомляє PavlovskyNews.

"Я вам обіцяю - ми все зробимо. Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн). Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалось з вугілля держ шахт на вугілля із Росії, яке закупалось через посередників, близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго".

В.о. міністра енергетики Ольги Буславець зазначила, що  використання "Центренерго" газу замість вугілля призводить до припинення роботи шахт, вимушеного простою і затримки виплати зарплат шахтарям. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне Центренерго буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.

Автор: 

шахтарі (537) вугілля (2474) Центренерго (549)


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Топ коментарі
+36
Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт - Цензор.НЕТ 7531
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24.06.2020 15:49
+23
Тому що ви дурні вівці, пани шахтарі.
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24.06.2020 15:49
+16
Того що ви проголосовали за Зелену пошесть.
Хоч вас і попереджали постійно.
Тепер їж-те що наголосували.
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24.06.2020 15:50
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Тому що ви дурні вівці, пани шахтарі.
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24.06.2020 15:49 Відповісти
засранцы (с)
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24.06.2020 15:53 Відповісти
Согласен. Предлагаю их уволить и набрать петиков. Они будут работать за еду.
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24.06.2020 16:28 Відповісти
А чё петики работать будут на зебеню? Они за него не голосовали. Это ты и такие как ты дегенераты и олигофрены работаете за обещания,ну а скоро и за еду будете.
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24.06.2020 16:32 Відповісти
Т.е., хвоста поднять на Беню ты ссышь.
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24.06.2020 19:00 Відповісти
Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт - Цензор.НЕТ 7531
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24.06.2020 15:49 Відповісти
а коли було по-іншому.... - Норвегію в приклад не приводити
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24.06.2020 15:51 Відповісти
в 2014м, тогда Порох сам оплатил свою кампанию, а обарзевшие ныне дяди тогда мечтали только о том, как бы не ******** остатки своих активов во время расползающейся по стране войны
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24.06.2020 16:01 Відповісти
Ахметов под столом от смеха, а нарик просто улыбается.
Остальные "дяди" Вас просто игнорят.
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24.06.2020 16:13 Відповісти
педоШарика насмотрелся? Нуну
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Да зачем мне педоШарик. Я нормально вижу, что происходит, и помню, что происходило.
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24.06.2020 16:52 Відповісти
ти не повіриш - я теж люблю операціїї при яких я вложу 1000 баксів , а "витягну" 100 000 ...- реально ...- покажи хто відмовиться- і завжди ПАМЯТАЙ , якщо не ГУПІ, про зустріч у ВЕні...
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24.06.2020 18:37 Відповісти
А Швейцарію?
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24.06.2020 21:15 Відповісти
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25.06.2020 11:22 Відповісти
Шановний https://censor.net/user/20924, зверніть увагу кому ви час від часу "плюсуєте" https://censor.net/ua/comments/locate/3203993/019214de-ca18-71ec-a881-d8e9836dbc8c
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24.06.2020 15:59 Відповісти
Дякую за інформацію!
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24.06.2020 16:03 Відповісти
Патамушта на расее дешевле
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24.06.2020 15:50 Відповісти
Зеленский: Сейчас я разберусь как следует и накажу кого попало.
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24.06.2020 15:50 Відповісти
Как это почему? Потому что Бене надо Лугандонский уголь через поребрик покупать.
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24.06.2020 15:50 Відповісти
Того що ви проголосовали за Зелену пошесть.
Хоч вас і попереджали постійно.
Тепер їж-те що наголосували.
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24.06.2020 15:50 Відповісти
смішні (щоб не сказати інше) - ці шахтарі....
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24.06.2020 15:50 Відповісти
потому что Беня не привык покупать , Беня привык SPисдить
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24.06.2020 15:51 Відповісти
Тому що ви дятли. І не питайте чому я так сказав.
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24.06.2020 15:52 Відповісти
Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт - Цензор.НЕТ 6117
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24.06.2020 15:52 Відповісти
патамушо моя бабушка так хочєт! **** вам ,лахам не ясно
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24.06.2020 15:53 Відповісти
Касками друг друга по бошкам постучите, пустоголовые
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24.06.2020 15:56 Відповісти
"Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт".

Потому что вы - лохи, а Зеленский - не лох.
За что голосовали, то и получили.
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24.06.2020 15:59 Відповісти
Патамушта я бэтмэн оуоу!!
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24.06.2020 16:07 Відповісти
зе ну ты же обещал...
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24.06.2020 16:09 Відповісти
Що за маячня? Яким чином Зеленський може впливати на підприємницьку діяльність бізнесмена Коломойського?
Нехай краще подумають чому купувати вугілля з українських шахт виходить дорожче, аніж імпортоване - тоді, можливо, і свою проблему вирішать.
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24.06.2020 16:09 Відповісти
А как же торговля на крови? Помнится как на Г+Г завывали про мародеров перед выборами...
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24.06.2020 16:17 Відповісти
таким образом что Центрэнерго ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания к которой присосался беня через своих менеджеров
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Марадьоры!!! Бизнес на крААви! БААрыги! Шо такое, забыли свои любимые лозунги, когда коснулось Бени и его ручной зеленой обезьянки?
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24.06.2020 19:03 Відповісти
И шо? Засранцы бросили каски и разбежались?
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24.06.2020 16:10 Відповісти
Не разбежались, а снова полезли в свои норы
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24.06.2020 16:12 Відповісти
Для шахтеров задающих глупые вопросы! Добыча за 2019 год государственных шахт максимальная из 4 кварталов за квартал 4,6млн т, добыча "частных шахт" за тот же период из 4 кварталов, за квартал 26млн.т! Будут еще вопросы?! Вы че действительно такие тупые? На кой им покупать у вас уголь!? У вас не конкурентная цена, по одно простой причине , маленькая добыча! Это как на оптовой базе, чем больше покупаешь ,тем дешевле за кг, да и при добычи, чем больше добываешь , тем дешевле стоимость продукции выходит! Как то так! Так что пока добыча частных шахт будет выше в 5 раз,не видать вам денег)))
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24.06.2020 16:11 Відповісти
Посмотрите сериал "слуга народа" и успакойтесь
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24.06.2020 16:14 Відповісти
Кстати да, и "сватов" пусть пересмотрят...
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Выработалось стойкое презрение к этим так называемым шахтерам. По двум причинам:
1. Во времена Ющенко регулярно приезжали в Киев под кабмин и стукали касками, защищая интересы Рыжего Татарина.
2.С 2014 на донбасе хлебом-солью встречают рашистские войска и лезут снова в свои норы долбить уголек теперь для мордвы.

Предатели и гниды

Тому, хай щастить!
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Те, кто не хочет на это государство бесплатно работать, однозначно не патриоты!
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24.06.2020 16:34 Відповісти
ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?
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24.06.2020 16:21 Відповісти
знайшли кого питати, він же ж й наказав купувати все у московитів, зупинити АЕС
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24.06.2020 16:21 Відповісти
цікаво і що з зелене чмо відповіло шахтарям?
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24.06.2020 16:25 Відповісти
"Я спрасил у тополя где мая любимая" (С)

Так а чё Бубочка им ответил?
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24.06.2020 16:29 Відповісти
Ясно, чё! Дайте, говорит, еще 100 дней.
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24.06.2020 16:33 Відповісти
клоун вышел к засранцам...
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24.06.2020 16:34 Відповісти
какая разница у кого покупать уголь
Главное чтобы Беня Ахметка Мертвечук жирели..
Дорого освещены?? трава Зе-леная??
тогда что не так??
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24.06.2020 16:35 Відповісти
Говорим все подряд, а каждый пусть уже слышит что хочет
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24.06.2020 16:38 Відповісти
Шахтёры :"почему Коломойский не покупает наш уголь "? ЗЕ :"Почему,почему ? По кочану !".))
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24.06.2020 16:45 Відповісти
Надо отдать должное , Зеленский не побоялся вьійти к шахтерам и нормально с ними поговорил. Респект президенту !
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24.06.2020 16:47 Відповісти
Так пусть гудок всё скупит у шлюхтеров. В чем проблема?
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24.06.2020 16:49 Відповісти
есть корабельные сосны, кому нужен уголь ?
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24.06.2020 16:53 Відповісти
судя по выборам 2019, на вопрос можно даже не отвечать.
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24.06.2020 17:18 Відповісти
То барыга Порошенко пусть покупает, у нас кинэць эпохи жадибности!
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24.06.2020 17:18 Відповісти
Потому что вы долбоебы. И вашему Зеленскому с Коломойским срать на вас. Смотрите Сватов и радуйтесь.
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24.06.2020 17:46 Відповісти
За кого голосовали и то получили. Изучайте причины катастрофы
под Иловайском. Кто там хотел урвать Зургрэс. ? И кто там остался

лежать в земле. Деньги не пахнут.
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24.06.2020 19:13 Відповісти
 
 