Близько 6 мільйонів українців зможуть проголосувати на місцевих виборах завдяки спрощенням процедур, - Діденко
Близько 6 мільйонів українців отримають право брати участь у виборах завдяки проведеній лібералізації процедури зміни місця голосування або визначення чи зміни виборчої адреси.
Про це розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За нашими оцінками, майже 6 млн громадян України отримають можливість голосувати вже на чергових місцевих виборах цього року. Звичайно, ми говоримо про максимально потенційну можливість, для того, щоб скористатися нею, треба буде вчинити ряд нескладних дій щодо визначення або зміни виборчої адреси", - зазначив він.
За його словами, серед вказаних виборців - понад 1,3 млн тимчасово переміщених осіб, 3,3 млн трудових мігрантів і понад 1 млн осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання.
Діденко пояснив, що ЦВК уже ухвалила три порядки, згідно з якими спрощуються процедури тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси; зміни виборчої адреси за місцем фактичного проживання та визначення місця виборчої адреси для осіб, які взагалі не мають офіційної реєстрації.
Крім того, голова ЦВК додав, що на розгляді у парламенті знаходиться законопроєкт, який передбачає можливість відмови від підтверджувальних документів для зміни виборчої адреси.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія 2 грудня 2019 року затвердила Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, яким передбачається можливість виборця змінити місце голосування в онлайн-режимі.
18 травня ЦВК спростила порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців", а 11 червня затвердила Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання.
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шо они наголосуют? откуда шо всплывет? ))))
Когда "проголосуют" мертвые, лугандонцы, вата в рашке, душевнобольные....
обязательно будет!
как ввести "единый реестр избирателей" (или просто по ИНН) где реально можно проголосовать только раз - так не могут себе позволить (ибо как тогда набрать 73% ))))))
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://mobile.twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra/status/1275520911270121480 16 ч
1. Снести Пороха
2. Поставить контролируемого дурака
3. Дискредитировать дурака
4. Пугать электорат ОПЗЖ и Москвой
5. На фоне всего этого весь в белом появляется красавец
6. Злой на Пороха, разочарованный в дураке, перепуганный, уставший электорат любит красивого
Профит
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1275707416286580738 4 ч
Починаючи з п.3 - це вже план Б
Бо контрольований дурак виявився не здатним виконати поставлені завдання...
Красавців із п.5 у них цілий вагон і тєлєжка, але жоден з них "нє взлєтаєт" і не цікавить зубожіле насілєніє, яке мляво жує свої пів вареника...
Гудименко, Зеркаль, Вітренко, Стерненко, Шарій, Саакашвілі... я б туди ж записала Клічко і Борю Філатова... в мене є ще декілька під підозрою, але про них поки що помовчу
https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko
https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko Olena Vasylchenko https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko @vasil59_chenko
население обожралось пошлятиной до икоты - лучше потрафить вкусам пересичных невозможно, и все красавцы ожидаемо пролетают.
Дальше, с очевидностью, нариду выкатят фильм "Девчата" и прочие "доказательства" чистой красоты совка. Нарид прослезится, и снова зайдет "на ура" (((
У папы Карло есть к вам простой вопрос - что такое МЕСТНЫЕ выборы? Если я приехал, скажем, на Одессу потные чресла в море омыть - я могу голосовать в этом месте за директора Привоза?