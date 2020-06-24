Одноразові меню, без самообслуговування і дитячих кімнат, - КМДА оприлюднила вимоги до роботи готелів, кафе і ресторанів

Влада Києва оприлюднила вимоги до роботи кафе і ресторанів у приміщеннях, готелів, басейнів та проведення масових заходів.

Як повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації, заклади мають дотримуватися низки протиепідемічних вимог, затверджених у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 58 від 22 червня, передає Цензор.НЕТ.

Заклади харчування мають забезпечити маркування для дотримання дистанції у чергах, дотримання відстані між столами не менше 1,5 м, розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом. Дозволяється відокремлення частини стола перегородкою, що унеможливлює контакт між клієнтами.

Меню має бути розміщено для безконтактного ознайомлення біля входу чи місця прийняття замовлення або на столах – з матеріалу, що дозволяє обробку дезінфекційним засобом, чи якщо це одноразове паперове меню.

У закладах громадського харчування, що здійснюють обслуговування у приміщенні, заборонено вхід відвідувачів без супроводу працівника; проведення бенкетів чи інших заходів, у яких беруть участь більше 10 осіб; функціонування дитячих кімнат; приготування їжі на відкритих кухнях, якщо вони не відгороджені від відвідувачів перегородкою; функціонування буфетів самообслуговування, у тому числі для самостійного наливу напоїв клієнтом.

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У закладах швидкого харчування страви, напої, підноси та столові прибори мають видаватися на прохання відвідувача.

Проведення культурно-мистецьких масових заходів дозволено, але без фан-зон і за умови присутності не більше 1 особи на 5 кв. м у приміщенні або на огородженій території, де проводиться захід.

Контроль квитків рекомендовано здійснювати безконтактним способом, а для уникнення черг – збільшити кількість пунктів вхідного контролю.

Відвідувачі мають весь час перебувати у масках та респіраторах, що прикривають ніс та рот. Відстань між місцями для сидіння має бути не менш як 1,5 м.

У залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння відвідувачів мають розміщувати із вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Функціонування басейнів дозволяється для індивідуального відвідування, а також для вихованців спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, учнів-студентів закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше (з дотриманням протиепідемічних обмежень).

Заклади розміщення мають забезпечити можливість онлайн-реєстрації для уникнення черг на рецепції, а також вжити заходів з уникнення скупчення відвідувачів і черг у холах, вестибюлях, ліфтових холах, ліфтах (не більше 1 особи на 5 кв. м).

Окрім як під час перебування у номері/кімнаті, відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму.

Організувати харчування рекомендовано за системою замовлень – доставка до номерів або в ресторанах за умови дотримання відстані у 1,5 м між столиками та розміщення за ними не більш як 4 осіб.

Пляжне обладнання, якщо воно є на території закладу розміщення, має бути розташоване з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

У разі виявлення особи із симптомами гострого респіраторного захворювання її мають ізолювати в номері до отримання консультації медпрацівника закладу.