В Киев из Китая прибыл самолет с грузом гуманитарного назначения для борьбы с COVID-19 стоимостью более 1 миллиона долларов

Перелет самолета был оплачен группой "Метинвест".

В Киев из Китая прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с грузом гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19 стоимостью более 1 млн долл., перелет которого был оплачен Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой "Метинвест". Как передает корреспондент УНИАН, самолет с ценным грузом встретили замминистра иностранных дел Евгений Енин, замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков и посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

"Это жест солидарности китайского народа с украинским в противостоянии с эпидемией COVID-19. Хочу выразить искреннюю благодарность представителям правительства Китая, всем структурам, которые передали эти гуманитарные грузы, Вооруженным силам Украины, а также компании "Метинвест", которая оплатила самолёт для доставки этого гуманитарного груза", - сказал замминистра иностранных дел Евгений Енин. Он сообщил, что данная помощь была собрана при содействии 39 государственных и муниципальных структур, компаний, общественных организаций Китая. По его словам, груз объемом в 125 куб. м содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19.

В состав гумпомощи также входят десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем "Alibaba Group" Джеком Ма. В свою очередь, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков выразил благодарность правительству Китая и посольству за предоставленную помощь, а также правительству Украины в содействии доставке груза. Он отметил, что "Метинвест" включился в борьбу с коронавирусом с первых дней.

"Для нас важно помочь как Министерству здравоохранения, так и в целом украинским гражданам в противостоянии коронавирусу. Когда мы узнали, что необходима помощь в доставке груза, мы конечно же сразу приняли решение о том, что мы готовы участвовать и профинансировать это", - сообщил Рыженков.

По его словам, компания и ее акционеры активно участвуют в доставке в Украину всех необходимых средств для борьбы с инфекцией. "Мы будем продолжать это делать, пока полностью не поборем эту эпидемию", - добавил он. Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько компания потратила на доставку этого груза, Рыженков сообщил, что стоимость перелёта самолета составила около 250 тыс. долл.

В свою очередь, посол Китая Фань Сяньжун сообщил, что, когда Китай столкнулся с пандемией, то Украина оказала неоценимую поддержку его стране, теперь же китайская сторона также "протягивает руку дружбы". "С начала возникновения нового коронавируса Китай и Украина очень тесно взаимодействовали. В первое время, когда в Китае возник этот вирус, украинская сторона, украинский народ оказали нам большое понимание и поддержку, передавали нам соответствующие грузы… Когда коронавирус настиг Украину и ситуация стала напряженной, то китайский народ, естественно, протянул руку дружбы и помощи", - сказал он. Также посол сообщил, что общая стоимость груза составляет более 1 млн долл. "Этот груз предоставлен многими провинциями Китая, его общая стоимость составляет более 1 млн долл.", - отметил он.



