Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство
Голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький заявив, що паводки в Карпатах викликані рекордними опадам, а не вирубкою лісу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держлісагентства.
"Ліс може втримати певну кількість опадів, але не з такими обсягами, які ми спостерігаємо зараз в Карпатах. Давайте в цифрах — в середньому кількість опадів в Івано-Франківській області склала біля 2,8 млрд м3, а ліс максимально міг поглинути біля 200-250 млн м3. Це лише 10% від всіх опадів. Отож, ліс не може приборкати стихію гірських рік. Ліс – не дамба для запобігання паводкам та утримання такої кількості та сили води. Тому заяви, що причиною повеней є рубки - це маніпуляція та популізм", - зазначив Заблоцький.
За його словами, в останні роки вирубки лісу відбуваються все менше.
"За 5 місяців поточного року в Чернівецькій області кількість рубок скорочена на 41 тис. кубометрів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На Закарпатті на 51 тис. кубометрів, а в Івано-Франківській області на 75,7 тис. кубічних метрів", - пояснив Заблоцький.
Держлісагентство зазначає, що Інститут екології Карпат, Інститут гірського лісництва та Львівський національний лісотехнічний університет назвали основну причину паводків на Західній Україні:
- циклічність коливання зниженою і підвищеною водністю;
- густота річкової сітки;
- знищення заплави річок;
- надмірні опади.
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https://ukr.lb.ua/society/2019/12/06/444079_chim_zagrozhuie_karpatskim_lisam_noviy.html 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який позиціонували як заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. Співавтори документа запевняли, що хотіли зберегти карпатські ліси. Натомість екологи заявили, що закон не забороняє, а, навпаки, дозволяє, вирубувати гірські ліси.
Серед них особливу увагу необхідно звернути на:
• Створення системи доброякісних гідротехнічних споруд, зокрема водосховищ на гірських річках для зарегульовування паводкових стоків у періоди інтенсивних опадів;
• Перехід у Карпатському регіоні на вибіркову систему лісогосподарювання, основою якої є поступові і вибіркові способи рубок, вирощування мішаних деревостанів з багатоярусною вертикальною структурою на засадах природного насіннєвого поновлення. Вона є максимально наближеною до природи лісу, широко застосовується в багатьох країнах Європи і забезпечує формування біологічно стійких лісостанів, збереження біорізноманіття, стале лісокористування і постійне (безперервне) виконання лісом корисних середовищетвірних рекреаційних, захисних, оздоровчих та інших екологічних і соціальних функцій;
• Збільшення лісистості Карпатського регіону за рахунок еродованих земель, неоправдано розораних схилів, підняття межі лісу, заліснення окремих штучно створених полонин, ділянок, зайнятих чагарниковою рослинністю тощо.
Та ще й підписи 14-ти науковців стоять.
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=59718&cat_id=32888
Деревья как бы смягчают климат, впитывая и накапливая лишнюю воду, когда ее много и испаряя ее постепенно в атмосферу.
А без деревьев и получается - что то засуха, то паводки.
И не надо про "всегда" - там паводки случались только весной при обильном таянии большого количества снега, а засух таких не было никогда.
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про такее воно щось чуло - чи це не вигідно - а так ПАВОДКи - і СВІЖІ ГРОШІ в кишеню...
https://zak.depo.ua/rus/zak/gubit-lyudey-voda-chi-stane-zakarpattya-zonoyu-ekologichnogo-likha-202006231178473
правками Бондаренка (слуга урода) дозволяються:
-Рубки головного користування у високогірних лісах (вище 1100 метрів над рівнем моря). Ще їх називають промисловими рубками, бо вони проводяться для заготівлі деревини;
-Поступові рубки - рубки, під час яких дерева вирубують за кілька прийомів;
-Використання будь-яких видів техніки під час лісозаготівлі.