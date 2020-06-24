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Новини Паводки на Західній Україні
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Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство

Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство

Голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький заявив, що паводки в Карпатах викликані рекордними опадам, а не вирубкою лісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держлісагентства.

"Ліс може втримати певну кількість опадів, але не з такими обсягами, які ми спостерігаємо зараз в Карпатах. Давайте в цифрах — в середньому кількість опадів в Івано-Франківській області склала біля 2,8 млрд м3, а ліс максимально міг поглинути біля 200-250 млн м3. Це лише 10% від всіх опадів. Отож, ліс не може приборкати стихію гірських рік. Ліс – не дамба для запобігання паводкам та утримання такої кількості та сили води. Тому заяви, що причиною повеней є рубки - це маніпуляція та популізм", - зазначив Заблоцький.

За його словами, в останні роки вирубки лісу відбуваються все менше.

Також читайте: Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу

"За 5 місяців поточного року в Чернівецькій області кількість рубок скорочена на 41 тис. кубометрів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На Закарпатті на 51 тис. кубометрів, а в Івано-Франківській області на 75,7 тис. кубічних метрів", - пояснив Заблоцький.

Держлісагентство зазначає, що Інститут екології Карпат, Інститут гірського лісництва та Львівський національний лісотехнічний університет назвали основну причину паводків на Західній Україні:

- циклічність коливання зниженою і підвищеною водністю;

- густота річкової сітки;

- знищення заплави річок;

- надмірні опади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

паводок (233) Держлісагентство (156) Заблоцький Мар’ян (26)


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Топ коментарі
+27
Сказал, что как рубили, так и будут рубить.
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24.06.2020 16:18
+23
Конечно же верю главным вырубщикам!!!!
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24.06.2020 16:18
+15
Да знаем, знаем, леса уже не рубят, янтарь не копают, еще засранцы ездить по дорогам перестанут, и усе...
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24.06.2020 16:20
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Сказал, что как рубили, так и будут рубить.
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Мабуть у вас в оселі жодної речі з дерева немає? І туалетним папером ви не користуєтесь? І папір взагалі не використовуєте? Найбільше мене дратує в людях нещирість.
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24.06.2020 18:30 Відповісти
Это ты так витиевато поддержал бесконтрольную вырубку леса?
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24.06.2020 18:35 Відповісти
вот теперь верю!
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24.06.2020 19:28 Відповісти
Конечно не связанны... намекают, ято будут рубить дальше.... тв@ри
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Уже

Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 7911
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24.06.2020 16:33 Відповісти
я так понимаю, что раньше деревья просто щипали для густоты, обрезали по чуть-чуть, и только в последний год резали, как сумасшедшие.
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24.06.2020 16:44 Відповісти
Неправильно розумієш,хоч напрямок правильний.Вирубки збільшились.
https://ukr.lb.ua/society/2019/12/06/444079_chim_zagrozhuie_karpatskim_lisam_noviy.html 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який позиціонували як заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. Співавтори документа запевняли, що хотіли зберегти карпатські ліси. Натомість екологи заявили, що закон не забороняє, а, навпаки, дозволяє, вирубувати гірські ліси.
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24.06.2020 17:04 Відповісти
Той самий Національний лісотехнічний університет Міністерства освіти і науки України 07/08/2008 встанови зовсім протилежні причини:

Серед них особливу увагу необхідно звернути на:
• Створення системи доброякісних гідротехнічних споруд, зокрема водосховищ на гірських річках для зарегульовування паводкових стоків у періоди інтенсивних опадів;
• Перехід у Карпатському регіоні на вибіркову систему лісогосподарювання, основою якої є поступові і вибіркові способи рубок, вирощування мішаних деревостанів з багатоярусною вертикальною структурою на засадах природного насіннєвого поновлення. Вона є максимально наближеною до природи лісу, широко застосовується в багатьох країнах Європи і забезпечує формування біологічно стійких лісостанів, збереження біорізноманіття, стале лісокористування і постійне (безперервне) виконання лісом корисних середовищетвірних рекреаційних, захисних, оздоровчих та інших екологічних і соціальних функцій;
Збільшення лісистості Карпатського регіону за рахунок еродованих земель, неоправдано розораних схилів, підняття межі лісу, заліснення окремих штучно створених полонин, ділянок, зайнятих чагарниковою рослинністю тощо.

Та ще й підписи 14-ти науковців стоять.
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=59718&cat_id=32888
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24.06.2020 21:40 Відповісти
Конечно же верю главным вырубщикам!!!!
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24.06.2020 16:18 Відповісти
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24.06.2020 16:19 Відповісти
Понятно
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24.06.2020 16:19 Відповісти
Значит будут рубать.
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24.06.2020 16:19 Відповісти
сказал как отрезал.
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24.06.2020 16:20 Відповісти
Как отрубил .
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24.06.2020 16:30 Відповісти
Да знаем, знаем, леса уже не рубят, янтарь не копают, еще засранцы ездить по дорогам перестанут, и усе...
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24.06.2020 16:20 Відповісти
ну щас адепты подтянутся и расскажут как деревья нарушают циркуляцию воды в природе, как подстилка из шишек задерживает многотонные потоки...вывсеврете и им пофиг на то шо при вырубке климат становится сухим по идее
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24.06.2020 16:20 Відповісти
При вырубке деревьев климат становится более жестким, а не просто более сухим.
Деревья как бы смягчают климат, впитывая и накапливая лишнюю воду, когда ее много и испаряя ее постепенно в атмосферу.
А без деревьев и получается - что то засуха, то паводки.
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24.06.2020 16:27 Відповісти
для таких метаморфозов климата, там должно остаться наверное процентов 10 лесов и причем на большей территории, а не только наших Карпат
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24.06.2020 16:33 Відповісти
Если останется 10% - метаморфозы будут еще жесче. И так меньше половины осталось.
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24.06.2020 16:36 Відповісти
ой не надо про меньше половины...в прикарпатье всегда случались наводнения и засухи, тут все рандомно, последняя сильная засуха 2015, с 1967 такой не помнят люди.
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24.06.2020 17:19 Відповісти
Съезди в Карпаты и посмотри, что эти подонки и мерзавцы сделали с лесами - Карпаты голые стоят.
И не надо про "всегда" - там паводки случались только весной при обильном таянии большого количества снега, а засух таких не было никогда.
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24.06.2020 19:49 Відповісти
а вот тут говорится про засуху 1967, кому верить то... тогда тоже так рубали? https://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/news/2015/09/12/17469
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24.06.2020 19:55 Відповісти
снова ложь Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік паводку припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .
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24.06.2020 19:56 Відповісти
Повінь на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатті https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE стихійне лихо , що сталося восени https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 року в Закарпатській області. Початком трагедії стали інтенсивні дощі 3-5 листопада. Вийшли з берегів річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0 Тиса , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) ******* , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Тересва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Боржава , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F Латориця та інші, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей - майже третина населення області.
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24.06.2020 19:58 Відповісти
Паводки на Западной Украине связаны не с вырубкой леса, а с чрезмерными осадками, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 6622
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24.06.2020 16:21 Відповісти
схавають...
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24.06.2020 16:32 Відповісти
а хто будет садить?
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24.06.2020 16:21 Відповісти
Навіщо ? Лише рубати і пиляти !
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24.06.2020 16:23 Відповісти
Я ж так і писав - треба зрубати всі ліси і продати ! Від цих лісів лише шкода і в них можуть ховатись повстанці !
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24.06.2020 16:21 Відповісти
та їжачки... а їжачки шкідники - їх треба знищувати...
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24.06.2020 22:17 Відповісти
Пусть рубят дальше, чтобы в следующий раз их всех вообще смыло с лица земли.
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24.06.2020 16:22 Відповісти
кого это всех?
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24.06.2020 16:37 Відповісти
так норны прописали. рекордные вырубки леса, а за ними рекордные осадки. человеческий фактор отсутствует. воля ткачих )
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24.06.2020 16:22 Відповісти
Зе-тыпилы поверят.
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24.06.2020 16:22 Відповісти
Підбарижники весь час вірять , то може і зє-типіли також мусять повірити .
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24.06.2020 16:24 Відповісти
як там твій шарій?
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24.06.2020 16:25 Відповісти
Воно твоє , бери собі і облизуй .
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24.06.2020 16:28 Відповісти
Маладєц , лєйтєнант , завдання ***** з розділення України виконуєте успішно !
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24.06.2020 16:30 Відповісти
не палай шарійовець
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24.06.2020 16:39 Відповісти
Думка ************** дуже важлива для мене , пиши ще , проявляй себе , ворог .
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24.06.2020 19:53 Відповісти
Щоби ніхто не сумнівався у висновках пропоную все дорубати і подивитись що буде.
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24.06.2020 16:25 Відповісти
і єслі нам нє понравітся что получітся, то ми ето смєтьом...
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24.06.2020 22:28 Відповісти
Ага. Николи не було, і от знов.
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24.06.2020 16:25 Відповісти
Ніколи ще ліси так не різали, як при Зеленському.
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24.06.2020 16:26 Відповісти
🤣👍
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24.06.2020 16:26 Відповісти
Як земля витримує таких , як той Заблоцький ...
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24.06.2020 16:26 Відповісти
паводок від опадів, а від вирубок - оползні
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24.06.2020 16:26 Відповісти
Було б достатньо дерев - вони б згладили паводок.
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24.06.2020 16:28 Відповісти
Дурниці. Це роздуми ділетанта- теоретика, який не бачив ні повені, ні лісу, ні гір.
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24.06.2020 18:34 Відповісти
Я бачив, як можна деревами і іншими рослинами змініти клімат з мертвої пустелі на квітучий сад - і бачив навпаки - як вирубання лісу призвело до висихання річки і зникнення води у колодязях. Залежність тут пряма. І хто цього не розуміє - ідіот, що живе одним днем.
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24.06.2020 19:48 Відповісти
Если исходить из физики, гидравлики и других, подобных наук- брешут))))
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24.06.2020 16:26 Відповісти
із псіхолохії - всі брешуть. Більш того - здатність брехати вважається показником нормального розвитку дитини
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24.06.2020 16:34 Відповісти
Та це зрозуміло , питання у неможливості впливати на злочинців у державній владі ...Законними шляхами .
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24.06.2020 16:34 Відповісти
Раньше почему-то не было таких наводнений. Лес вырубили и теперь дожди стали смывать грунт с гор, который заполнил русла рек. Воде некуда деваться, она вышла из русла. Это все последствия вырубки леса.
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24.06.2020 16:28 Відповісти
Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 6903

.
Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 5775
Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 7939 Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 5163Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 1887Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 7262

..
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24.06.2020 16:30 Відповісти
Почему нет кнопки "не нравится"...
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24.06.2020 16:39 Відповісти
да...и мне не нравиться... даже очень...
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Если бы была кнопка "Зе!" ты бы ее затер до дырок
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24.06.2020 17:46 Відповісти
Свои эротические фантазии, ботяра, оставь при себе.
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24.06.2020 19:50 Відповісти
а що сказав відносно ПРОТИВО-ПАВОДКОВИХ...., чому майже нічого не робиться - особливо в зонах критичного проходження та наповнювання потоків...
про такее воно щось чуло - чи це не вигідно - а так ПАВОДКи - і СВІЖІ ГРОШІ в кишеню...
Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 4048

Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 7736
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24.06.2020 16:37 Відповісти
Заблодського за грати і там грати, грати, грати. Чмирі настільки знахабніли, що навіть виду не роблять, що з вирубкою будуть боротись.
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24.06.2020 16:39 Відповісти
Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 6222
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24.06.2020 16:39 Відповісти
То есть - "рубили и будем рубить дальше"?😞
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24.06.2020 16:41 Відповісти
А у нас с вырубками ничего и не связано.Нет вырубок.Вааще!Тут вопрос посложнее,если серьезно.Ну,наша мафия-то понятно.Никогда не задумывались почему "западные партнеры" никогда не отличают наших свежесрубленных бревен,которые едут к ним, от отходов,дров и опилок,которыми якобы являются эти бревна?Написано:"отходы".Глаза закрыли и пропустили.Мафия европейского масштаба,включающая представителей правительств и бизнеса многих европейских стран.Если даже "наши" захотели бы это прекратить,то эти "партнеры" вряд ли бы им позволили спрыгнуть.
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24.06.2020 16:43 Відповісти
обезьяна на корабельной сосне сказала не связаны, лохи должны одобрять
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24.06.2020 16:51 Відповісти
А что при зе за погоду и осадки уже отвечает агенство лесных ресурсов?
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24.06.2020 16:55 Відповісти
Хотя, какая разница?
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24.06.2020 16:56 Відповісти
Главная воровская компания пытается оправдаться, может меньше дадут.
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24.06.2020 16:56 Відповісти
Мы так и поверили этим брехунцам!!
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24.06.2020 17:00 Відповісти
Дебілам не читати!
https://zak.depo.ua/rus/zak/gubit-lyudey-voda-chi-stane-zakarpattya-zonoyu-ekologichnogo-likha-202006231178473
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24.06.2020 17:01 Відповісти
надо кинуть его в бак с водой, недолив туда 10%. И когда он будет плавать под потолком бака то поймет много єто или нет 10%
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24.06.2020 17:10 Відповісти
типа сигнал лесорубам подан, рубите не ссыте, прикроем.
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24.06.2020 17:15 Відповісти
пустили лісового лиса до курника - цей назахищає лісові ресурси
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24.06.2020 17:31 Відповісти
Подскажите кто нибудь этому идиоту, что реликтовый рельеф формировался миллионы лет, что 10% неиспарённой деревьями воды могут привести к изменению рельефа водных путей, то есть там где она стояла, теперь не стоит из-за того что образованы новые каналы, а изрезать под ноль водоразделы в несколько метров высотой даже ручейку не проблема ибо он вымывая грунт превращается в поток! И процесс этот не остановить, он похож на эффект домино, с каждым годом будет только хуже!
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24.06.2020 17:39 Відповісти
Ага,ну Ок,тогда продолжайте.
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24.06.2020 17:44 Відповісти
Андрей Заблоцкий некомпетентный селянин и должен покинуть свою должность! предлагаю ему обучаться природным явлениям возле ДнепрогГЭСа - отрыть там неперекрываемый обводной канал шириной в "лишний 1 %" от русла Днепра, и убедиться что может в итоге сделать 1% проточной лишней воды!
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24.06.2020 17:47 Відповісти
Эй, плешивый!! Почитай сначала умные книги по гидрологии, а потом вслух рассуждай!! А лучше делай умный вид и молчи!!
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24.06.2020 18:11 Відповісти
Шо ви куме звиздите?!!
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24.06.2020 18:14 Відповісти
паводки связаны не с вырубкой леса, а с его отсутствием. как-то так.
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24.06.2020 18:20 Відповісти
Запам"ятайте раз і на завжди "на заході України", у нас Україна одна і не подільна. Так і руськомовній версії, якщо ви вже пишите, то пишіть "в західній Україні". Я так дивлюсь Цензор зовсів *банувся, то пише "В Донбасє", я так відчуваю, скоро буде писати "На Украине"
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24.06.2020 18:33 Відповісти
Хто конкретно сказав це з кастрованого мінлісгоспу до лісагенства? Може це академік, який знає дендрологію, і біоценоз. Мабуть юна баба-дебілка промимрила на камеру, що це дощі винуваті, а не тотальні вирубування лісів.
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24.06.2020 19:34 Відповісти
Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 813
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24.06.2020 20:02 Відповісти
При Порошенко був розроблений закон, що забороняв рубки лісу в Карпатському регіоні на 10 років, але прийшли ЗеБіли...прийшли ЗеБіли і в листопаді того року прийняли цей закон, але перед прийняттям внесли в нього такі правки:.

правками Бондаренка (слуга урода) дозволяються:

-Рубки головного користування у високогірних лісах (вище 1100 метрів над рівнем моря). Ще їх називають промисловими рубками, бо вони проводяться для заготівлі деревини;

-Поступові рубки - рубки, під час яких дерева вирубують за кілька прийомів;

-Використання будь-яких видів техніки під час лісозаготівлі.
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24.06.2020 20:08 Відповісти
ох№№ть вот єто новизна.
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24.06.2020 21:35 Відповісти
Лес начали рубить под чистую, "Слуги" стараются хоч что то ворвать пока есть такой шанс.
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24.06.2020 22:13 Відповісти
 
 