Паводки на Західній Україні пов'язані не з вирубкою лісу, а з надмірними опадами, - Держлісагентство

Голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький заявив, що паводки в Карпатах викликані рекордними опадам, а не вирубкою лісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держлісагентства.

"Ліс може втримати певну кількість опадів, але не з такими обсягами, які ми спостерігаємо зараз в Карпатах. Давайте в цифрах — в середньому кількість опадів в Івано-Франківській області склала біля 2,8 млрд м3, а ліс максимально міг поглинути біля 200-250 млн м3. Це лише 10% від всіх опадів. Отож, ліс не може приборкати стихію гірських рік. Ліс – не дамба для запобігання паводкам та утримання такої кількості та сили води. Тому заяви, що причиною повеней є рубки - це маніпуляція та популізм", - зазначив Заблоцький.

За його словами, в останні роки вирубки лісу відбуваються все менше.

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"За 5 місяців поточного року в Чернівецькій області кількість рубок скорочена на 41 тис. кубометрів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На Закарпатті на 51 тис. кубометрів, а в Івано-Франківській області на 75,7 тис. кубічних метрів", - пояснив Заблоцький.

Держлісагентство зазначає, що Інститут екології Карпат, Інститут гірського лісництва та Львівський національний лісотехнічний університет назвали основну причину паводків на Західній Україні:

- циклічність коливання зниженою і підвищеною водністю;

- густота річкової сітки;

- знищення заплави річок;

- надмірні опади.

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