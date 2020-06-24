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Новини
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Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня зросте до 8788 гривень

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня зросте до 8788 гривень

За законом про держбюджет на 2020 рік з 1 липня збільшиться один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум, від якого залежить, зокрема, розмір максимальної допомоги з безробіття.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ), інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2102 гривень, а з 1 липня зросте до 2197 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіття (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше - 8788 гривень за місяць", - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Що ж до розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишиться без змін.

У службі зайнятості нагадали, що на період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 650 до 1000 гривень.

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Зазначається, що мінімальний розмір допомоги з безробіття встановлюється для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців).

За даними Київського міського центру зайнятості, на 23 червня допомогу з безробіття в столиці отримували понад 20 тисяч безробітних, серед них мінімальну, у розмірі 1000 гривень – 3400 безробітних, а максимальну допомогу з безробіття – понад 5900 осіб (30% усіх безробітних).

Нагадаємо, станом на 16 червня допомогу по частковому безробіттю на період карантину отримали понад 130 тис. працівників.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 12 березня по 11 червня 2020 року статус безробітного отримали 276 тис. осіб.

Автор: 

безробіття (544) Держслужба зайнятості (172) допомога і підтримка (1162)


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Топ коментарі
+8
Звідки взагалі ці безробітні, якщо станом на травень 2020 року було створено 500 000 робочих місць?
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24.06.2020 16:40
+6
Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 3478
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24.06.2020 16:29
+6
Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 7452
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24.06.2020 16:31
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Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 3478
показати весь коментар
24.06.2020 16:29 Відповісти
Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 7452
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24.06.2020 16:31 Відповісти
баба на караблє - рабочая сосна

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня зросте до 8788 гривень - Цензор.НЕТ 3247
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24.06.2020 16:52 Відповісти
вона забезбечить триста сосьон за один пленарний день
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24.06.2020 16:58 Відповісти
піддута, але робоча

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня зросте до 8788 гривень - Цензор.НЕТ 5009
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24.06.2020 16:55 Відповісти
Звідки взагалі ці безробітні, якщо станом на травень 2020 року було створено 500 000 робочих місць?
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24.06.2020 16:40 Відповісти
а мо' хвости підтягнути - мінімалки підняти, а не максималки збільшувати???
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24.06.2020 16:42 Відповісти
Получатєлєй мінімалок больше чем получатєлєй максімалок, а так как бюджет нє рєзіновий то мінімальщікі подождут.))
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24.06.2020 16:53 Відповісти
ілі вимрут
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24.06.2020 16:57 Відповісти
Зачем тогда врачам за мизерную плату работать и ежедневно рисковать здоровьем и жизнью своим и своих близких? Это н риторический ворос, а чисто экономический. Зарегистрироваться как безработный получат более 8 тыс грн и подрабатывать нелегально.
Ау, власти, о чем вы думаете? При этом все возмущаются, что медики уходят из больниц.... Когда уже поймут, никто никакую клятву никакому Гиппократу не дает. Медики никому и ничего не должны. Вы сами обязаны заботиться о своем здоровье и не вредить себе
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24.06.2020 17:49 Відповісти
Это первые 3 месяца 80% твоей зп. Если у меня зп была 20 000 и отчисления большие ,то почему я е должен получать эту сумму. А если 4000 грн было ,то будет пособие 3600
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24.06.2020 23:26 Відповісти
точнее,3200
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24.06.2020 23:30 Відповісти
Эй !! безмозглые!! так вы никогда не заставите безработного устроится на вакантную работу . где заработная плата 4000-5000 гривен! Вы, что там наверху, все уху ели или без ухи ******!! Врач получает зарплату 5000 гривен , а лентяй -безработный 9 000 гривен. Вы, что падлы, это специально делаете?? Безработный максимум должен получать минимальку 1.5 тыс грн., тогда он может быть побежит на вантную работу. А чаще всего эти хитрожопые безработные , стоят на учёте с центре занятости и дополнительно в тоже время получает ещё чёрную зарплату в конверте на преприятиях. Дурдом !! Блин!! А не страна!!
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24.06.2020 18:08 Відповісти
чукча не читатель ,чукча писатель ,закон читай
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24.06.2020 23:27 Відповісти
*** пособие по безработице 8 штук а пенсии 1638....
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24.06.2020 19:41 Відповісти
 
 