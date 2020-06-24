Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня зросте до 8788 гривень

За законом про держбюджет на 2020 рік з 1 липня збільшиться один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум, від якого залежить, зокрема, розмір максимальної допомоги з безробіття.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ), інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2102 гривень, а з 1 липня зросте до 2197 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіття (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше - 8788 гривень за місяць", - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Що ж до розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишиться без змін.

У службі зайнятості нагадали, що на період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 650 до 1000 гривень.

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Зазначається, що мінімальний розмір допомоги з безробіття встановлюється для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців).

За даними Київського міського центру зайнятості, на 23 червня допомогу з безробіття в столиці отримували понад 20 тисяч безробітних, серед них мінімальну, у розмірі 1000 гривень – 3400 безробітних, а максимальну допомогу з безробіття – понад 5900 осіб (30% усіх безробітних).

Нагадаємо, станом на 16 червня допомогу по частковому безробіттю на період карантину отримали понад 130 тис. працівників.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 12 березня по 11 червня 2020 року статус безробітного отримали 276 тис. осіб.