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Новини Коронавірус і карантин
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Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП

Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП

Президент Володимир Зеленський має негативний тест на коронавірус.

Про це повідомили "Радіо Свобода" в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Тести президента України Володимира Зеленського на коронавірус виявилися негативними. У п'ятницю, 26 червня, він збирається вийти з режиму самоізоляції, зазначили в ОП.

Як повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз двостороння полісегментарна пневмонія. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва.

Читайте також: ОП про стан Зеленської: Продовжує лікування в стаціонарі. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) карантин (18172) Олена Зеленська (252) Офіс Президента (2023) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
...сделайте вальдемару тест на IQ - результат будет аналогичный
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24.06.2020 16:47
+17
Зесранский сидел в кресле. Его взгляд был сосредоточен на какой-то неведомой точке.
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.

В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
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24.06.2020 16:46
+14
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 2351
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24.06.2020 16:52
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А Елена Владимировна покажется народу рассказать занимательную историю про госпитализацию? Или Вова будет против?
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24.06.2020 16:45 Відповісти
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 677
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24.06.2020 16:47 Відповісти
а на дол бо е бизм тестировали ?
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24.06.2020 17:07 Відповісти
Ленка как та корабельная сосна...всегда готова...к труду и обороне..
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24.06.2020 16:48 Відповісти
Незаконное удержание Елены Зеленской?
https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_24.html
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24.06.2020 17:08 Відповісти
у бікіні й загорілая...
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24.06.2020 19:12 Відповісти
Какая радость
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24.06.2020 16:45 Відповісти
Так себе радость. Вова смотался в Оман, 26-го будет в Украине. Как по мне - пусть бы остался в Омане.
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24.06.2020 17:27 Відповісти
Зесранский сидел в кресле. Его взгляд был сосредоточен на какой-то неведомой точке.
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.

В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
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24.06.2020 16:46 Відповісти
А оце подумати- яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить корабельну сосну починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;.
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24.06.2020 16:48 Відповісти
***, оказывается Юлька Шмандеть не умеет вареники готовить! Плохо, очень плохо!
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24.06.2020 21:03 Відповісти
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 8128
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24.06.2020 16:46 Відповісти
не вийде полноцінного... - то тре років п'ять, у закритому закладі, щоби суворі вчителі 3,14здили указкою по голові та ставили на горох на коліна, тоді може щось й вийшло би...
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24.06.2020 19:17 Відповісти
...сделайте вальдемару тест на IQ - результат будет аналогичный
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24.06.2020 16:47 Відповісти
страна не заметила потери...
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Короче, с официальной женой не проживает и связей не поддерживает!
Проживает в лесу с корабельными соснами, засранец!
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Зто плохо
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Это да. Я слышал, он хочет серьезно заняться цензорными петиками и их финансированием. Ждите в гости.
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24.06.2020 17:29 Відповісти
Шо, нашел уже логово порохоботов? 😆
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24.06.2020 18:22 Відповісти
Не ной,девочка,тушь потечёт
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24.06.2020 18:23 Відповісти
да ты точно сосна...)
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24.06.2020 20:11 Відповісти
Хух ! Гора з плечей !
Ну,головне,щоб рейтинг не постраждав,бо коли нервує,не встигає всі айкоси докурювати.
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 9009

Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 5533
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24.06.2020 16:50 Відповісти

- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(С)
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24.06.2020 16:51 Відповісти
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 2351
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24.06.2020 16:52 Відповісти
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 9812
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24.06.2020 16:56 Відповісти
Это Арахамия?
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24.06.2020 17:52 Відповісти
"Тесты президента Украины Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными"Источник: https://censor.net.ua/n3204118
А сдать анализы на вещества таки не?
Бо ссыт.
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24.06.2020 16:55 Відповісти
Все айкосы выкурил?
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24.06.2020 16:58 Відповісти
Вовочка опять эпопею с анализами начнет..
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24.06.2020 17:00 Відповісти
А он так хотел заразиться...
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24.06.2020 17:01 Відповісти
мЄндель стіною лЯгла
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24.06.2020 17:04 Відповісти
Вы ж понимаете, что сейчас в тренде -- сосны. Поэтому "сосною лЯгла"
А так -- конечно
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24.06.2020 17:07 Відповісти
Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП - Цензор.НЕТ 48
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24.06.2020 17:10 Відповісти
горіла Сосна Палала - що , уже не тренд...усохла, мокра - чи як...
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24.06.2020 18:31 Відповісти
Какая досада.
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24.06.2020 17:01 Відповісти
А как там насчет зесранских тестов на наркоту!? Пригодилось бы тоже сдать!
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24.06.2020 17:02 Відповісти
от бачите який у нас лЄдер - один на Карантині Країною управляв в режимі 7/24....- спас Україну....хто би так зміг...
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24.06.2020 17:03 Відповісти
7/40
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24.06.2020 17:52 Відповісти
воно - чи інше..
Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП - Цензор.НЕТ 9988
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24.06.2020 18:28 Відповісти
Холера его не возьмет
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24.06.2020 17:08 Відповісти
членограй пересидел на корабельной сосне, курил айкос .....
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24.06.2020 17:16 Відповісти
Жаль, очень жаль, наш любимый,прызыдент. Желаю вам всех болячек из большой медицинской энциклопедии. Кроме родильной оорячки. Хотя, к чему полумеры? И ее вам тоже. Ешьте, не обляпайтесь. Народ (ненаселение!) Украины вы задллбали конкретно.
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24.06.2020 17:16 Відповісти
Не желай ничего того, чтобы ты не хотел, чтоб тебе пожелали. Аукнется же тебе все, и зло и доброта, тем же.
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24.06.2020 17:28 Відповісти
селёдки хочешь...?
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24.06.2020 20:13 Відповісти
Исландской? Давай, деньги скину на адрес.
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24.06.2020 20:29 Відповісти
путина тебе с запахом селёдки хватит...
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24.06.2020 20:32 Відповісти
Жаль, чуда не случилось.
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24.06.2020 17:23 Відповісти
Так это чудо может случиться с тобой.
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24.06.2020 17:25 Відповісти
как это у Зеленского отрицательный тест? Вы что, дебилы, IQ ему меряли?
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24.06.2020 17:44 Відповісти
Как это? Он с Ленкой он общается? По соснам лазит?
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24.06.2020 17:53 Відповісти
Значить готель на морі проплачений до 25.
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24.06.2020 18:44 Відповісти
Да да, отпуск он такой всегда с конкретными датами))))
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25.06.2020 08:17 Відповісти
 
 