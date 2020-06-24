2 546 54
Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП
Президент Володимир Зеленський має негативний тест на коронавірус.
Про це повідомили "Радіо Свобода" в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Тести президента України Володимира Зеленського на коронавірус виявилися негативними. У п'ятницю, 26 червня, він збирається вийти з режиму самоізоляції, зазначили в ОП.
Як повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз двостороння полісегментарна пневмонія. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва.
Топ коментарі
+26 Топ Ган
показати весь коментар24.06.2020 16:47
+17 Игорь 4397
показати весь коментар24.06.2020 16:46
+14 kapper
показати весь коментар24.06.2020 16:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_24.html
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.
В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
Проживает в лесу с корабельными соснами, засранец!
Ну,головне,щоб рейтинг не постраждав,бо коли нервує,не встигає всі айкоси докурювати.
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(С)
А сдать анализы на вещества таки не?
Бо ссыт.
А так -- конечно