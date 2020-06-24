Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП

Президент Володимир Зеленський має негативний тест на коронавірус.

Про це повідомили "Радіо Свобода" в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Тести президента України Володимира Зеленського на коронавірус виявилися негативними. У п'ятницю, 26 червня, він збирається вийти з режиму самоізоляції, зазначили в ОП.

Як повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз двостороння полісегментарна пневмонія. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва.

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