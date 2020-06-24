Українці в 2020 році найчастіше називали новонароджених дітей Артем і Софія, - Мін'юст
Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2020 році, стали Артем і Софія.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України, інформує Цензор.НЕТ.
У Мін'юсті зазначили, що в більшості регіонів країни імена Артем і Софія були найпоширенішими впродовж 2020 року.
"Також батьки найбільше віддавали перевагу таким чоловічим іменам, як: Матвій, Максим, Давид, Микита, Михайло, Данило, Богдан, Андрій, Олександр, Іван і Василь. Серед дівочих імен досить популярними виявилися: Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна і Луна", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
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+13 SergTranscarpathian
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+5 Дымон Олбански
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Артем
Софія
і Мінюст!
Якщо «пєндоси» то Деніел.
ну были и скажем так совсем светло-зеленые имена ))))
Когда одна наша бывшая сотрудница пришла нас навестить, то дед естественно похвалился.
Дальше диалог с этой несколько вульгарной дамой слушал весь коллектив:
- И как назвали?
- Давидом.
- Тю, ё... твою мать, они шо евреи?
В древности у каждого человека было своё уникальное имя. Сейчас - всё библейские да греческие...
Хоть его и не просили.
А потом пришел Олег -
Неприятный человек.
А потом пришел Аким,
Непонятно за каким.
А потом и Валентин,
Просто редкостный кретин.
А потом еще Вадим
(Девятнадцать раз судим).
А потом еще Андрей,
Хоть бы сдох он поскорей!
Навестил нас также Фима,
Хоть бы раз прошел он мимо.
А за ним ввалился Павел,
Три часа мозги всем парил.
Очень кстати и Ванек
Заглянул на огонек.
Тут же следом и Витек,
Этот сразу хоть утек.
Только дух перевели,
Как приперлась Натали,
Приведя подругу Шуру,
Феерическую дуру.
А потом нагрянул Стас,
Это был ваще атас!
А потом невесть откуда,
Неизвестно почему,
Вдруг возникла эта Люда,
(Люда - полное му-му).
А потом явился Марк
И по морде Люду - шварк!
А когда пришел Илья,
То не выдержал и я. http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000085 (с)