Переслідування Порошенка ставить під загрозу репутацію України як демократичної держави, - Atlantic Council

Справи проти п'ятого Президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка - це переслідування не ексглави держави, а наступ на українську демократію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті редактора Atlantic Council Пітера Дікінсона "Що може означати переслідування Петра Порошенка для української демократії?".

"Кампанія з притягнення до відповідальності Порошенка тісно пов'язана з його наступником, президентом Зеленським, який не приховував свої антипатії до людини, яку він замінив торік. Схоже на те, що Порошенко, який залишається найближчим політичним конкурентом Зеленського, є головною ціллю нинішнього президента", - зазначає видання.

Дікінсон зауважує, що розмова про переслідування Порошенка почалася незабаром після того, як Зеленський обійняв посаду. Перший Генпрокурор, призначений Зеленським, Руслан Рябошапка пов’язав своє березневе звільнення з посади з відмовою підписати підозру Порошенку, яку він назвав "юридичним трешем". Схоже, наступниця Рябошапки не поділяє цих думок.

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Видання зазначає, що спроби притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка викликали значне занепокоєння громадськості в Україні та насторожили міжнародних партнерів країни. Напередодні судового засідання 18 червня низка західних посольств висловили свої занепокоєння публічно. Посольство США розмістило у Facebook повідомлення про те, що "система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", а посольство Канади закликало до "правосуддя, вільного від політичного втручання". Тим часом Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради та чинний президент Європейської народної партії (ЄНП), заявив, що ЄНП "дуже стурбована політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Обвинувачення не повинні нагадувати політичне переслідування, а також не повинні бути політично мотивованими проти окремих політичних опонентів", - нагадує автор публікації.

Atlantic Council проводить паралелі із часами Януковича, який переслідував і навіть ув’язнив cвоїх політичних опонентів. Мелінда Харінг, заступник директора Центру Євразії Atlantic Council вважає, що звинувачення проти Порошенка виглядають дуже крихкими. "Якщо влада переслідує колишнього президента Порошенка за те, що здебільше виглядає як політична розправа, Зеленський увійде в підручники історії як лише черговий невдалий пост-радянський президент, який не міг виконати своїх обіцянок зробити Україну функціональною. В Україні є велика проблема із іміджом, і притягнення до відповідальності колишніх президентів - невдала тактика переконати іноземних інвесторів вкладати гроші в країну з кишеньковими судами", - цитує видання.

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, переконаний, що це погана ідея - притягувати до відповідальності колишніх президентів, якщо немає переконливих доказів значних неправомірних дій. Є вагомі докази того, що Віктор Янукович завдав серйозної шкоди українській державі. Це не так з Петром Порошенком. Переслідування Порошенка ставить під ризик один із ключових активів Києва, а саме репутацію України як демократичної держави.

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Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Центру Євразії, Atlantic Council, зазначає, що українська влада порушила двадцять чотири кримінальні справи проти колишнього президента Петра Порошенка. Більшість із цих випадків є безглуздими і являють собою вибіркове правосуддя та політичне переслідування. Ці кримінальні справи дискредитують президента Зеленського та його Генерального прокурора, оскільки вони представляють вибіркове переслідування та грубу несправедливість. Примітно, що в усіх сфабрикованих кримінальних справах, з якими стикається Порошенко, немає жодної справи, зосередженої на корупції та особистому збагаченні, що було головним звинуваченням, яке висунув Порошенку Зеленський, коли він був кандидатом у президенти.

Альона Гетьманчук, директор Центру Нової Європи, наголошує, що кримінальне переслідування екс-президента Петра Порошенка може стати ключовим фактором у відносинах України із Заходом. Було б дипломатичним лихом, якби переслідування Порошенка перейшло до домінуючого діалогу з ключовими партнерами України і могло потенційно підірвати співпрацю. Це матиме великі геополітичні наслідки. Чим більше Україна відчужена від західного світу, тим більше місця буде для інших впливів, передусім з боку Росії.

Роман Ващук, колишній посол Канади в Україні, наголошує: сукупність переслідувань, спрямованих проти екс-президента Петра Порошенка, відображає недоречну невпевненість, яку відчуває чинний президент Володимир Зеленський, незважаючи на перемогу на виборах минулого року та його постійне лідерство в опитуваннях. Цю невпевненість вправно розкрутили та використали олігархічний електоральний активатор Зеленського Ігор Коломойський та заступник глави Адміністрації президента України з правових питань часів Януковича Андрій Портнов, щоб звести старі рахунки.