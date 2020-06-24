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Переслідування Порошенка ставить під загрозу репутацію України як демократичної держави, - Atlantic Council

Переслідування Порошенка ставить під загрозу репутацію України як демократичної держави, - Atlantic Council

Справи проти п'ятого Президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка - це переслідування не ексглави держави, а наступ на українську демократію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті редактора Atlantic Council Пітера Дікінсона "Що може означати переслідування Петра Порошенка для української демократії?".

"Кампанія з притягнення до відповідальності Порошенка тісно пов'язана з його наступником, президентом Зеленським, який не приховував свої антипатії до людини, яку він замінив торік. Схоже на те, що Порошенко, який залишається найближчим політичним конкурентом Зеленського, є головною ціллю нинішнього президента", - зазначає видання.

Дікінсон зауважує, що розмова про переслідування Порошенка почалася незабаром після того, як Зеленський обійняв посаду. Перший Генпрокурор, призначений Зеленським, Руслан Рябошапка пов’язав своє березневе звільнення з посади з відмовою підписати підозру Порошенку, яку він назвав "юридичним трешем". Схоже, наступниця Рябошапки не поділяє цих думок.

Також дивіться: Порошенко в інтерв'ю CNN: Дякую міжнародним партнерам за чітку позицію проти політичних переслідувань, які руйнують демократію в Україні. ВIДЕО

Видання зазначає, що спроби притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка викликали значне занепокоєння громадськості в Україні та насторожили міжнародних партнерів країни. Напередодні судового засідання 18 червня низка західних посольств висловили свої занепокоєння публічно. Посольство США розмістило у Facebook повідомлення про те, що "система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", а посольство Канади закликало до "правосуддя, вільного від політичного втручання". Тим часом Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради та чинний президент Європейської народної партії (ЄНП), заявив, що ЄНП "дуже стурбована політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Обвинувачення не повинні нагадувати політичне переслідування, а також не повинні бути політично мотивованими проти окремих політичних опонентів", - нагадує автор публікації.

Atlantic Council проводить паралелі із часами Януковича, який переслідував і навіть ув’язнив cвоїх політичних опонентів. Мелінда Харінг, заступник директора Центру Євразії Atlantic Council вважає, що звинувачення проти Порошенка виглядають дуже крихкими. "Якщо влада переслідує колишнього президента Порошенка за те, що здебільше виглядає як політична розправа, Зеленський увійде в підручники історії як лише черговий невдалий пост-радянський президент, який не міг виконати своїх обіцянок зробити Україну функціональною. В Україні є велика проблема із іміджом, і притягнення до відповідальності колишніх президентів - невдала тактика переконати іноземних інвесторів вкладати гроші в країну з кишеньковими судами", - цитує видання.

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, переконаний, що це погана ідея - притягувати до відповідальності колишніх президентів, якщо немає переконливих доказів значних неправомірних дій. Є вагомі докази того, що Віктор Янукович завдав серйозної шкоди українській державі. Це не так з Петром Порошенком. Переслідування Порошенка ставить під ризик один із ключових активів Києва, а саме репутацію України як демократичної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нещодавні в'язні Кремля засудили переслідування Порошенка, Стерненка, волонтерів та активістів і закликали владу зупинити репресії

Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Центру Євразії, Atlantic Council, зазначає, що українська влада порушила двадцять чотири кримінальні справи проти колишнього президента Петра Порошенка. Більшість із цих випадків є безглуздими і являють собою вибіркове правосуддя та політичне переслідування. Ці кримінальні справи дискредитують президента Зеленського та його Генерального прокурора, оскільки вони представляють вибіркове переслідування та грубу несправедливість. Примітно, що в усіх сфабрикованих кримінальних справах, з якими стикається Порошенко, немає жодної справи, зосередженої на корупції та особистому збагаченні, що було головним звинуваченням, яке висунув Порошенку Зеленський, коли він був кандидатом у президенти.

Альона Гетьманчук, директор Центру Нової Європи, наголошує, що кримінальне переслідування екс-президента Петра Порошенка може стати ключовим фактором у відносинах України із Заходом. Було б дипломатичним лихом, якби переслідування Порошенка перейшло до домінуючого діалогу з ключовими партнерами України і могло потенційно підірвати співпрацю. Це матиме великі геополітичні наслідки. Чим більше Україна відчужена від західного світу, тим більше місця буде для інших впливів, передусім з боку Росії.

Роман Ващук, колишній посол Канади в Україні, наголошує: сукупність переслідувань, спрямованих проти екс-президента Петра Порошенка, відображає недоречну невпевненість, яку відчуває чинний президент Володимир Зеленський, незважаючи на перемогу на виборах минулого року та його постійне лідерство в опитуваннях. Цю невпевненість вправно розкрутили та використали олігархічний електоральний активатор Зеленського Ігор Коломойський та заступник глави Адміністрації президента України з правових питань часів Януковича Андрій Портнов, щоб звести старі рахунки.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Порошенко Петро (15174) Atlantic Council (17)


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Топ коментарі
+25
Да какая репутация может быть у государства, где Президентом шут гороховый
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24.06.2020 17:04
+21
Что украл Порох - факт в студию))))
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24.06.2020 17:22
+18
Да-а-а! Зебилизм не лечится.
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24.06.2020 17:13
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Бажаю тобі, дурню, тілько одного - решта життя провести при владі клована та опзажопників.
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24.06.2020 19:47 Відповісти
В дядька Сема за пазухою моє і вам шануваннячко. https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4
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24.06.2020 19:57 Відповісти
Зараз маєш цього Карлсона вже при владі, та воно щось мовчить не муркує. Звісно його зараз все влаштовує. В країні бардак, реванш проросійских , українці в розпачі, проте арахамії, саакашвілі, рабіновічі шефіри, коломойські при владі. Ось саме такі як ТИ - ідіоти це і зробили. Бути тобі під владою кацяпів і жидів до самого кінця. Не варті ви української влади, бо ДУРНІ
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24.06.2020 21:09 Відповісти
Українці з руїн піднімають країну віками,бороняться від східної орди віками,але аж ніяк не "влада" мародерів з 90-х.Для могутньої лінії оборони достатньо 30-и млрд.доларів,а привладний олігархат напозичав втричі більше(!) на стартовий капітал для власного бізнесу-виходить-вони не за Україну.Про яких іще українців при владі говорити,коли вони усі приходять до влади немов свині до корита?За останнє зеблюмане зесранча зехрипле нема мови-воно також вибране олігархічним феодальним синдикатом,але дякуючи пробариженій прожерливій поросрані,що в три рази кинула Україну нижче плінтуса у світовому вимірі життя з 8-м до 28-м грн/дол.
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24.06.2020 21:55 Відповісти
Мишлення в тебе застрягло десь між совковим комунізмом і націонал-анархією )). Пиши далі, дурень
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24.06.2020 22:32 Відповісти
Навіть анархія потребує високої культури,на відміну від твого тупого хамства,бо це форма філософського екзерцизму і означає не "проти влади",як думають совки,а "проти господства над суспільством"
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24.06.2020 22:46 Відповісти
Просто зневажаю, таких самовпенених "гетьманів". Ви - "корисні путінські ідіоти" нанесли Україні значно більше шкоди ніж ворог. Нажаль, все робиться як в далекому минулому.
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24.06.2020 22:57 Відповісти
Щось налетіло 00-зеботів...
Переслідування Порошенка ставить під загрозу репутацію України як демократичної держави, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2342
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24.06.2020 18:51 Відповісти
Посадить однозначно! Иначе зальёт Украину го...фекалиями.
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24.06.2020 19:22 Відповісти
За те,що кличе зараз їх "уродом"і цинічно забув що з них 56%-ів у 14-му за нього голосували.То хто ж він сам,як не перевертень?
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24.06.2020 20:39 Відповісти
Тебе посадять раніше
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24.06.2020 22:58 Відповісти
За те,що побудував Липецьку фабрику чи возив вугілля з ОРДЛО через Білорусь та перепродавав утричі дорожче під час війни?https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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25.06.2020 00:03 Відповісти
И яка ж у нас рэпутация? И кто довел ее до дешевой подстилки?
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24.06.2020 21:17 Відповісти
Наказать - недемократическое.
Не наказать - коррупционное.
Не в лоб так полбу.
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24.06.2020 22:09 Відповісти
Який злочин вчинив Порошенко?
Прогнав «браттьов» з 2/3 Донбассу?
Ну, так і озвучте.
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24.06.2020 22:49 Відповісти
Порошенко бреше,як дише.Йому треба так,https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 як він зробив Саакашвілі -на літак з мішком на голові і на землю предків на Придністровя.
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25.06.2020 00:17 Відповісти
Не українець ти, а типовий кацяпський хохлоклован.
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25.06.2020 16:40 Відповісти
Тож читаю,як американці холопів цукроватних- жадібних,тупих,невихованих,брехливих,хитрорилих тут дрючать.Холоп-він не UKR(United Kiev Rus')обєднані Києвом русичі(67-м основних народів).Він-слуга орди,а саме самозванця "наслєдніка"Русі"(РУюрікаСини))Петра1.Хохол-слуга речі посполитої(проголошеного намісником "Русі"(Рюріка Унія Словянська)Сігізмунда3.Кріпак-слуга феодалів(олігархічний консорціум,який вже 29-ть років узурпує владу в Україні на руку тих,хто більше дасть).Українець-не нація(нація оновлюється тільки перемогою у війні за незалежність),але українец завжди до українства(обєднання)прагне.А ти взагалі-ніхто і звати ніяк-бачиш-навіть люди вище більше й звязуватися не хочуть (тай я написав не тобі персонально,а форумові).
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25.06.2020 17:44 Відповісти
Лайно ти звичайне та рідке, бо кацяпське. Лахтінське лайно. Піди відсмокчи у путєна, пі_арок перефарбований.
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25.06.2020 22:32 Відповісти
Пепа хвататит уже пиариться , знаешь ведь прекрасно .что садить тебя никто не будет .Лучше уступи место другому ,кто чист и возглавит правое крыло . Тебе ничего не светит , будешь как консерва протирать штаны .
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24.06.2020 23:14 Відповісти
самый богатый президент, самой нищей страны в Европе, тотальная коррупция, 5 взорванных артскладов, фсбшные Семочко, коррумпированные Свинарчуки, Ахметовы и Насировы, телеканалы для кумов ***** и пятой колонны, тысячи убитых, раненых и пропавших без вести в Иловайске, Дебальцево, Дап и многие другие преступления против Украини и украинцев
- никто не забыт, ничто не забыто
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24.06.2020 23:57 Відповісти
порох зеленую дал всем этим долб...бам,все по понятиям сделал,никого не закрыл,с путиным нормально работал,котлы, ротердамы,поэтому и дела такие смешные против него,аллигархи не дадут закрыть пороха не смешите,это цирк для недоумков,та у него такие компроматы на всех аллигархов украины,лавочка закроется для всех просто,его будут беречь как зеницу ока,патриотов,волонтеров позакрывают а через пороха пар спустят в свисток и всего делов
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25.06.2020 01:23 Відповісти
Да ну, на фиг. Пеца так разорится со всеми этими "искренними" поддержками. И практически все бывшие, послы, председатели... прочая братия. Правильно говорят, бабла много не бывает
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25.06.2020 13:47 Відповісти
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