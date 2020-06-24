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Новини Боротьба з корупцією
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Віцепрем'єрка Стефанишина заявила, що "справа Лукаш", у якій вона проходить підозрюваною, без руху кілька років, хоча розслідування у ній завершено, - ЗМІ

Віцепрем'єрка Стефанишина заявила, що

Віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанишина - підозрювана в корупційній справі ексміністра юстиції часів Януковича-Азарова Олени Лукаш. Коментуючи справу, Стефанишина дезінформувала про її перебіг.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Bihus.info Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

Він перевірив достовірність інтерв'ю Стефанишиної, в якому вона заявила, що кримінальне провадження "тягнеться ще з 2014 року", "перебуває без руху всі ці роки - коли жоден свідомий слідчий або прокурор не наважився давати йому хід".

Суть в тому, що Стефанишина як керівник підрозділу, який відповідав за євроінтеграцію, замовила три дослідження - порівняльний аналіз українського законодавства з європейським. Міністерство юстиції Олени Лукаш заплатило за них 2,5 млн грн. Ще в 2015 році журналісти підрахували, що одна сторінка такого аналізу коштувала від 1,4 тис. до 4,5 тис. гривень ( залежно від конкретної роботи). Крім того, неякісно виконаний сам аналіз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри

Організацією тендеру займалися кілька працівників Міністерства юстиції, в тому числі - Ольга Стефанишина.

Питання слідства викликає не сам факт виконання робіт, а їхня ціна і якість.

Слідство вважає, що йдеться про особливо тяжкий посадовий злочин - розкрадання або розтрату державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК). Максимальне покарання за цією статтею - 12 років позбавлення волі.

До зміни влади розслідування цього кримінального провадження здійснювало Управління спеціальних розслідувань ГПУ (так зване "Управління Сергія Горбатюка"). Доопрацьований варіант підозри слідчі і прокурори скерували на підпис тодішньому Генпрокурору Юрію Луценку і його заступникам ще у 2018 році. Однак Луценко і його заступники відмовлялися цю підозру погоджувати.

Сергій Горбатюк і його підлеглі вважали таку відмову незаконною.

Керівництво Управління спеціальних розслідувань ГПУ навіть звернулося до суду, оскаржуючи блокування "Справи Лукаш", але успіху в цьому не досягло.

Також читайте: Портнов, Лукаш і Лавринович мають відповісти за узурпацію влади Януковичем, - заява сімей героїв Небесної сотні

Після звільнення Луценка і призначення Руслана Рябошапки, в жовтні 2019 року, заступник генпрокурора Віктор Чумак повідомив про підозру головній підозрюваній - Олені Лукаш. У той же час про підозру повідомили і Ользі Стефанишиній.

Згодом справу передали в НАБУ і САП. У травні цього року Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що досудове розслідування у справі завершено. Зараз підозрювані знайомляться з матеріалами, після чого справу вже має бути передано до суду.

На цьому етапі Ольгу Стефанишину призначили на посаду віцепрем'єра (це сталося 4 червня).

Автор: 

корупція (4683) Лукаш Олена (68) Стефанишина Ольга нардеп (85) Бігус Денис (196)


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Топ коментарі
+8
Петя ее назначил вице-премьером в правительство Шмыгаля?Или всё-таки зелёные шмаркли?
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24.06.2020 17:20
+6
єто надо у реформированной Петей прокуратуры спросить и у его кума картавого
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24.06.2020 17:12
+5
ого)) а де ж був весь цей час камсамольскій работнік юрік?)
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24.06.2020 17:11
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ого)) а де ж був весь цей час камсамольскій работнік юрік?)
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24.06.2020 17:11 Відповісти
згоден...- по Амстердамах терки тер із бЄнею....- ну зустрілись чисто випадково - як наприклад 14 разів літав до бЄні у Женеву та ІзраЄль ...
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24.06.2020 18:24 Відповісти
єто надо у реформированной Петей прокуратуры спросить и у его кума картавого
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24.06.2020 17:12 Відповісти
Петя ее назначил вице-премьером в правительство Шмыгаля?Или всё-таки зелёные шмаркли?
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24.06.2020 17:20 Відповісти
Ну теперь им точно не до Лукаш
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24.06.2020 17:13 Відповісти
ну гетьман был мастер договариваться .рыгов за бабло или еще изза каких то причин оберегал как зеницу ока. я не их сторонник но с удовольствием наблюдаю как они его сегодня за хобот тягают.
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24.06.2020 17:20 Відповісти
печально, но факт... що є то є
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24.06.2020 17:56 Відповісти
бЄ-нЄ-зЄ вЄнедихтовій ніколи ...поїхала отримувати УЧАСТНИКА ...- чоловікові теж пора і хЄнерала вже отримати , от із кІбер-інфо кАцап злочинцями в рЄжимі 24/7 працюють - слуги мої....

Також Венедіктова спільно з правоохоронцями області відвідала зону ООС, зокрема місце розведення сил і засобів у районі населених пунктів Богданівка-Петровське в Донецькій області. А в с. Бугас вони вшанували пам'ять Андрія Жука - командира батальйону 72 ОМБр "Мауглі", який загинув 2016 року внаслідок бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою незаконних збройних формувань РФ.
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24.06.2020 18:26 Відповісти
Віцепрем'єрка Стефанишина заявила

**********
Не кацапте славне українське прізвище. Прізвища українського походження із закінченням на -ин не змінюються в жіночому роді.
Литвин, - і він Литвин, і вона Литвин. Волошин, - і він Волошин, і вона Волошин. Стефанишин, - і він Стефанишин, і вона Стефанишин.
Відбувається просто кацапізація українських прізвищ.
Пам'ятаю, років з 25 на кацапському каналі ОРТ була така собі кореспондентка Дарья Літвіна. Мене прямо тіпало від такої крамоли.
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24.06.2020 19:33 Відповісти
На стадії віддання кримінальної справи до суду обвинувачену ризначають на ключову державну осаду -
Це як натяк ?!
Чи як заохочення!!!!!!! КАКАЯ РАЗНИЦА
Щось пороблено.......чи дурь забориста,,
Ні..... хлочик Вова ні до чого - це все боярє..........
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24.06.2020 20:14 Відповісти
 
 