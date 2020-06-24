Віцепрем'єрка Стефанишина заявила, що "справа Лукаш", у якій вона проходить підозрюваною, без руху кілька років, хоча розслідування у ній завершено, - ЗМІ

Віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанишина - підозрювана в корупційній справі ексміністра юстиції часів Януковича-Азарова Олени Лукаш. Коментуючи справу, Стефанишина дезінформувала про її перебіг.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Bihus.info Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

Він перевірив достовірність інтерв'ю Стефанишиної, в якому вона заявила, що кримінальне провадження "тягнеться ще з 2014 року", "перебуває без руху всі ці роки - коли жоден свідомий слідчий або прокурор не наважився давати йому хід".

Суть в тому, що Стефанишина як керівник підрозділу, який відповідав за євроінтеграцію, замовила три дослідження - порівняльний аналіз українського законодавства з європейським. Міністерство юстиції Олени Лукаш заплатило за них 2,5 млн грн. Ще в 2015 році журналісти підрахували, що одна сторінка такого аналізу коштувала від 1,4 тис. до 4,5 тис. гривень ( залежно від конкретної роботи). Крім того, неякісно виконаний сам аналіз.

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Організацією тендеру займалися кілька працівників Міністерства юстиції, в тому числі - Ольга Стефанишина.

Питання слідства викликає не сам факт виконання робіт, а їхня ціна і якість.

Слідство вважає, що йдеться про особливо тяжкий посадовий злочин - розкрадання або розтрату державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК). Максимальне покарання за цією статтею - 12 років позбавлення волі.

До зміни влади розслідування цього кримінального провадження здійснювало Управління спеціальних розслідувань ГПУ (так зване "Управління Сергія Горбатюка"). Доопрацьований варіант підозри слідчі і прокурори скерували на підпис тодішньому Генпрокурору Юрію Луценку і його заступникам ще у 2018 році. Однак Луценко і його заступники відмовлялися цю підозру погоджувати.

Сергій Горбатюк і його підлеглі вважали таку відмову незаконною.

Керівництво Управління спеціальних розслідувань ГПУ навіть звернулося до суду, оскаржуючи блокування "Справи Лукаш", але успіху в цьому не досягло.

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Після звільнення Луценка і призначення Руслана Рябошапки, в жовтні 2019 року, заступник генпрокурора Віктор Чумак повідомив про підозру головній підозрюваній - Олені Лукаш. У той же час про підозру повідомили і Ользі Стефанишиній.

Згодом справу передали в НАБУ і САП. У травні цього року Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що досудове розслідування у справі завершено. Зараз підозрювані знайомляться з матеріалами, після чого справу вже має бути передано до суду.

На цьому етапі Ольгу Стефанишину призначили на посаду віцепрем'єра (це сталося 4 червня).