Віцепрем'єрка Стефанишина заявила, що "справа Лукаш", у якій вона проходить підозрюваною, без руху кілька років, хоча розслідування у ній завершено, - ЗМІ
Віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанишина - підозрювана в корупційній справі ексміністра юстиції часів Януковича-Азарова Олени Лукаш. Коментуючи справу, Стефанишина дезінформувала про її перебіг.
Про це йдеться в матеріалі журналіста Bihus.info Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.
Він перевірив достовірність інтерв'ю Стефанишиної, в якому вона заявила, що кримінальне провадження "тягнеться ще з 2014 року", "перебуває без руху всі ці роки - коли жоден свідомий слідчий або прокурор не наважився давати йому хід".
Суть в тому, що Стефанишина як керівник підрозділу, який відповідав за євроінтеграцію, замовила три дослідження - порівняльний аналіз українського законодавства з європейським. Міністерство юстиції Олени Лукаш заплатило за них 2,5 млн грн. Ще в 2015 році журналісти підрахували, що одна сторінка такого аналізу коштувала від 1,4 тис. до 4,5 тис. гривень ( залежно від конкретної роботи). Крім того, неякісно виконаний сам аналіз.
Організацією тендеру займалися кілька працівників Міністерства юстиції, в тому числі - Ольга Стефанишина.
Питання слідства викликає не сам факт виконання робіт, а їхня ціна і якість.
Слідство вважає, що йдеться про особливо тяжкий посадовий злочин - розкрадання або розтрату державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК). Максимальне покарання за цією статтею - 12 років позбавлення волі.
До зміни влади розслідування цього кримінального провадження здійснювало Управління спеціальних розслідувань ГПУ (так зване "Управління Сергія Горбатюка"). Доопрацьований варіант підозри слідчі і прокурори скерували на підпис тодішньому Генпрокурору Юрію Луценку і його заступникам ще у 2018 році. Однак Луценко і його заступники відмовлялися цю підозру погоджувати.
Сергій Горбатюк і його підлеглі вважали таку відмову незаконною.
Керівництво Управління спеціальних розслідувань ГПУ навіть звернулося до суду, оскаржуючи блокування "Справи Лукаш", але успіху в цьому не досягло.
Після звільнення Луценка і призначення Руслана Рябошапки, в жовтні 2019 року, заступник генпрокурора Віктор Чумак повідомив про підозру головній підозрюваній - Олені Лукаш. У той же час про підозру повідомили і Ользі Стефанишиній.
Згодом справу передали в НАБУ і САП. У травні цього року Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що досудове розслідування у справі завершено. Зараз підозрювані знайомляться з матеріалами, після чого справу вже має бути передано до суду.
На цьому етапі Ольгу Стефанишину призначили на посаду віцепрем'єра (це сталося 4 червня).
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Також Венедіктова спільно з правоохоронцями області відвідала зону ООС, зокрема місце розведення сил і засобів у районі населених пунктів Богданівка-Петровське в Донецькій області. А в с. Бугас вони вшанували пам'ять Андрія Жука - командира батальйону 72 ОМБр "Мауглі", який загинув 2016 року внаслідок бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою незаконних збройних формувань РФ.
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Не кацапте славне українське прізвище. Прізвища українського походження із закінченням на -ин не змінюються в жіночому роді.
Литвин, - і він Литвин, і вона Литвин. Волошин, - і він Волошин, і вона Волошин. Стефанишин, - і він Стефанишин, і вона Стефанишин.
Відбувається просто кацапізація українських прізвищ.
Пам'ятаю, років з 25 на кацапському каналі ОРТ була така собі кореспондентка Дарья Літвіна. Мене прямо тіпало від такої крамоли.
Це як натяк ?!
Чи як заохочення!!!!!!! КАКАЯ РАЗНИЦА
Щось пороблено.......чи дурь забориста,,
Ні..... хлочик Вова ні до чого - це все боярє..........