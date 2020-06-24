ОАСК просять визнати протиправним в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло два позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження постанови, якою було внесено зміни в порядок перетинання громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адмінсуду, позивачі просять суд визнати протиправною і недійсною постанову уряду від 18 грудня 2019 року №1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

"Згідно із згаданим документом, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в'їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. А для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт", - сказано в повідомленні.

Так, зараз судом вирішується питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.

Читайте також: ОАСК визнав протиправним висновок Інституту нацпам'яті, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською