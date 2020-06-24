ОАСК просять визнати протиправним в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта
В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло два позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження постанови, якою було внесено зміни в порядок перетинання громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адмінсуду, позивачі просять суд визнати протиправною і недійсною постанову уряду від 18 грудня 2019 року №1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".
"Згідно із згаданим документом, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в'їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. А для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт", - сказано в повідомленні.
Так, зараз судом вирішується питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.
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PS Надо ещё с тех, кто пересекал границу России, за каждый штампик брать военный сбор. 1000грн я думаю хватит для начала. У нас с ними война, а им видите ли родных неудобно проведывать.
Кто запретил "пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины"? Неужто Кабинет Министров Украины? Так можно было?
особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є
дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення
банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для
представництва перед третьою особою лише на території України,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документом, що посвідчує особу громадянина України за
кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт
громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і
службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ
дитини.
Це з постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII
Тобто закон дозволяє це робити тільки в разі підписаних міжнародних угод, який дозволяють використовувати внутрішній паспорт як закордонний.
А Кабінет Міністрів України тільки відмінив міжнародну угоду с кацапами, це входить в їх повноваження, укладати і розривати міжнародні угоди.
Цитирую из вражеской прессы:
"Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта."
"Согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта."
"Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России."
"Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам."