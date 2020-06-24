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ОАСК просять визнати протиправним в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта

ОАСК просять визнати протиправним в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло два позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження постанови, якою було внесено зміни в порядок перетинання громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адмінсуду, позивачі просять суд визнати протиправною і недійсною постанову уряду від 18 грудня 2019 року №1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

"Згідно із згаданим документом, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в'їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. А для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт", - сказано в повідомленні.

Так, зараз судом вирішується питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.

Читайте також: ОАСК визнав протиправним висновок Інституту нацпам'яті, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською

Автор: 

паспорт (1153) росія (65223) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+28
нефиг туда вообще ездить,дебилы
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24.06.2020 17:12
+16
і що за одоробло позивається? блок ********?
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24.06.2020 17:12
+14
Надо вообще визовый режим с РФ вводить!
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24.06.2020 17:20
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нефиг туда вообще ездить,дебилы
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24.06.2020 17:12 Відповісти
родных проведывать зв могилами следить подзаработать
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24.06.2020 19:03 Відповісти
Где там "подзаработать"? Они сами все нищие, на подачках живут.
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25.06.2020 02:01 Відповісти
На границе отстреливать нежно как изменников РОДИНЫ.
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24.06.2020 22:26 Відповісти
і що за одоробло позивається? блок ********?
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24.06.2020 17:12 Відповісти
слюги наріда думаю.
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24.06.2020 17:15 Відповісти
ОпЗЕжопы "Родина"😂
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24.06.2020 17:15 Відповісти
Надо вообще визовый режим с РФ вводить!
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24.06.2020 17:20 Відповісти
І шоб віза коштувала кілька тисяч УО. І термін дії не більше 5 днів
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24.06.2020 17:27 Відповісти
Оаск - гімно нікчемне і не потрібне
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24.06.2020 17:20 Відповісти
І жиють же серед нас... ***** кацапські...
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24.06.2020 17:21 Відповісти
мало того, це ще і правляча партія.
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24.06.2020 17:23 Відповісти
а мають жити вверх ногами
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24.06.2020 20:49 Відповісти
ОАСК просят признать противоправным въезд в РФ на основании загранпаспорта

- тут три останні слова зайві.
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24.06.2020 17:34 Відповісти
Тю, для закордонних поїздок є закордонний паспорт. Що за ідіотизм? Я б взагалі закрив кордони з кацапією... Невже у вати немає 600 грн на закордонний паспорт?
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24.06.2020 17:40 Відповісти
пусть получают паспорт ************ и чемодан..вокзал..россия..
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24.06.2020 17:47 Відповісти
ты думаеш его так легко получить
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24.06.2020 19:05 Відповісти
Раздают без проблем налево и направо всякому сброду. Убийцам, насильникам, предателям. Ворам, взяточникам и просто тупицам. Ты что, к этим категориям не относишься, что тебе не дают? Тю. Идешь, грохаешь топором какую-нибудь старушку, едешь в россию, плачешь о политических преследованиях. Получаешь русский паспорт. Мне кажется, что это легко.
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24.06.2020 21:26 Відповісти
А хто ж то так сильно просить,можна поцікавитись?
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24.06.2020 17:50 Відповісти
надо же както на паспортах зарабатывать дебилизм сделалм родных неудлбно ездить проведывать паспорт им тепеб оформлять надеюсь отменят этот дебилизм
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24.06.2020 19:02 Відповісти
Отменят, отменят. Как России не станет, так и отменят. Ты главное не волнуйся.
PS Надо ещё с тех, кто пересекал границу России, за каждый штампик брать военный сбор. 1000грн я думаю хватит для начала. У нас с ними война, а им видите ли родных неудобно проведывать.
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24.06.2020 21:29 Відповісти
И кто-же это подал? Никак Портняжка опять?
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24.06.2020 19:34 Відповісти
Что-то не понял:
Кто запретил "пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины"? Неужто Кабинет Министров Украины? Так можно было?
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24.06.2020 19:58 Відповісти
1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує
особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є
дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення
банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для
представництва перед третьою особою лише на території України,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документом, що посвідчує особу громадянина України за
кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт
громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і
службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ
дитини.

Це з постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII
Тобто закон дозволяє це робити тільки в разі підписаних міжнародних угод, який дозволяють використовувати внутрішній паспорт як закордонний.
А Кабінет Міністрів України тільки відмінив міжнародну угоду с кацапами, це входить в їх повноваження, укладати і розривати міжнародні угоди.
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24.06.2020 21:47 Відповісти
Как можно что-то запретить на чужой территории?
Цитирую из вражеской прессы:
"Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта."
"Согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта."
"Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России."
"Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам."
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24.06.2020 22:41 Відповісти
Получается, выезжаешь по загранпаспорту, а там въезжай и передвигайся по чем хочешь, хоть по ветеринарному...
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24.06.2020 23:09 Відповісти
Да, только есть нюанс. Спросят "кто таков", ты показываешь в раше украинский внутренний паспорт, кацапы этим удовлетворяются, а вот с точки зрения нашего государства - это ты уже неизвестно кто. И любые сделки, к примеру, оформленные с использованием внутреннего паспорта, Украиной будут признаваться юридически никчемными.
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25.06.2020 11:49 Відповісти
вїзд з параші для касабів тільки по візах, Зедебіли
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24.06.2020 20:48 Відповісти
Чергова ляпа ..........
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24.06.2020 20:49 Відповісти
 
 