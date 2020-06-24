Шмигаль про повінь на Західній Україні: Частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація, як і раніше, напружена

У п'яти областях України через негоду і затоплення розвивається критична ситуація. Найбільше постраждала Івано-Франківська область, де 165 населених пунктів потрапили під вплив паводку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр заявив, що внаслідок повені загинуло три людини.

"Тіло одного загиблого досі не знайшли. Двох жінок вже знайшли. Кілька приватних будинків взагалі стерто з лиця землі. Загальну суму збитків поки неможливо підрахувати", - пояснив він.

За словами прем'єра частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація як і раніше напружена.

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"Сьогодні хвиля пішла на Тернопільську область, є частина домогосподарств пошкоджених. Загалом у Закарпатській області три населені пункти, в Чернівецькій області - чотири населені пункти, у Львівській - один населений пункт постраждали внаслідок цієї повені", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр розповів, що на Івано-Франківщину відправили вже чотири вертольоти. За їх допомогою евакуювали двох вагітних жінок на пізніх термінах.

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