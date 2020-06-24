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Новини Паводки на Західній Україні
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Шмигаль про повінь на Західній Україні: Частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація, як і раніше, напружена

Шмигаль про повінь на Західній Україні: Частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація, як і раніше, напружена

У п'яти областях України через негоду і затоплення розвивається критична ситуація. Найбільше постраждала Івано-Франківська область, де 165 населених пунктів потрапили під вплив паводку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр заявив, що внаслідок повені загинуло три людини.

"Тіло одного загиблого досі не знайшли. Двох жінок вже знайшли. Кілька приватних будинків взагалі стерто з лиця землі. Загальну суму збитків поки неможливо підрахувати", - пояснив він.

За словами прем'єра частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація як і раніше напружена.

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"Сьогодні хвиля пішла на Тернопільську область, є частина домогосподарств пошкоджених. Загалом у Закарпатській області три населені пункти, в Чернівецькій області - чотири населені пункти, у Львівській - один населений пункт постраждали внаслідок цієї повені", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр розповів, що на Івано-Франківщину відправили вже чотири вертольоти. За їх допомогою евакуювали двох вагітних жінок на пізніх термінах.

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Автор: 

паводок (233) Шмигаль Денис (4576)


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24.06.2020 17:37 Відповісти
Повінь заважає вивозити ліс, а це вже тривожний сигнал для КМУ.
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24.06.2020 18:08 Відповісти
Кличко уже сказали, что он может отправлять спасателей?
А то пиарится на горе только: https://censor.net/ua/news/3204037
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24.06.2020 18:45 Відповісти
Даю ідею. Нужен срочно відосік де буде намальовано як вода зникає.
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24.06.2020 18:55 Відповісти
Зе = Овоча і вас попереджали у 2019 - приберіть бідоносця
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24.06.2020 20:43 Відповісти
 
 