УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9350 відвідувачів онлайн
Новини Паводки на Західній Україні
1 137 3

Кабмін збереться на позачергове засідання у зв'язку зі стихією на заході України

Кабмін збереться на позачергове засідання у зв'язку зі стихією на заході України

У четвер, 25 червня Кабінет Міністрів проведе позачергове засідання, на якому розгляне питання ліквідації наслідків негоди в західних областях країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завтра, 25 червня, відбудеться позачергове засідання уряду, на якому буде розглянуто питання ліквідації наслідків негоди", - сказано в повідомленні за результатами засідання Держкомісії ТЕБ та НС.

Міністерству економіки доручено підготувати орієнтовний розрахунок, які кошти потрібно виділити для ліквідації наслідків стихії.

Читайте також: Шмигаль про повінь на Західній Україні: Частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація, як і раніше, напружена

"У міру того, як будемо вести розрахунки і розробляти проєктно-кошторисну документацію, будемо визначатися і виділяти додаткові кошти в разі потреби. Завтра це питання має бути розглянуто на Кабміні невідкладно", - заявив Шмигаль.

Також глава уряду доручив ДСНС спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема, мостів.

Автор: 

Кабмін (14090) паводок (233) Шмигаль Денис (4576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за разгула стихии на западе Украины

Ну, слава богу. Лучшие головы. Эти не дадут пропасть.
показати весь коментар
24.06.2020 17:24 Відповісти
І тут мешканці Прикарпаття зрозуміли, цього разу їм піз.дец!
показати весь коментар
24.06.2020 17:27 Відповісти
Треба бензопили замінити на електричні пилки на акумуляторні, як в б/у зеленого премєра самокат .
показати весь коментар
24.06.2020 18:07 Відповісти
 
 