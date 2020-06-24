Кабмін збереться на позачергове засідання у зв'язку зі стихією на заході України

У четвер, 25 червня Кабінет Міністрів проведе позачергове засідання, на якому розгляне питання ліквідації наслідків негоди в західних областях країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завтра, 25 червня, відбудеться позачергове засідання уряду, на якому буде розглянуто питання ліквідації наслідків негоди", - сказано в повідомленні за результатами засідання Держкомісії ТЕБ та НС.

Міністерству економіки доручено підготувати орієнтовний розрахунок, які кошти потрібно виділити для ліквідації наслідків стихії.

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"У міру того, як будемо вести розрахунки і розробляти проєктно-кошторисну документацію, будемо визначатися і виділяти додаткові кошти в разі потреби. Завтра це питання має бути розглянуто на Кабміні невідкладно", - заявив Шмигаль.

Також глава уряду доручив ДСНС спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема, мостів.