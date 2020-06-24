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Початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків повені становить 500 млн грн, - Шмигаль

Початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків повені становить 500 млн грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків негоди становить 500 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шмигаль сказав на брифінгу в Івано-Франківській області в середу.

"Івано-Франківська область визначилася з першою необхідною фінансовою допомогою. На комісії з ТЕБ та НС протокольне рішення і зафіксували ці речі. Є звернення глави Івано-Франківської обладміністрації про початкову допомогу в сумі 500 млн грн для ліквідації наслідків повені та ліквідації загроз, які зараз є", - зазначив прем'єр.

За його словами, також є додаткова потреба у 82 млн грн для відновлення дамб і берегів, які були пошкоджені повінню.

Шмигаль зазначив, що область вже виділила 1 млн грн на вищевказані цілі.

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Як повідомлялося, з 22 червня в західних регіонах України, які страждають від повеней, введені надзвичайні заходи безпеки.

З регіону вже евакуйовано близько 800 осіб, жертвами негоди стали три людини.

За інформацією ДСНС, станом на 7.00 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська - 161, Чернівецька - 15, Львівська - 8).

Автор: 

повінь (172) допомога (8350) Івано-Франківська область (950) Шмигаль Денис (4576)


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Пора президентом назначать Авакова. Где что ни произойдет, он уже там. А Зелепупенко на самоизоляцию устранился.
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24.06.2020 17:37 Відповісти
 
 