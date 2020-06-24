Початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків повені становить 500 млн грн, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків негоди становить 500 млн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шмигаль сказав на брифінгу в Івано-Франківській області в середу.
"Івано-Франківська область визначилася з першою необхідною фінансовою допомогою. На комісії з ТЕБ та НС протокольне рішення і зафіксували ці речі. Є звернення глави Івано-Франківської обладміністрації про початкову допомогу в сумі 500 млн грн для ліквідації наслідків повені та ліквідації загроз, які зараз є", - зазначив прем'єр.
За його словами, також є додаткова потреба у 82 млн грн для відновлення дамб і берегів, які були пошкоджені повінню.
Шмигаль зазначив, що область вже виділила 1 млн грн на вищевказані цілі.
Як повідомлялося, з 22 червня в західних регіонах України, які страждають від повеней, введені надзвичайні заходи безпеки.
З регіону вже евакуйовано близько 800 осіб, жертвами негоди стали три людини.
За інформацією ДСНС, станом на 7.00 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська - 161, Чернівецька - 15, Львівська - 8).
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