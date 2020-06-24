У Дніпропетровській області поліція вилучила понад 15 кг наркотиків і зареєструвала понад 2,5 тис. правопорушень у червні, - МВС

З 6 по 23 червня поліція завершила масштабне відпрацювання Дніпропетровської області, одним із пріоритетів якої було припинення правопорушень у сфері обігу наркотиків і зброї.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ

"За цей час з незаконного обігу поліцейські вилучили понад 15 кг наркотичних засобів, зареєстровано 2 586 кримінальних правопорушень, з них 833 - тяжкі та особливо тяжкі злочини", - повідомляє МВС.

Зазначається, що щодоби для проведення заходів залучалося понад 1,2 тис. співробітників поліції і військовослужбовці Нацгвардії. Завдяки зусиллям всіх служб поліції розкрито 7 розбійних нападів, 28 грабежів, 277 крадіжок та низку інших злочинів.

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