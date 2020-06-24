Зеленський про паводки на заході України: Потрібно укріпити береги річок, щоб щорічно не втрачати людей і гроші

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду системного вирішення проблеми щорічного підтоплення в західних областях України.

Про це він заявив під час селекторної наради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми щороку від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А цього року, мабуть, буде більше мільярда гривень. Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші", – заявив Зеленський, звертаючись до глави уряду.

Шмигаль повідомив, що обсяги затоплення перевершують масштаб 2008 року. Зокрема, затоплена районна лікарня в місті Галичі, проводиться евакуація хворих з медичного закладу. Ситуація ускладнюється тим, що в лікарні є хворі на коронавірус.

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Прем'єр-міністр, зокрема, повідомив, що у Верховинський район Івано-Франківської області гелікоптером відправлено необхідні запаси води, хліба, продуктів харчування та медикаментів. У гірських районах зруйновано дороги та мости, а доставка вантажів повітряним транспортом ускладнена через погодні умови. Денис Шмигаль зазначив, що в область наразі доправлено майже три тонни гуманітарного вантажу..