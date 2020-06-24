Зеленський про паводки на заході України: Потрібно укріпити береги річок, щоб щорічно не втрачати людей і гроші
Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду системного вирішення проблеми щорічного підтоплення в західних областях України.
Про це він заявив під час селекторної наради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Ми щороку від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А цього року, мабуть, буде більше мільярда гривень. Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші", – заявив Зеленський, звертаючись до глави уряду.
Шмигаль повідомив, що обсяги затоплення перевершують масштаб 2008 року. Зокрема, затоплена районна лікарня в місті Галичі, проводиться евакуація хворих з медичного закладу. Ситуація ускладнюється тим, що в лікарні є хворі на коронавірус.
Прем'єр-міністр, зокрема, повідомив, що у Верховинський район Івано-Франківської області гелікоптером відправлено необхідні запаси води, хліба, продуктів харчування та медикаментів. У гірських районах зруйновано дороги та мости, а доставка вантажів повітряним транспортом ускладнена через погодні умови. Денис Шмигаль зазначив, що в область наразі доправлено майже три тонни гуманітарного вантажу..
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"Укрепляйте берега и мойте руки перед едой"
В.А.Зеленский
По информации журналиста, особое раздражение Зеленского вызвал отказ парламента поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня. Тогда свои голоса "за" отдали только 176 народных депутатов от "Слуги народа" (всего во фракции 248 парламентариев).
"Что вызвало очень сильную реакцию президента? Реакцию обиды и человеческого непонимания. То, что депутаты от "Слуги народа" не проголосовали за программу Шмыгаля. Это удар ниже пояса. "Я вас привел (а в большинстве своем - звать вас никак), на моем горбу вы пришли в Верховную Раду, - справедливо размышляет президент. - И вы теперь мне будете ультиматумы ставить?". А это, по сути, ультиматум. Потому что там есть ряд групп влияния, которые хотят показать президенту, мол, ты с нами считайся, а то мы тебе покажем", - считает Гордон.
Оказывается это Икея виновата, что местные дебилы вырубают свои же леса.
тепер попроси бєню, щоби зміцнив...
о, как...
правками Бондаренка (слуга урода) дозволяються:
-Рубки головного користування у високогірних лісах (вище 1100 метрів над рівнем моря). Ще їх називають промисловими рубками, бо вони проводяться для заготівлі деревини;
-Поступові рубки - рубки, під час яких дерева вирубують за кілька прийомів;
-Використання будь-яких видів техніки під час лісозаготівлі.
Зе бидлота беріть лопату в руки і пиз.....те укріпляти береги, як казав Великий Кіля Азіров, поки Поярков за вас зегнид не взявся
На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.
У меня всё.
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
интересно, когда уже этот цирк" 95 квартал" кончится? )))
сил уже нет смеяться с этой шоблы (корабельные сосны однако) ))))
Так же ж і все нажите за 29-ть років непосильною чесною офшорною працею мародери в укріплення берегів України вгатять.І що ж це бідному людові без тих мільярдів по 3-и тони гуманітаркою робити?
Ручеек за пару часов превращается в бурную реку. Сетки з гравием и бетонные конструкции просто смывает к чертям вместе с берегами.