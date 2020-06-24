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Новини Паводки на Західній Україні
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Зеленський про паводки на заході України: Потрібно укріпити береги річок, щоб щорічно не втрачати людей і гроші

Зеленський про паводки на заході України: Потрібно укріпити береги річок, щоб щорічно не втрачати людей і гроші

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду системного вирішення проблеми щорічного підтоплення в західних областях України.

Про це він заявив під час селекторної наради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми щороку від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А цього року, мабуть, буде більше мільярда гривень. Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші", – заявив Зеленський, звертаючись до глави уряду.

Шмигаль повідомив, що обсяги затоплення перевершують масштаб 2008 року. Зокрема, затоплена районна лікарня в місті Галичі, проводиться евакуація хворих з медичного закладу. Ситуація ускладнюється тим, що в лікарні є хворі на коронавірус.

Також читайте: Шмигаль про повінь на Західній Україні: Частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація, як і раніше, напружена

Прем'єр-міністр, зокрема, повідомив, що у Верховинський район Івано-Франківської області гелікоптером відправлено необхідні запаси води, хліба, продуктів харчування та медикаментів. У гірських районах зруйновано дороги та мости, а доставка вантажів повітряним транспортом ускладнена через погодні умови. Денис Шмигаль зазначив, що в область наразі доправлено майже три тонни гуманітарного вантажу..

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) паводок (233) Шмигаль Денис (4576)


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Топ коментарі
+38
та оно прямо хений!)) А то весь мир думал - что делать? но тут пришел шмаркля и сделал "открытие" - "укрепить берега рек"
Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги - Цензор.НЕТ 7324
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24.06.2020 17:35
+30
Та ну на... надо просто что бы перестал идти дождь!
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24.06.2020 17:28
+30
Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги - Цензор.НЕТ 6588
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24.06.2020 17:30
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Найліпше укріплювати береги кістками тих, хто нажився на безжальній вирубці лісів.
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24.06.2020 18:10 Відповісти
постукайте это по его зелёной башке
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24.06.2020 18:11 Відповісти
Прекрасная идея...Как это мы раньше не додумались.
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24.06.2020 18:17 Відповісти
Повезло Пороху что не выбрали презом. Сейчас сидит себе тихо и новости читает на цензоре.
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24.06.2020 18:27 Відповісти
Цитаты великих людей:
"Укрепляйте берега и мойте руки перед едой"
В.А.Зеленский
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24.06.2020 18:34 Відповісти
Отето голова!
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24.06.2020 18:34 Відповісти
Укрепить берега, поднять их выше и углубить дно, а заодно расширить русла и насажать больших зеленых долбней по берегам.
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24.06.2020 18:43 Відповісти
і пустіть по нім засранцев на кораблях с соснамі
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24.06.2020 18:46 Відповісти
но тока после тавоээээ как посадим Порошенка
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24.06.2020 18:55 Відповісти
Нагадує президент Зе товариша Кім Ір Сена. В річці Тедонган не водилась велика риба і товариш Кім сказав не виловлювати рибу, нехай підросте, з тих пір риба стала велика і її стало багато. З кінофільма про КНДР.
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24.06.2020 18:55 Відповісти
Як добре що в України є свій Капітан Очевидність
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24.06.2020 18:56 Відповісти
Насколько я знаю, президент хочет это сделать. И не исключаю, что сделает. Потому что состав Верховной Рады и поведение "слуг народа" все больше вызывает у него раздражение - глухое и явное. И на сегодня, насколько знаю, он готов распустить Верховную Раду"., - сказал Гордон на 24-ом Он не исключил, что досрочные парламентские выборы состоятся 25 октября 2020 года - вместе с местными выборами.
По информации журналиста, особое раздражение Зеленского вызвал отказ парламента поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня. Тогда свои голоса "за" отдали только 176 народных депутатов от "Слуги народа" (всего во фракции 248 парламентариев).

"Что вызвало очень сильную реакцию президента? Реакцию обиды и человеческого непонимания. То, что депутаты от "Слуги народа" не проголосовали за программу Шмыгаля. Это удар ниже пояса. "Я вас привел (а в большинстве своем - звать вас никак), на моем горбу вы пришли в Верховную Раду, - справедливо размышляет президент. - И вы теперь мне будете ультиматумы ставить?". А это, по сути, ультиматум. Потому что там есть ряд групп влияния, которые хотят показать президенту, мол, ты с нами считайся, а то мы тебе покажем", - считает Гордон.
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24.06.2020 18:57 Відповісти
Зеленський про паводки на заході України: Потрібно укріпити береги річок, щоб щорічно не втрачати людей і гроші - Цензор.НЕТ 5184
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24.06.2020 19:05 Відповісти
Не. Сейчас придумали еще круче.
Оказывается это Икея виновата, что местные дебилы вырубают свои же леса.
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25.06.2020 08:56 Відповісти
Ти бач який мммуу...дрий... враз все зрозумів...
тепер попроси бєню, щоби зміцнив...
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24.06.2020 19:08 Відповісти
Когда Украина экспортирует за границу такое сырье как лес-кругляк, металлолом и т.п., то, фактически, дарит другим странам рабочие места, налоги, развитие, а себе оставляет бедность, кредиты от МВФ и ЕС!
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24.06.2020 19:11 Відповісти
100%
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24.06.2020 19:35 Відповісти
Лучшее что он может сделать это ******** нах вместе со своим цирком.
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24.06.2020 19:27 Відповісти
Да что ты? Вот это совершенно новое умозаключение и, главное, своевременное !
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24.06.2020 19:31 Відповісти
Ты прав. Вот токо опоздал зильоный клован. Сизоносый гетьман за пять лет все берега рек давно укрепил. И лес в Карпатах запретил вырубывать. А клован просто пиарится, хочет себе приписать всю работу, шо Петро проделал.
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24.06.2020 20:31 Відповісти
аЧО... такая себе набережная, вдоль ВСЕЙ реки )))
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24.06.2020 19:56 Відповісти
Нужно "просто перестать..." вырубать леса!!!!!
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24.06.2020 19:58 Відповісти
перестать вырубать леса и начать укреплять берега...
о, как...
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24.06.2020 23:19 Відповісти
При Порошенко був розроблений закон, що забороняв рубки лісу в Карпатському регіоні на 10 років, але прийшли ЗеБіли...прийшли ЗеБіли і в листопаді того року прийняли цей закон, але перед прийняттям внесли в нього такі правки:.

правками Бондаренка (слуга урода) дозволяються:

-Рубки головного користування у високогірних лісах (вище 1100 метрів над рівнем моря). Ще їх називають промисловими рубками, бо вони проводяться для заготівлі деревини;

-Поступові рубки - рубки, під час яких дерева вирубують за кілька прийомів;

-Використання будь-яких видів техніки під час лісозаготівлі.
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24.06.2020 20:10 Відповісти
Ще один грамотій знайшовся який знає що треба робити. То перестати стріляти, то перестати фуєм по піаніно гатити, тепер знає що береги укріпляти потрібно. Мабуть енциклопедію з рук не випускає.
Зе бидлота беріть лопату в руки і пиз.....те укріпляти береги, як казав Великий Кіля Азіров, поки Поярков за вас зегнид не взявся
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24.06.2020 20:15 Відповісти
На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

У меня всё.
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25.06.2020 02:42 Відповісти
Хлочик Вова не зналь що дерева не можна рубати, а бояре теж не розіборались.
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
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24.06.2020 20:26 Відповісти
Хлочик Вова не зналь що дерева не можна рубати, а бояре теж не розіборались.
А накпи старій владі, взяв і дозволив.
Не винуватий хлопчик то усе бояри........
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24.06.2020 20:44 Відповісти
чим більше сьорбаєш водиці з річки, тим менше води у річці !!!
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24.06.2020 21:08 Відповісти
логично
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24.06.2020 23:20 Відповісти
Лучше укреплять армию чтобы не терять людей и территории.
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24.06.2020 21:25 Відповісти
краще б пояснив чому за цей рік вирубка лісу зросла у сім разів
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24.06.2020 22:08 Відповісти
Может лучше высадить миллион деревьев и ввести уголовную и высокую материальную ответственность за воровскую вырубку леса?!
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24.06.2020 22:35 Відповісти
рожденный олухом оманским им и помрет ))))))
интересно, когда уже этот цирк" 95 квартал" кончится? )))
сил уже нет смеяться с этой шоблы (корабельные сосны однако) ))))
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24.06.2020 23:40 Відповісти
А ви смійтеся на кутні-в людей все ж горе-не до сміху.
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25.06.2020 05:19 Відповісти
Зеленський ще й на гідрології знається.
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25.06.2020 03:12 Відповісти
Зелепень,май же ж ти бога в череві.Скільки можна дощі слати,короновіруси,війни?
Так же ж і все нажите за 29-ть років непосильною чесною офшорною працею мародери в укріплення берегів України вгатять.І що ж це бідному людові без тих мільярдів по 3-и тони гуманітаркою робити?
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25.06.2020 05:14 Відповісти
Он просто гений!! набережные по всей длине рек и гулять будет где)
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25.06.2020 07:12 Відповісти
Ну нарешті перший раз щось адекватне було сказано
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25.06.2020 08:13 Відповісти
Адекватное только для тех, кто никогда сам не видел, что в Прикарпатьле и Закарпатье творится во время паводков.
Ручеек за пару часов превращается в бурную реку. Сетки з гравием и бетонные конструкции просто смывает к чертям вместе с берегами.
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25.06.2020 08:55 Відповісти
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