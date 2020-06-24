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Арахамія (1097) Корнієнко (665) Аллахвердієва Кормишкіна (24)

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не парламентську колегу Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську, яка нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.

Про це Корнієнко розповів у Facebook, вибачившись перед обома жінками, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Аллахвердієвій у скандальному ролику були присвячені тільки кілька слів про її красу, а далі пішло обговорення Домбровської.

"Хочу запевнити всіх абсолютно, що це були мої думки не про Ірину Аллахвердієву. Я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури тестування, поліграфи, як завгодно. У цьому моя совість чиста. Я обговорював іншу людину. І та ситуація навколо Ірини, яка далі склалася в медіа - абсолютно недоречна. Кого ж я обговорював? Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата від партії "Слуга народу" - пані Тетяну Домбровську", - пояснив Корнієнко.

Читайте також: У нас є специфіка мови, якою ми говоримо. Це наша внутрішньопартійна справа, - Корнієнко щодо скандального запису з Арахамією про "бабу робочу"

Він додав, що форму для вираження свого захоплення він "обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка може сприйматися як сексизм та інші форми дискримінації".

Корнієнко додав, що зрозуміє Домбровську, якщо вона відмовиться від подальшої співпраці зі "Слугою народу".

При цьому він фактично відмовився від своїх попередніх слів про склейку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Аллахвердієва про ролик з "робочою бабою": Арахамія і Корнієнко поклялися, що не говорили нічого з опублікованого

"Ми з Давидом (Арахамією. - Ред.) чітко пам'ятаємо, що між обговоренням пані Ірини та більш розлогим обговоренням пані Тетяни була довша пауза і трохи більше слів. На тому відео, яке поширене, немає цього моменту. Можливо, він втратився при стрімі", - сказав Корнієнко.

Він сказав, що йому прикро через ситуацію, що склалася, і вибачився перед українцями.

Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".
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Топ коментарі
+75
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую - Цензор.НЕТ 6152
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24.06.2020 17:58
+64
Свиньи ЗЕбанутые
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24.06.2020 17:54
+52
Такой депутатской быдлятины даже у рыгоаналов не было
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24.06.2020 17:57
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Як? По приколу...

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 390
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25.06.2020 12:56 Відповісти
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 88
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24.06.2020 18:41 Відповісти
Та ладно вам.. девочкам приятно..
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24.06.2020 18:42 Відповісти
Приятно?"корабельная сосна"-проститутка на круизном лайнере.
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24.06.2020 23:11 Відповісти
Так он назвал все своим именем????
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25.06.2020 09:41 Відповісти
Гвалтівники, шмаро-замовники, соснограї. Навіть Яник на їх фоні не такий уже й довбанутий.
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24.06.2020 18:48 Відповісти
Бреше кнур, Домбровська не "поддута", тобто вона без силікона. А от Бєлєбєрдієва точно робила собі шось з пикою.
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24.06.2020 18:49 Відповісти
В загниваючій європі сії пєрсонажі лєтєлі би з усіх постів со скоростью нємногом болєє чим свєтовой. Но нєт - сіє не про зьозьоленд.
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24.06.2020 18:49 Відповісти
Да мы зеленые такие - тупые!
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24.06.2020 18:50 Відповісти
"сосна", "сосна", я "нелох", як чуєш мене, "сосна"? дужедякую
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24.06.2020 18:55 Відповісти
Поперше - 3,14здун...
По друге - жінку свою, у такий спосіб обговорюй, зє бовдур...
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24.06.2020 19:03 Відповісти
Матір!
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24.06.2020 19:16 Відповісти
От два розбійники , вже Вовка Гордону шепнув , що через них обох усю отару овець з ВР виженуть , а той чорт лисий вже на 24-ому каналі проговорився
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24.06.2020 19:03 Відповісти
А це щось міняє??
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24.06.2020 19:10 Відповісти
ржу с каментов... вы сделали мой вечер
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24.06.2020 19:11 Відповісти
До завтрего утра бы потерпеть---там и третья пойдёт:*...Бярёза белая подруга....*!
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24.06.2020 19:15 Відповісти
От чому так - бидло в "Слузі народу", а стидно мені?
Боже, ну як можно було таких гопників не просто вибирати, а ще й першими мордами країни ставити?
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24.06.2020 19:15 Відповісти
Ну все расходимся. То они в своих партийных проститутках запутались. Корабельная сосна и рабочая баба это Домбровская. А Аллахвердиева на суше работает, сосна обыкновенная.
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24.06.2020 19:16 Відповісти
Корабельная сосна № 2

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 6075
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24.06.2020 19:19 Відповісти
Та хто там їх рахує.
https://racurs.ua/ua/n140150-pislya-seks-skandalu-kariera-klitinoyi-znovu-pishla-vgoru.html Екс-замміністра інфраструктури Олександра Клітіна, яку було звільнено після оприлюднення скандальних записів, на яких один із депутатів із «Слуги народу» стверджував, що вона отримала місце «через ліжко», зайняла нову посаду. Тепер Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України.

Теж "баба-да-а-а-а-а !" піддута.
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 3555
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24.06.2020 19:54 Відповісти
Теперь она космическая сосна?
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24.06.2020 20:03 Відповісти
Так кораблі й космічні бувають.
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24.06.2020 20:06 Відповісти
Эта не такая обструганная. Ещё соса стоять и стоять под парусами.
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24.06.2020 20:21 Відповісти
Да какая разница - эту нельзя а другую можно... Господи дебилы какие...
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24.06.2020 19:27 Відповісти
теперь они все трое просто обязанны на этих обох двох жениться! ))
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24.06.2020 19:28 Відповісти
Пусть лучше друг друга под хвост лупашат,обезьяны зеленые
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24.06.2020 19:59 Відповісти
На соснах? Буратины получатся.
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24.06.2020 20:36 Відповісти
) если сосны от трения не загорятся.
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24.06.2020 20:40 Відповісти
Да какая разница! Они обе, сосны.
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24.06.2020 19:29 Відповісти
Корниенко совсем без мозгов? Зачем он упомянул фамилию Домбровская? Идиот...
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24.06.2020 19:31 Відповісти
Не был бы идиотом,не попал бы в партию "слуга народа".
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24.06.2020 20:05 Відповісти
+++
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24.06.2020 21:09 Відповісти
...афоризм года !...
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24.06.2020 21:15 Відповісти
Была 1 сосна, теперь стало 2. Астанавитесь!
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24.06.2020 19:32 Відповісти
В Карпатах дерева повирубували, що паводки заливають, - зато на язиках слуг наріду колишуться буйні соснові ліси... Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 8119
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24.06.2020 19:43 Відповісти
Не вмер так здох !
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24.06.2020 19:34 Відповісти
У этого Корниенко лицо как у алкаша, а не руководителя партии.
И этот "дуб у Лукоморья" еще что-то вещает о соснах.
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24.06.2020 19:35 Відповісти
Пиарщики ОПУ под руководством Кирилла Тимошенко подготовили "светлики", как нужно реагировать на сексистский скандал своих "мачо".
Так, малява ОПГ "Корабельная сосна", или как его называют голобородьки "месседж-бокс", основным негативным фактором считают упоминание в беседе Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.
Cлугам предлагается нивелировать информационный повод на стадии "взлета" и указать на заказную (порохоботскую) природу появления данного скандала. При этом общей рекомендацией для всех "слуг", которых партия назначила спикерами, является полное игнорирование этого события. Если игнорировать скандал не получается, советуют вообще не упоминать имени Корниенко, а весь акцент смещать на Арахамию - он для партии отработанный материал.
Самая интересная часть документа - ключевые тезисы, которые представители СН обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов Г+Г и постами в соцсетях.
-Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой". Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция не может иметь признаки монтажа.
-Второй тезис: "Целью вброса являлась попытка дестабилизировать команду президента, создать внутрипартийный конфликт."
-Третий тезис: ОПГ "Корабельная сосна" - народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества, а потому "мужские разговоры" - это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием красивых ораторских речей времен Порошенко".По мнению технологов, после сексистского скандала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента заработают дополнительные политические баллы.
https://spektrnews.in.ua/news/zavershaya-temu---oleg-sharp/99206#gsc.tab=0 Фото: темники Банковой.
* * *
Что я вам скажу... Всё стало на свои места. Этим документом ОПГ "Корабельная сосна" прямо признаёт, что ориентирована на избирателя, который быдлячество, хамство, сексизм и животные инстинкты считает нормой повседневной жизни. Осталось Ермаку на@рать в лифте, и зелёная власть максимально приблизится к своему электорату. Жаль, не могу найти в истории Украины примера, когда ликвидация условного "зеленского" решила бы проблемы страны без устранения тех, кто его выбрал. К этой теме больше не возвращаюсь. Противно.
В пятницу завершается срок самоизоляции духовного лидера ОПГ "Сосна народа". Только не пускайте этого проблемоносца в Закарпатье. Там сейчас и так не сладко, а с его приездом у природы может начаться такой токсикоз, что не поздоровится всему региону. Самоизоляция, only самоизоляция. Лучше самоликвидация. Кстати, кто всё-таки убил Эрику?﻿
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBwTOWrKhu-ucYifvUS5NfwwGY-iQwMmYLeDJwRBQpnCN6zMj4xkF01oOogjjnvxykxHX62rXRF1mVt&hc_ref=ARTdzxJ0WV3oTMqW8AUZGe502UxXJFFcbXR8lK3LV5bt1eF2GeNG1bXWc6DIuByCvo0&ref=nf_target Helgi Sharp
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24.06.2020 19:38 Відповісти
Лучше б его все- таки на парад отправить
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24.06.2020 20:40 Відповісти
Млять,у Януковоща страусы умнее были((((
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24.06.2020 19:42 Відповісти
В принципі,діє за інструкціями.Тобто переводить тему на другорядне.
Факт того,що до Зєлєнского водять дівок низькопробного штибу (в т.ч. і для затвердження на державні посади),нівелюється. Натомість обговорюємо,яку з численних зелених сосен мали на увазі ці бариги.
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 8409

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 5825
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24.06.2020 19:46 Відповісти
24 часа не пройдёт зебуины что- нибудь новенькое отчебучат. Методички не успевают строчить..
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24.06.2020 20:33 Відповісти
Да, заметно ускорились зеленые макаки
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24.06.2020 21:22 Відповісти
Жінка не може бути політиком. Політесса. Політикиня.
Тьху...
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24.06.2020 19:53 Відповісти
Політичка...
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24.06.2020 19:53 Відповісти
Политёлка.
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24.06.2020 20:01 Відповісти
Політутка.
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24.06.2020 20:05 Відповісти
Бывают и полисоски.
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24.06.2020 20:23 Відповісти
Раніше це називалося *********.
А тепер кошерно-толєрантно треба казати "поліаморія". )))

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 4342
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24.06.2020 20:32 Відповісти
Какая разница.... "БАБА" -Шютка "95 кварталу"
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24.06.2020 20:00 Відповісти
Запутался он в трех соснах... Ну, или спутался с тремя соснами...
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24.06.2020 20:00 Відповісти
+++
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24.06.2020 21:17 Відповісти
С такими темпами зашкваров зелень заблудит в сосновом бору
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24.06.2020 21:28 Відповісти
Та не извиняйся, правду ведь сказал, сосна корабельная, рабочая баба.
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24.06.2020 20:02 Відповісти
И шо теперь Домбровская - утрется или громогласно пошлет "служанок" по известному адресу?
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24.06.2020 20:06 Відповісти
Домбровская уже не только утерлась, а даже подмахнула двум небритым орангутангам. Она не в претензии и считает за честь такие оценки своей скромной зеленой персоны
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24.06.2020 21:31 Відповісти
кочегар, поддайте коксу !!!!!
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24.06.2020 20:14 Відповісти
Он просто сказочный долбо*б.
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24.06.2020 20:24 Відповісти
Две базарные черноротые бабы а не мужчины, обыкновенное быдло, таким не место в управлении страной. В любом нормальном государстве они сразу бы пошли под суд и вылетели бы с треском из своих кресел. Стыдно за страну.
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24.06.2020 20:28 Відповісти
Та це ж кардинально змінює суть справи: адже Домбровську не так шкода, як Аллахвердієву!!!
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24.06.2020 20:29 Відповісти
Аллахвердієва зовсім не образилася, мабуть знає собі ціну
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24.06.2020 20:41 Відповісти
"Вы шумите,шумите,надомною бярезы..."
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24.06.2020 20:46 Відповісти
А два заднеприводных голубца включили заднюю.
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24.06.2020 20:54 Відповісти
"..Можливо когось розочарували.." - вааще не разочаровали. 'Слуги' - вы дебилы.
Это секретом не было ни год+ назад ни сейчас, дубы-ёлки и сосны вы зелёные.
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24.06.2020 21:32 Відповісти
обосрався ще й виправдовується ... ні вкрасти не перевезти ...діти малі (якби від їх стільки шкоди для країни не було) ...
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24.06.2020 21:33 Відповісти
Я запуталась. Кто там тогда сосна?
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24.06.2020 21:54 Відповісти
их уже две
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24.06.2020 22:06 Відповісти
Видимо, господин Алахвердиев дал п..бы Корниенко, поэтому придумали оправдание.
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24.06.2020 21:57 Відповісти
Отличная версия!
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24.06.2020 23:38 Відповісти
главное, что членограй сможет айкосы курить с двумя соснами,
худой бердыевой и непричём такой себе домблиевой
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24.06.2020 22:05 Відповісти
визначся вже - то клятва про не говоріння такого вапше, то говорив, але не про ту. жалюгідні
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24.06.2020 23:12 Відповісти
Та знаєм, знаєм, то Ірина - сосна, а Таня - робоча баба.
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25.06.2020 08:48 Відповісти
Ви просто з другом сливи залили і з перепою тринділи
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25.06.2020 09:37 Відповісти
Два гопника на лавочке.
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25.06.2020 09:43 Відповісти
Девіз партії "слуг урода" - ні дня без зашквару!
Іноді, якщо вже бовкнув дурню і це потрапило до медіа, краще промовчати - за розумного зійшов би. А так тільки роздмухує цю й так абсолютно дебільну історію. Вміють, практикують - тільки не те, що треба...
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25.06.2020 10:25 Відповісти
Короче - я Вас не трахнул, я Вас поимел. Зебил = дебил...
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25.06.2020 10:32 Відповісти
Хочу заверить всех абсолютно, что это были мои мысли не об Ирине Аллахвердиевой. Я обсуждал местного политика и возможного кандидата от партии "Слуга народа" - госпожу Татьяну Домбровскую. ©
Так то було не про Ірину, а про Тетяну?
Аааа, ну це зовсім інша справа. Тепер нема про що й говорити. Розходимось...

Насправді це виглядає так:
- Всі звинувачують мене у тому, що я гвалтував Олю. Але ж я не гвалтував Олю! Я згвалтував лише Тамару.
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25.06.2020 12:17 Відповісти
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ©

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 2615
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25.06.2020 12:22 Відповісти
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