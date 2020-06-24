Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ВIДЕО
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не парламентську колегу Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську, яка нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
Про це Корнієнко розповів у Facebook, вибачившись перед обома жінками, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Аллахвердієвій у скандальному ролику були присвячені тільки кілька слів про її красу, а далі пішло обговорення Домбровської.
"Хочу запевнити всіх абсолютно, що це були мої думки не про Ірину Аллахвердієву. Я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури тестування, поліграфи, як завгодно. У цьому моя совість чиста. Я обговорював іншу людину. І та ситуація навколо Ірини, яка далі склалася в медіа - абсолютно недоречна. Кого ж я обговорював? Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата від партії "Слуга народу" - пані Тетяну Домбровську", - пояснив Корнієнко.
Він додав, що форму для вираження свого захоплення він "обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка може сприйматися як сексизм та інші форми дискримінації".
Корнієнко додав, що зрозуміє Домбровську, якщо вона відмовиться від подальшої співпраці зі "Слугою народу".
При цьому він фактично відмовився від своїх попередніх слів про склейку.
"Ми з Давидом (Арахамією. - Ред.) чітко пам'ятаємо, що між обговоренням пані Ірини та більш розлогим обговоренням пані Тетяни була довша пауза і трохи більше слів. На тому відео, яке поширене, немає цього моменту. Можливо, він втратився при стрімі", - сказав Корнієнко.
Він сказав, що йому прикро через ситуацію, що склалася, і вибачився перед українцями.
Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".
Будь ласка, зачекайте...
По друге - жінку свою, у такий спосіб обговорюй, зє бовдур...
Боже, ну як можно було таких гопників не просто вибирати, а ще й першими мордами країни ставити?
https://racurs.ua/ua/n140150-pislya-seks-skandalu-kariera-klitinoyi-znovu-pishla-vgoru.html Екс-замміністра інфраструктури Олександра Клітіна, яку було звільнено після оприлюднення скандальних записів, на яких один із депутатів із «Слуги народу» стверджував, що вона отримала місце «через ліжко», зайняла нову посаду. Тепер Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України.
Теж "баба-да-а-а-а-а !" піддута.
И этот "дуб у Лукоморья" еще что-то вещает о соснах.
Так, малява ОПГ "Корабельная сосна", или как его называют голобородьки "месседж-бокс", основным негативным фактором считают упоминание в беседе Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.
Cлугам предлагается нивелировать информационный повод на стадии "взлета" и указать на заказную (порохоботскую) природу появления данного скандала. При этом общей рекомендацией для всех "слуг", которых партия назначила спикерами, является полное игнорирование этого события. Если игнорировать скандал не получается, советуют вообще не упоминать имени Корниенко, а весь акцент смещать на Арахамию - он для партии отработанный материал.
Самая интересная часть документа - ключевые тезисы, которые представители СН обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов Г+Г и постами в соцсетях.
-Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой". Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция не может иметь признаки монтажа.
-Второй тезис: "Целью вброса являлась попытка дестабилизировать команду президента, создать внутрипартийный конфликт."
-Третий тезис: ОПГ "Корабельная сосна" - народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества, а потому "мужские разговоры" - это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием красивых ораторских речей времен Порошенко".По мнению технологов, после сексистского скандала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента заработают дополнительные политические баллы.
https://spektrnews.in.ua/news/zavershaya-temu---oleg-sharp/99206#gsc.tab=0 Фото: темники Банковой.
* * *
Что я вам скажу... Всё стало на свои места. Этим документом ОПГ "Корабельная сосна" прямо признаёт, что ориентирована на избирателя, который быдлячество, хамство, сексизм и животные инстинкты считает нормой повседневной жизни. Осталось Ермаку на@рать в лифте, и зелёная власть максимально приблизится к своему электорату. Жаль, не могу найти в истории Украины примера, когда ликвидация условного "зеленского" решила бы проблемы страны без устранения тех, кто его выбрал. К этой теме больше не возвращаюсь. Противно.
В пятницу завершается срок самоизоляции духовного лидера ОПГ "Сосна народа". Только не пускайте этого проблемоносца в Закарпатье. Там сейчас и так не сладко, а с его приездом у природы может начаться такой токсикоз, что не поздоровится всему региону. Самоизоляция, only самоизоляция. Лучше самоликвидация. Кстати, кто всё-таки убил Эрику?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBwTOWrKhu-ucYifvUS5NfwwGY-iQwMmYLeDJwRBQpnCN6zMj4xkF01oOogjjnvxykxHX62rXRF1mVt&hc_ref=ARTdzxJ0WV3oTMqW8AUZGe502UxXJFFcbXR8lK3LV5bt1eF2GeNG1bXWc6DIuByCvo0&ref=nf_target Helgi Sharp
Факт того,що до Зєлєнского водять дівок низькопробного штибу (в т.ч. і для затвердження на державні посади),нівелюється. Натомість обговорюємо,яку з численних зелених сосен мали на увазі ці бариги.
Тьху...
А тепер кошерно-толєрантно треба казати "поліаморія". )))
Это секретом не было ни год+ назад ни сейчас, дубы-ёлки и сосны вы зелёные.
худой бердыевой и непричём такой себе домблиевой
Іноді, якщо вже бовкнув дурню і це потрапило до медіа, краще промовчати - за розумного зійшов би. А так тільки роздмухує цю й так абсолютно дебільну історію. Вміють, практикують - тільки не те, що треба...
Так то було не про Ірину, а про Тетяну?
Аааа, ну це зовсім інша справа. Тепер нема про що й говорити. Розходимось...
Насправді це виглядає так:
- Всі звинувачують мене у тому, що я гвалтував Олю. Але ж я не гвалтував Олю! Я згвалтував лише Тамару.