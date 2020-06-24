Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не парламентську колегу Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську, яка нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.

Про це Корнієнко розповів у Facebook, вибачившись перед обома жінками, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Аллахвердієвій у скандальному ролику були присвячені тільки кілька слів про її красу, а далі пішло обговорення Домбровської.

"Хочу запевнити всіх абсолютно, що це були мої думки не про Ірину Аллахвердієву. Я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури тестування, поліграфи, як завгодно. У цьому моя совість чиста. Я обговорював іншу людину. І та ситуація навколо Ірини, яка далі склалася в медіа - абсолютно недоречна. Кого ж я обговорював? Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата від партії "Слуга народу" - пані Тетяну Домбровську", - пояснив Корнієнко.

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Він додав, що форму для вираження свого захоплення він "обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка може сприйматися як сексизм та інші форми дискримінації".

Корнієнко додав, що зрозуміє Домбровську, якщо вона відмовиться від подальшої співпраці зі "Слугою народу".

При цьому він фактично відмовився від своїх попередніх слів про склейку.

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"Ми з Давидом (Арахамією. - Ред.) чітко пам'ятаємо, що між обговоренням пані Ірини та більш розлогим обговоренням пані Тетяни була довша пауза і трохи більше слів. На тому відео, яке поширене, немає цього моменту. Можливо, він втратився при стрімі", - сказав Корнієнко.

Він сказав, що йому прикро через ситуацію, що склалася, і вибачився перед українцями.

Нагадаємо, перед пресконференцією в Миколаєві Корнієнко та Арахамія назвали свого кандидата "робочою бабою" і "корабельною сосною".