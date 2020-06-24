УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6739 відвідувачів онлайн
Новини Паводки на Западной Украине
4 300 22

Из-за дождей на Западной Украине началось подтопление населенных пунктов в Винницкой области

Из-за дождей на Западной Украине началось подтопление населенных пунктов в Винницкой области

Днестровская ГЭС проводит сброс воды из водохранилища. Уровень воды в Днестре поднимается.

Жителей Ямпольского района Винницкой области в райгосадминистрации предупреждают о подтоплениях, информирует Цензор.НЕТ.

"Ямпольской районной государственной администрацией в соответствии с решением районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, организовано круглосуточное дежурство в результате паводка на реке Днестр и возможного подтопления. Информирование будет осуществляться каждые два часа. Просим не сеять панику и сохранять спокойствие", - говорится в одной из публикаций.

По состоянию на 16:00 уровень воды в реке Днестр составляет 4,65 м, сбросы на Новоднестровской ГЭС - 2050 куб.м/сек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о паводке на Западной Украине: Частично затоплены дороги международного значения, ситуация по-прежнему напряженная

"Частично подтоплены приусадебные участки в с. Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в г. Ямполе. Доводим до вашего сведения, что при высоте уровня воды в Днестре 5,6 м от нулевого уровня возможно подтопление зданий", - предупреждают в РГА.

Отметим, что город Ямполь и Ямпольский район расположены ниже по течению Днестра от Могилева-Подольского. В пресс-службе горсовета первые первые подтопления улиц прогнозировали на полдень.

Городской голова Петр Бровко предупредил, что вода будет держаться до двух суток. По его словам, из-за того, что дожди выше по течению продолжаются, возможна еще одна волна паводка сегодня вечером.

Укринформ напоминает, что 23 июня Укргидрометцентр предупреждал, что в зависимости от величин временных сбросов воды Днестровской ГЭС уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районе г. Могилев-Подольский (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

Также читайте: Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги

Необходимость сброса воды вызвана необходимостью пропуска дождевого паводка, который возник вследствие очень сильных осадков в верховьях Днестра.

Между тем в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях в результате сильных ливней в течение 22-23 июня были подтоплены почти 200 населенных пунктов.

На Прикарпатье три человека погибли от стихии, еще один пропал без вести.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях из-за наводнения были эвакуированы почти 400 человек.

Утром 24 июня на Прикарпатье вылетел премьер-министр Денис Шмыгаль с целью скоординировать работу по преодолению последствий паводков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Винница (621) Винницкая область (1016) наводнение (172) паводок (233) подтопление (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Не на "западной" Украине ! А на "западе" Украины !
показати весь коментар
24.06.2020 18:01
+9
Либо "на западе Украины" либо "в западной Украине", а так херня кацапская.
показати весь коментар
24.06.2020 18:06
+6
НЕСУЩЕСТВУЕТ ТАКОГО РЕГИОНА ЗАПАДНАЯ УКРАИНА.
ЕСТЬ ЗАПАД УКРАИНЫ.
КОГДА ВЫ БУДЕТЕ НАБИРАТЬ ГРАМОТНЫХ РАБОТНИКОВ???
показати весь коментар
24.06.2020 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідні люди.
показати весь коментар
24.06.2020 17:59 Відповісти
Не на "западной" Украине ! А на "западе" Украины !
показати весь коментар
24.06.2020 18:01 Відповісти
пісатєлю цього заголовка великий дізлайк в нюхало! Теж трускавецькі курси по мовознавству закінчив за 2 тижні і став "фахівцем"?
показати весь коментар
24.06.2020 20:30 Відповісти
Просто дивлюсь розумних людей !
www.youtube.com/watch?v=pgPTZ69qUiU
показати весь коментар
24.06.2020 22:18 Відповісти
Довбані вінничани, ви подивіться... вони ж усе вирубали, один степ довкола!
показати весь коментар
24.06.2020 18:03 Відповісти
Либо "на западе Украины" либо "в западной Украине", а так херня кацапская.
показати весь коментар
24.06.2020 18:06 Відповісти
Коли розмовляєш з людьми треба:
1) встати з пляшки
2) говорити нормальною, а не свинособачою, мовою.
показати весь коментар
24.06.2020 18:24 Відповісти
Людиноподібне, а ти чого тут? Тут бояри не наливають. ПНАХ!
показати весь коментар
24.06.2020 18:30 Відповісти
Геть звідси, кацапе, водки немає.
показати весь коментар
24.06.2020 18:25 Відповісти
Чушь, эти объёмы скидываются в чёрное море, логики 0.
показати весь коментар
24.06.2020 18:26 Відповісти
для каких ученых? каким образом реки западной Украины имеют отношение к Крыму?
какая вода оттекала в Крым? кто предупреждал ? какие хохлы? и хто обычно жрет с лопаты???

Из-за дождей на Западной Украине началось подтопление населенных пунктов в Винницкой области - Цензор.НЕТ 5498
показати весь коментар
24.06.2020 18:29 Відповісти
"Из-за дождей на Западной Украине началось подтопление населенных пунктов в Винницкой области" - людям беда, а президент в это время самоизолировался.
показати весь коментар
24.06.2020 18:28 Відповісти
Причем тут Крым ,если Днестр течет в Молдову а потом впадает в чёрное море
показати весь коментар
24.06.2020 18:30 Відповісти
НЕСУЩЕСТВУЕТ ТАКОГО РЕГИОНА ЗАПАДНАЯ УКРАИНА.
ЕСТЬ ЗАПАД УКРАИНЫ.
КОГДА ВЫ БУДЕТЕ НАБИРАТЬ ГРАМОТНЫХ РАБОТНИКОВ???
показати весь коментар
24.06.2020 18:52 Відповісти
Взагалі то в Новодністровську стоїть величезна ****** і після неї рівень Дністра понижається набагато, хіба що її відкрили для зливу води. Задовбали ділити Україну на регіони.
показати весь коментар
24.06.2020 19:21 Відповісти
.....западная Украина (((( , у нас сегодня(север одеск. обл. ) два часа как ПРОРВАЛО , я такого ливня в житти не видел !!!! С осадками вернее с ИХ КОЛИЧЕСТВОМ надо что то делать , это нереальное по скорости и плотности !!!
показати весь коментар
24.06.2020 20:16 Відповісти
Північна Україна?чули таке,-ні.На півночі України.На заході України.Довбні.
показати весь коментар
24.06.2020 20:22 Відповісти
 
 