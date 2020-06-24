Завтра енергокомітет Ради може узгодити рекомендований Зеленським законопроєкт про скорочення зелених тарифів

25 червня Комітет з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради України проведе засідання, де погоджуватиме підготовлений Кабінетом Міністрів України і підтриманий Офісом президента України законопроєкт №3658, який передбачає скорочення зелених тарифів і врегулює кризу в зеленій енергетиці країни.

Про це йдеться в порядку денному засідання комітету, призначеного на 25 червня.

Ключові положення документа передбачають зниження зелених тарифів для ВЕС введених в експлуатацію до 2020 року на 7,5%, для СЕС - на 15%. Також він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ в 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% в 2021 році. Також він вказує, що держава вирішить проблему поточної заборгованості (18 млрд грн) перед підприємствами зеленої електроенергії - 40% до кінця 2020 року і по 15% щокварталу до кінця 2021 року.

Законопроєкт №3658 базується на меморандумі, підписаному між Кабінетом Міністрів України та профільними асоціаціями, які представляють інтереси іноземних інвесторів. Законопроєкт також підтримали Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, низка енергетичних асоціацій традиційної та відновлюваної енергетики України.

АТПУ зазначає, ухвалення законопроєкту №3658 в парламенті збереже довіру інвесторів до України, мінімізує потенційні арбітражні справи, а також дозволить уникнути одностороннього нав'язування різкого зниження тарифів, яке могло б завдати тривалої шкоди формуванню середовища для залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.

Як повідомлялося, 10 червня глава Кабміну Денис Шмигаль підписав із представниками інвесторів у зелену енергетику меморандум, який має вирішити проблеми сектора і допомогти вивести енергетичну галузь із кризи.

За словами прем'єр-міністра, пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі - на інші поступки щодо зниження зелених тарифів уряд не піде. Глава Кабміну підкреслює, що законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний із листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупаніна. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему "зелених".