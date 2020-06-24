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Новини
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Завтра енергокомітет Ради може узгодити рекомендований Зеленським законопроєкт про скорочення зелених тарифів

Завтра енергокомітет Ради може узгодити рекомендований Зеленським законопроєкт про скорочення зелених тарифів

25 червня Комітет з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради України проведе засідання, де погоджуватиме підготовлений Кабінетом Міністрів України і підтриманий Офісом президента України законопроєкт №3658, який передбачає скорочення зелених тарифів і врегулює кризу в зеленій енергетиці країни.

Про це йдеться в порядку денному засідання комітету, призначеного на 25 червня.

Ключові положення документа передбачають зниження зелених тарифів для ВЕС введених в експлуатацію до 2020 року на 7,5%, для СЕС - на 15%. Також він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ в 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% в 2021 році. Також він вказує, що держава вирішить проблему поточної заборгованості (18 млрд грн) перед підприємствами зеленої електроенергії - 40% до кінця 2020 року і по 15% щокварталу до кінця 2021 року.

Законопроєкт №3658 базується на меморандумі, підписаному між Кабінетом Міністрів України та профільними асоціаціями, які представляють інтереси іноземних інвесторів. Законопроєкт також підтримали Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, низка енергетичних асоціацій традиційної та відновлюваної енергетики України.

АТПУ зазначає, ухвалення законопроєкту №3658 в парламенті збереже довіру інвесторів до України, мінімізує потенційні арбітражні справи, а також дозволить уникнути одностороннього нав'язування різкого зниження тарифів, яке могло б завдати тривалої шкоди формуванню середовища для залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.

Як повідомлялося, 10 червня глава Кабміну Денис Шмигаль підписав із представниками інвесторів у зелену енергетику меморандум, який має вирішити проблеми сектора і допомогти вивести енергетичну галузь із кризи.

За словами прем'єр-міністра, пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі - на інші поступки щодо зниження зелених тарифів уряд не піде. Глава Кабміну підкреслює, що законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний із листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупаніна. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему "зелених".

Завтра енергокомітет Ради може узгодити рекомендований Зеленським законопроєкт про скорочення зелених тарифів 01

Автор: 

енергетика (2597) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+5
при Порошенку зелена енергетика бурхливо розвивалась
зелена шмаркля хоче її придушити
ну, нє кросавчєг?
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24.06.2020 18:04
+2
Таких инвесторов-упырей заберите себе!
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24.06.2020 18:32
+2
Да не волнуйтесь, они и так все у нас. А инвстор-упырь, это что за инвестор такой, не объясните мне, дураку?
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24.06.2020 18:39
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при Порошенку зелена енергетика бурхливо розвивалась
зелена шмаркля хоче її придушити
ну, нє кросавчєг?
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24.06.2020 18:04 Відповісти
Это не красит Порошенко!
А Зеленский - тоже молодец - нас стали грабить на 7,5% меньше
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24.06.2020 18:30 Відповісти
У тебя уже 4000 евро зарплата?
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24.06.2020 18:35 Відповісти
Около того. И я даже не хозяйка бизнеса
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25.06.2020 12:15 Відповісти
Доразвивалась до того, шо кент петрухи, рыжая тварь, вливает в сети свою дорогущую зелёную и получает компенсацию, а АЭС отключают.
Ой, да кому я это объясняю....
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24.06.2020 18:54 Відповісти
А можно огласить долги Коломойского за электричество?
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24.06.2020 18:05 Відповісти
зєльонському подякуй.
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24.06.2020 18:25 Відповісти
Бред полный. Дикая азаровщина и отмена рыночных отношений. Возврат к минеральной энергетке на радость раше, ахметову и коломойскому и потеря (в очередной раз) частных инвесторов с репутационным откатом в сторону постсовдепии. Отличная работа,Зелень!
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24.06.2020 18:30 Відповісти
Таких инвесторов-упырей заберите себе!
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24.06.2020 18:32 Відповісти
Да не волнуйтесь, они и так все у нас. А инвстор-упырь, это что за инвестор такой, не объясните мне, дураку?
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24.06.2020 18:39 Відповісти
Нехай продають електроенергію за ринковими тарифами і всі будуть задоволені
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24.06.2020 18:44 Відповісти
Это такой инвестор, который требует для себя нерыночных цен, закреплённых законом Украины, да ещё и подкреплённым международными соглашениями.
Я понимаю, что это наша общая с Европой проблема - религия АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
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25.06.2020 12:37 Відповісти
А у нас недавно вырубили свет,все бегали,-на сколько вырубили? А я в это время смотрел мультики...
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24.06.2020 18:37 Відповісти
 
 