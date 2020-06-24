Кабмин может отложить на месяц запуск рынка газа для населения

Кабмин может на один месяц продлить спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО) - в таком случае один из пунктов меморандума с МВФ не будет выполнен в срок.

Об этом во время онлайн встречи Energy club заявил глава Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, сообщает Экономическая правда.

По его словам, де-юре, к отмене ПСО остается всего неделя, но сегодня "единственное, что сделано - это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения".

"Сейчас говорится, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы (с переходом на газовый рынок) хотя бы частично.

Главная из них - определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о гарантированных поставщиков, но сейчас уже об этом никто не говорит", - пояснил Тарасюк.

Он подчеркнул, что отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов.

"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - добавил глава НКРЭКУ.

Напомним:

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.