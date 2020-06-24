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Новини Окуповані території
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Постпред України Кислиця в ООН: Росія порушує права дітей в окупованому Криму

Постпред України Кислиця в ООН: Росія порушує права дітей в окупованому Криму

Сьогодні в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй відбулися відкриті дебати.

Зокрема, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Росія порушує права дітей в анексованому Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.

За словами дипломата, станом на 2014 рік на території Криму перебувало 4900 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

"Автоматичне надання громадянства Російської Федерації цим дітям і їхнє незаконне переведення з Криму є порушенням міжнародного права", - зазначив Кислиця.

Посол України також розповів, що близько 200 дітей, в основному кримських татар, наразі перебувають без батьківського піклування через те, що їхніх батьків заарештували за політичними мотивами.

"У той час як їхніх батьків затримують, переводять за тисячі кілометрів від дому і піддають жорстоким обшукам їхні будинки, діти зазнають психологічної травми через появу в їхньому будинку озброєних людей у ​​формі, арешти і тюремні ув'язнення членів їхніх сімей", - підкреслив Кислиця.

Також він додав, що школярі у Криму зазнають військово-патріотичної російської освіти "в поєднанні з пропагандою ненависті". Дітей приймають у воєнізовані рухи і спеціальні військові класи.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що прокуратура АРК і Кримська правозахисна група готуються подати заяву до Міжнародного кримінального суду, розташованого в Гаазі, за фактом пропаганди серед дітей служби в армії РФ.

Читайте також: Генсек ООН Гутерреш у доповіді по Криму вказав на нові порушення Росії, - Кислиця

Автор: 

діти (5072) Крим (14164) ООН (3353) права людини (611) росія (65244) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+5
Діти з ОРДЛО не здаватимуть ЗНО для вступу у ВУЗи та гарантовано йтимуть на бюджет - ініціатива презєдента
Вітаємо молодь ОРДЛО!
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9401
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24.06.2020 18:31
+4
Зате у Авакова потім буде вся повнота влади, коли ці "дітки" влаштують в українських вишах стрілянину чи різанину за те, що до них звертаються на мові або змушують рідну мову вивчити.
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24.06.2020 18:40
+3
Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА.
Канада Україну підтримувала завжди і у всіх питаннях. Україна сказала хриплим голосом "дякую, дуже дякую"...
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24.06.2020 18:38
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Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2923
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24.06.2020 18:30 Відповісти
Діти задоволені. Батьки ж дозволяють.
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24.06.2020 18:30 Відповісти
Діти з ОРДЛО не здаватимуть ЗНО для вступу у ВУЗи та гарантовано йтимуть на бюджет - ініціатива презєдента
Вітаємо молодь ОРДЛО!
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9401
показати весь коментар
24.06.2020 18:31 Відповісти
На фото вони вже їх здали. Тєпєрь іх ждьот правєдная борьба с укропами і бандеровскімі каратєлямі.
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24.06.2020 18:40 Відповісти
Зате у Авакова потім буде вся повнота влади, коли ці "дітки" влаштують в українських вишах стрілянину чи різанину за те, що до них звертаються на мові або змушують рідну мову вивчити.
показати весь коментар
24.06.2020 18:40 Відповісти
Так Аваков із них поліцію і формуватиме.
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8536
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24.06.2020 18:46 Відповісти
И ведь так и будет. Языковая проблема, как всегда, разделяет людей.
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26.06.2020 23:29 Відповісти
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3700
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24.06.2020 18:36 Відповісти
Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА.
Канада Україну підтримувала завжди і у всіх питаннях. Україна сказала хриплим голосом "дякую, дуже дякую"...
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24.06.2020 18:38 Відповісти
Шо, невже Порошенко таки і голос у Зеленсково украл?
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24.06.2020 18:42 Відповісти
Медведчук всё контролирует в Украине и докладывает каждый день через радистку в Кремль,потому так выходит. , а иногда сам ездит в Москву с докладом.
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24.06.2020 18:52 Відповісти
Сегодня оружие,а завтра проституция или раннее вступление в половые отношения, наркота,дети тоже понимают что если оружие могут держать,то могут и рано погибнуть,потому будут спешить всё в этом Мире попробовать и сразу.
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24.06.2020 18:49 Відповісти
это рашизм, деткаПостпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6645
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24.06.2020 19:16 Відповісти
Самі без бою все відали окупанту, а тепер протестують.
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25.06.2020 09:20 Відповісти
 
 