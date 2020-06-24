Постпред України Кислиця в ООН: Росія порушує права дітей в окупованому Криму

Сьогодні в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй відбулися відкриті дебати.

Зокрема, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Росія порушує права дітей в анексованому Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.

За словами дипломата, станом на 2014 рік на території Криму перебувало 4900 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

"Автоматичне надання громадянства Російської Федерації цим дітям і їхнє незаконне переведення з Криму є порушенням міжнародного права", - зазначив Кислиця.

Посол України також розповів, що близько 200 дітей, в основному кримських татар, наразі перебувають без батьківського піклування через те, що їхніх батьків заарештували за політичними мотивами.

"У той час як їхніх батьків затримують, переводять за тисячі кілометрів від дому і піддають жорстоким обшукам їхні будинки, діти зазнають психологічної травми через появу в їхньому будинку озброєних людей у ​​формі, арешти і тюремні ув'язнення членів їхніх сімей", - підкреслив Кислиця.

Також він додав, що школярі у Криму зазнають військово-патріотичної російської освіти "в поєднанні з пропагандою ненависті". Дітей приймають у воєнізовані рухи і спеціальні військові класи.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що прокуратура АРК і Кримська правозахисна група готуються подати заяву до Міжнародного кримінального суду, розташованого в Гаазі, за фактом пропаганди серед дітей служби в армії РФ.

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