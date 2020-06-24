Чиновника Держгеокадастру затримали в Києві на хабарі 48,5 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали на хабарі керівника одного з міських районних управлінь ГУ Держгеокадастру в Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник Держгеокадастру використовував посередника, через якого вимагав хабар за вирішення земельних питань. Зокрема, 48 500 гривень за безперешкодне присвоєння кадастрових номерів і внесення в автоматизовану систему Державного земельного кадастру 97 земельних ділянок загальною площею 3 гектари.

Сьогодні, 24 червня, було задокументовано факт отримання посередником хабаря, який він надалі передав керівнику одного з міськрайонних управлінь Держгеокадастру.

Вирішується питання про затримання осіб у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії в приміщеннях районного та Головного управлінь Держгеокадастру Київської області.

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