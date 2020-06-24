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Новини Хабарники
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Чиновника Держгеокадастру затримали в Києві на хабарі 48,5 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали на хабарі керівника одного з міських районних управлінь ГУ Держгеокадастру в Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновника Держгеокадастру затримали в Києві на хабарі 48,5 тис. грн, - Нацполіція 01

Чиновник Держгеокадастру використовував посередника, через якого вимагав хабар за вирішення земельних питань. Зокрема, 48 500 гривень за безперешкодне присвоєння кадастрових номерів і внесення в автоматизовану систему Державного земельного кадастру 97 земельних ділянок загальною площею 3 гектари.

Сьогодні, 24 червня, було задокументовано факт отримання посередником хабаря, який він надалі передав керівнику одного з міськрайонних управлінь Держгеокадастру.

Чиновника Держгеокадастру затримали в Києві на хабарі 48,5 тис. грн, - Нацполіція 02

Вирішується питання про затримання осіб у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії в приміщеннях районного та Головного управлінь Держгеокадастру Київської області.

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Автор: 

хабар (4704) Київ (19490) Нацполіція (15176) Держгеокадастр (301)


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Чиновників дофуя, а справ ніфуя. Одні крадіжки. Це так задумано?
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24.06.2020 19:02 Відповісти
Ось так. к можна побачити щось в цій країні пластилінових кадастрів. За хабар, раптом ваш будинок, ваша нерухомість опиницься на території самозахвату.
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24.06.2020 19:52 Відповісти
Так низко пали, где 6 - 10 лямов.
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24.06.2020 20:53 Відповісти
 
 