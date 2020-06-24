Перший в історії Всеукраїнський з'їзд авіабудівників відбудеться 27 червня в Харкові

27 червня в Харкові вперше в історії України відбудеться Всеукраїнський з'їзд авіабудівників. Участь у заході візьмуть представники провідних підприємств авіапромислової галузі, зокрема ДК "Антонов", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", компанія FED (АТ "ФЕД"), ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" та інші.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі асоціації "Укравіапром"

У повідомленні зазначається: "На Всеукраїнському з'їзді буде розглянуто питання про поточну ситуацію на підприємствах галузі та перспективи збереження і розвитку авіаційної промисловості України.

До участі в роботі Всеукраїнського з'їзду авіабудівників запрошено:

- Президента України;

- Голову Верховної Ради України;

- Прем'єр-міністра України;

- Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

- Міністра оборони України;

- Міністра фінансів;

- Міністра внутрішніх справ;

- Секретаря Ради національної безпеки та оборони України;

- Генерального директора ДК "Укроборонпром";

- Голову Фонду державного майна України;

- Президента УСПП, Голову Антикризової ради громадських організацій;

- Героїв України - працівників галузі;

- ректорів профільних університетів України;

Постанову про скликання Всеукраїнського з'їзду авіабудівників було схвалено 18 червня 2020 року спільним рішенням профспілки авіабудівників України, Асоціації підприємств авіаційної промисловості "Укравіапром" та Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України.

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Сьогодні в умовах розвитку авіабудівної галузі вкрай важливо виробити єдину державну політику в галузі авіабудування. Літаки "Антонова" сьогодні задіяні в усьому світі, доставляючи вкрай необхідні вантажі. Ми можемо пишатися українським авіабудуванням, але саме сьогодні воно потребує державної підтримки. На жаль, досі не прийнято Державну комплексну програму розвитку авіаційної промисловості України, відсутній центральний орган виконавчої влади, який реалізував би державну політику в галузі авіабудування. З метою вироблення конкретних механізмів консолідації авіабудівних підприємств і подолання кризових явищ в авіабудування ми проводимо Всеукраїнський з'їзд авіабудівників.

Ми запросили взяти участь у з'їзді президента України, голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, керівників міністерств, ДК "Укроборонпром".

Впевнені, що спільними зусиллями ми забезпечимо сталий розвиток українського авіабудування, - зазначив президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов.

Захід відбудеться за сприяння та підтримки голови обласної державної адміністрації Олексія Кучера.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні Всеукраїнського з'їзду авіабудівників.

Місце проведення - готель "Харків Палас" (проспект Незалежності, 2, м.Харків). Час проведення заходу: з 9.30 до 14.00.

Після завершення Всеукраїнського з'їзду авіабудівників відбудеться пресбрифінг для представників ЗМІ. Акредитація обов'язкова!

Контакти: [email protected], +380938424396 \

Акредитація триватиме до 17:00 26.06.2020 року. Під час заходу будуть строго дотримані всі вимоги адаптивного карантину згідно з чинним законодавством".