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Новини
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Перший в історії Всеукраїнський з'їзд авіабудівників відбудеться 27 червня в Харкові

Перший в історії Всеукраїнський з'їзд авіабудівників відбудеться 27 червня в Харкові

27 червня в Харкові вперше в історії України відбудеться Всеукраїнський з'їзд авіабудівників. Участь у заході візьмуть представники провідних підприємств авіапромислової галузі, зокрема ДК "Антонов", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", компанія FED (АТ "ФЕД"), ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" та інші.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі асоціації "Укравіапром"

У повідомленні зазначається: "На Всеукраїнському з'їзді буде розглянуто питання про поточну ситуацію на підприємствах галузі та перспективи збереження і розвитку авіаційної промисловості України.

До участі в роботі Всеукраїнського з'їзду авіабудівників запрошено:

- Президента України;
- Голову Верховної Ради України;
- Прем'єр-міністра України;
- Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
- Міністра оборони України;
- Міністра фінансів;
- Міністра внутрішніх справ;
- Секретаря Ради національної безпеки та оборони України;
- Генерального директора ДК "Укроборонпром";
- Голову Фонду державного майна України;
- Президента УСПП, Голову Антикризової ради громадських організацій;
- Героїв України - працівників галузі;
- ректорів профільних університетів України;

Постанову про скликання Всеукраїнського з'їзду авіабудівників було схвалено 18 червня 2020 року спільним рішенням профспілки авіабудівників України, Асоціації підприємств авіаційної промисловості "Укравіапром" та Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України.

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Сьогодні в умовах розвитку авіабудівної галузі вкрай важливо виробити єдину державну політику в галузі авіабудування. Літаки "Антонова" сьогодні задіяні в усьому світі, доставляючи вкрай необхідні вантажі. Ми можемо пишатися українським авіабудуванням, але саме сьогодні воно потребує державної підтримки. На жаль, досі не прийнято Державну комплексну програму розвитку авіаційної промисловості України, відсутній центральний орган виконавчої влади, який реалізував би державну політику в галузі авіабудування. З метою вироблення конкретних механізмів консолідації авіабудівних підприємств і подолання кризових явищ в авіабудування ми проводимо Всеукраїнський з'їзд авіабудівників.

Ми запросили взяти участь у з'їзді президента України, голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, керівників міністерств, ДК "Укроборонпром".

Впевнені, що спільними зусиллями ми забезпечимо сталий розвиток українського авіабудування, - зазначив президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов.

Захід відбудеться за сприяння та підтримки голови обласної державної адміністрації Олексія Кучера.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні Всеукраїнського з'їзду авіабудівників.

Місце проведення - готель "Харків Палас" (проспект Незалежності, 2, м.Харків). Час проведення заходу: з 9.30 до 14.00.

Після завершення Всеукраїнського з'їзду авіабудівників відбудеться пресбрифінг для представників ЗМІ. Акредитація обов'язкова!

Контакти: [email protected], +380938424396 \

Акредитація триватиме до 17:00 26.06.2020 року. Під час заходу будуть строго дотримані всі вимоги адаптивного карантину згідно з чинним законодавством".

Автор: 

авіація (4126) з’їзд (120) авіакосмічна галузь (178)


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Топ коментарі
+6
А корабельные сосны туда завезли?
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24.06.2020 18:56
+3
Больше съездов хороших и разных! А на съезде принять решение об учреждении комиссии.
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24.06.2020 18:58
+1
Авиастроения уже нет, а авиастроители остались.
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24.06.2020 19:12
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А корабельные сосны туда завезли?
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24.06.2020 18:56 Відповісти
"сосны" самолетами
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24.06.2020 18:58 Відповісти
а зЭля будет - или по- суфлеру...
Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове - Цензор.НЕТ 3853
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24.06.2020 18:58 Відповісти
...с опыздыванием...
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24.06.2020 19:18 Відповісти
Больше съездов хороших и разных! А на съезде принять решение об учреждении комиссии.
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24.06.2020 18:58 Відповісти
Отрасль "майже угробили", а вот "а поговорить" - привычка осталась. 😕
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24.06.2020 19:09 Відповісти
Авиастроения уже нет, а авиастроители остались.
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24.06.2020 19:12 Відповісти
Конечно поедут в Коротыч всей шоблой через весь город. Там на 40-летнем учебном что чехи наклепали крутанут бочку, петлю Нестерова---и по домам. Как бы Гепуций не разогнал со злости и понту.
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24.06.2020 19:21 Відповісти
Цікаво, а багато знають, що ПЕРШИЙ в Російській Імперії літак було створено в Києві, профессором Кудашовим?
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24.06.2020 19:28 Відповісти
Був би толк...
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24.06.2020 19:58 Відповісти
треба пачути авистроітелей і виделити з бьюджєту їм 1 (один) милярд долярів
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24.06.2020 20:12 Відповісти
Ну и к чему это тупое "пиарево" зеленого курителя айкосов? Чтобы толкнуть заученную, кем-то написанную речь под камеры, а потом запилить очередной убогий видосик? А слабо направить на развитие украинского авиастроения реальные деньги, например тот миллиард гривень который зеленая шмаркля со товарищи еще в прошлом году заложили в расходы бюджета на этот год, чтобы профинансировать гос-деньгами модернизацию аэропорта, принадлежащего Бене... Вот вам уже и миллиард гривень нашелся на развитие авиастроения в Украине, но кто ж его авиастроителям даст??? Когда "конец эпохи бедности" теперь только для генерального спонсора сериала "слуга народа"...
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24.06.2020 20:17 Відповісти
Сборище барыг-олигархов под лозунгом "Дэньги давай !"
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24.06.2020 20:31 Відповісти
Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове



...СъездНестроителей..


ахахаха
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24.06.2020 20:41 Відповісти
Что нынче строят авиастроители?
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25.06.2020 08:34 Відповісти
 
 