Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР
Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу, двом колишнім міністрам оборони країни Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У ДБР поінформували, що в ході досудового розслідування було встановлено, що Янукович у співучасті з Саламатіним і Лебедєвим з 2012 по 2014 роки вчинили державну зраду. А саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, підрив її обороноздатності, надання Російській Федерації і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
"Підозрювані в період з 2012 по 2014 роки здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з'єднань, військових частин і підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії відбувалися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова", - сказано в повідомленні.
У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
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Порох, Пастор и Яценюк подумали:
"А ведь на их месте по версии БЕНЯтиктовны должны были быть мы "
знал премьер, а армию не подготовил...или не его это дело?
Два міністра Оборони України у Януковича були громадяни Россіі.
Мабуть добре підготували Армію України для відбиття нападу россіі в Криму і на Донбассі.
Що прийшлось створювати народне українське ополчення - Добробати.
Во всех остальных, всегда можно найти "новые обстоятельства дела" или "открыть дело по другому эпизоду"...
Если конечно захотеть.
и от того, что "болдом" несешь, он не становится убидительнее.
Прямо СЕЙЧАС Зеленский делает ТОЖЕ САМОЕ:
Сокращает и разоружает армию.
Толи дело сивачелый ГЕТЬМАН ВСЕ для НЕНЬКИ мудохался ....не все украинцы стали жить лучше.
Но я знаю одного сивочелого главнокомандувача то свои статки увеличил в двое! Приобрел еще один телеканал.
Нужно дать ему еще со свинарчуками и его личной шоблой покеруваты,и тоди заживем как зюнзюбаре! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
И Мародер здесь не исключение!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!