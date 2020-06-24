Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу, двом колишнім міністрам оборони країни Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У ДБР поінформували, що в ході досудового розслідування було встановлено, що Янукович у співучасті з Саламатіним і Лебедєвим з 2012 по 2014 роки вчинили державну зраду. А саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, підрив її обороноздатності, надання Російській Федерації і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

"Підозрювані в період з 2012 по 2014 роки здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з'єднань, військових частин і підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії відбувалися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова", - сказано в повідомленні.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

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