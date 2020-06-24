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Новини Силовики
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Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР

Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу, двом колишнім міністрам оборони країни Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У ДБР поінформували, що в ході досудового розслідування було встановлено, що Янукович у співучасті з Саламатіним і Лебедєвим з 2012 по 2014 роки вчинили державну зраду. А саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, підрив її обороноздатності, надання Російській Федерації і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

"Підозрювані в період з 2012 по 2014 роки здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з'єднань, військових частин і підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії відбувалися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова", - сказано в повідомленні.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Читайте також: Порошенко після суду про держзраду Януковича: Не можна допустити реваншу проросійських сил, Україна заплатила занадто високу ціну за це

Автор: 

Лебедєв (33) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Янукович Віктор (10779) Саламатін Дмитро (24) державна зрада (1687) ДБР (3495)


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Топ коментарі
+15
Нормально?
Два міністра Оборони України у Януковича були громадяни Россіі.
Мабуть добре підготували Армію України для відбиття нападу россіі в Криму і на Донбассі.
Що прийшлось створювати народне українське ополчення - Добробати.
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24.06.2020 19:09
+11
Кстати.
Прямо СЕЙЧАС Зеленский делает ТОЖЕ САМОЕ:
Сокращает и разоружает армию.
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24.06.2020 19:14
+5
Может хватит уже этого цирка?. Вы еще Мазепе сообщите о подозрении в измене,
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24.06.2020 19:02
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Может хватит уже этого цирка?. Вы еще Мазепе сообщите о подозрении в измене,
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24.06.2020 19:02 Відповісти
не хватит !

Порох, Пастор и Яценюк подумали:
"А ведь на их месте по версии БЕНЯтиктовны должны были быть мы "
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24.06.2020 20:11 Відповісти
а азарова забыли...он, тогда премьер-министр, в ноябре 2013 говорил - ассоциацию с евросоюзом подписывать нельзя - бо буде війна...так и сказал
знал премьер, а армию не подготовил...или не его это дело?
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25.06.2020 00:22 Відповісти
Так десять раз на "бис"!
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24.06.2020 20:18 Відповісти
КАКОЙ ЦИРК ??? ТЫ видно пишешь с кацапской московии ??? ДА,за такие дела расстрел, этому БОРОВУ и его гоблинам, надо давать !!!! Твой бы фашист-путлер,давно бы подослал своих фсбэшников,что бы они отравили бы предателя ,ну а мы лояльные-13 лет за измену,пусть **** знает,что о нем помнят и думают ,как бы его достать.
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25.06.2020 09:43 Відповісти
А як же 13 років Януковичу за держзраду?
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24.06.2020 19:02 Відповісти
Не было такого! Не было.
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24.06.2020 19:15 Відповісти
тепер приплюсують на пожиттєво
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24.06.2020 23:12 Відповісти
И за это люди получают не хилую зарплату и имеют льготы.
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24.06.2020 19:05 Відповісти
Нормально?
Два міністра Оборони України у Януковича були громадяни Россіі.
Мабуть добре підготували Армію України для відбиття нападу россіі в Криму і на Донбассі.
Що прийшлось створювати народне українське ополчення - Добробати.
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24.06.2020 19:09 Відповісти
скоро відкриють справи і на добробати про участь у типу незаконних збройних формуваннях !
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24.06.2020 23:05 Відповісти
Шо опять?
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24.06.2020 19:11 Відповісти
Если ЖОПОблок не поднял визга, значит это просто ЦИРК для рейтинга.
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24.06.2020 19:11 Відповісти
Не для рейтинга, а что бы самый гуманный наш суд пересмотрел и не нашел никакой измены, а наоборот признал этих ребят жертвами госпереворота.
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24.06.2020 19:17 Відповісти
Это так работает только в Конституционном Суде.
Во всех остальных, всегда можно найти "новые обстоятельства дела" или "открыть дело по другому эпизоду"...
Если конечно захотеть.
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24.06.2020 19:25 Відповісти
это так "работает" к сожалению везде.
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25.06.2020 10:24 Відповісти
бред несешь.
и от того, что "болдом" несешь, он не становится убидительнее.
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25.06.2020 11:07 Відповісти
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25.06.2020 15:59 Відповісти
Кстати.
Прямо СЕЙЧАС Зеленский делает ТОЖЕ САМОЕ:
Сокращает и разоружает армию.
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24.06.2020 19:14 Відповісти
Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР - Цензор.НЕТ 4477
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24.06.2020 20:25 Відповісти
в навіщо? вони ж всі свої, рідненькі!
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24.06.2020 23:10 Відповісти
Бо пеця своїх не садить. Він тільки цинічних бендер розводить.
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25.06.2020 10:26 Відповісти
Зэлэнький вааще все спы....дыв!
Толи дело сивачелый ГЕТЬМАН ВСЕ для НЕНЬКИ мудохался ....не все украинцы стали жить лучше.
Но я знаю одного сивочелого главнокомандувача то свои статки увеличил в двое! Приобрел еще один телеканал.
Нужно дать ему еще со свинарчуками и его личной шоблой покеруваты,и тоди заживем как зюнзюбаре! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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25.06.2020 10:00 Відповісти
дела идут,контора пишет...
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24.06.2020 19:54 Відповісти
Вот же ржут эти кабаны негодяи, и скорее всего на Рублёвке все там скупились и давно. Даже допускаю до 13 г! Здесь бы стоило не судить для формальности, а бабло собрать кому надо. Ну и.....
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24.06.2020 20:17 Відповісти
Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР - Цензор.НЕТ 2925
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24.06.2020 20:31 Відповісти
Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР - Цензор.НЕТ 7698
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24.06.2020 20:32 Відповісти
друга справа за зраду на курасана піде як по маслу під копірку з першої, хоч може цю доведе нова прокурорша до суду?
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24.06.2020 23:09 Відповісти
надо же! топовая новость
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25.06.2020 01:13 Відповісти
Я вообще считаю все кто работал у ублюдка януковича министрами, должны получить пожизненное заключение!
И Мародер здесь не исключение!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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25.06.2020 09:50 Відповісти
Бггггггг
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25.06.2020 09:54 Відповісти
Чудик заклинило?
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25.06.2020 10:02 Відповісти
 
 