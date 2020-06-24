Щоб поліпшити ситуацію з відключеннями світла, необхідно перейти на RAB-тарифоутворення за європейським прикладом, - експерт

Якщо не використовувати європейський досвід поновлення електромереж, в Україні проблеми з електропостачанням виростуть до критичного рівня

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у колонці для видання НВ координатор комітету з енергетики Європейської бізнес-асоціації Євген Скульський.

За його словами, за всіма даними якості розподілу електроенергії Україна - в аутсайдерах серед усіх європейських країн. За даними дослідження держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза", показник непланових відключень світла (SAIDI) в Європі становить 107 хвилин на рік, в Україні ж абоненти перебувають без світла в середньому 700 хвилин на рік.

"Якщо нічого не змінити, цифра може перевищити 900 хвилин, що загрожує загальною нестабільністю системи та аваріями, адже електричні мережі у зношеному стані і потребують капітальних інвестицій", - зазначає Скульський.

Проблема такої низької якості електропостачання - у значній нестачі інвестицій, вважає він.

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"Розмір капітальних інвестицій в 1 км в Україні на рівні 200-250 доларів. Для розуміння, в Литві інвестують у шість разів більше - 1500 $/км, у Франції - 2700 $/км", - написав експерт.

Він зазначив, що потреба українських мереж в інвестиціях оцінюється в $ 2,5 млрд.

Регулятор пропонує перейти на стимулююче регулювання за методологією, яка передбачає поділ баз активів операторів системи розподілу і нарахування ставок прибутковості на рівні 1% на стару базу і 15% на нову базу. Експерт піддав сумніву такий підхід, оскільки переконаний, що це призведе до того, що інвестиції в мережі не виростуть до необхідного рівня.

"Регулятор намагається в рамках реформування залишити все ту ж модель і ті ж інвестиції в галузь, що зараз", - заявив Скульський.

Для врегулювання ситуації і збільшення обсягу інвестованих коштів він пропонує перейти на модель стимулюючого тарифного регулювання за європейським прикладом: нараховувати єдину ставку прибутковості на рівні WACC (середньозваженої вартості капіталу) на всі активи операторів системи розподілу. Така система передбачає розрахунок тарифу на базі прозорої економічної логіки, встановлення його на заздалегідь відомий період у декілька років, також вона передбачає заохочення за дотримання заздалегідь відомих планових показників і санкції за їх порушення.

На думку Скульського, при використанні цієї моделі необхідного розміру інвестицій можна досягти, системно вкладаючи гроші в мережі впродовж 10 років.

"З урахуванням інфляції і часового проміжку в 10 років вартість електроенергії може трохи зрости, проте, слід зауважити, що подорожчання буде дуже плавним і маловідчутним для населення. До того ж, зростання тарифу прямо торкнеться населення тільки якщо Кабмін скасує компенсаторний механізм PSO", - упевнений експерт.

Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів. Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій, і стимулювання ефективності витрат розподільних і постачальних компаній.

Згідно з даними НКРЕКП, зношеність мереж в Україні становить 80%, заявляв у 2017 році в ефірі NewsOne тодішній глава відомства Дмитро Вовк.

За інформацією Delo.ua, Нацкомісія з енергетики з 2012 року розглядає можливість переходу на стимулююче тарифоутворення, але воно досі не запроваджено.

Директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріель Коен заявив у коментарі, що Україні категорично необхідно вже сьогодні запроваджувати тарифоутворення, яке дозволить модернізувати енергомережі відповідно до стандартів XXI століття - Smart Grid мережі, писало Delo.ua.