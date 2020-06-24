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Щоб поліпшити ситуацію з відключеннями світла, необхідно перейти на RAB-тарифоутворення за європейським прикладом, - експерт

Щоб поліпшити ситуацію з відключеннями світла, необхідно перейти на RAB-тарифоутворення за європейським прикладом, - експерт

Якщо не використовувати європейський досвід поновлення електромереж, в Україні проблеми з електропостачанням виростуть до критичного рівня

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у колонці для видання НВ координатор комітету з енергетики Європейської бізнес-асоціації Євген Скульський.

За його словами, за всіма даними якості розподілу електроенергії Україна - в аутсайдерах серед усіх європейських країн. За даними дослідження держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза", показник непланових відключень світла (SAIDI) в Європі становить 107 хвилин на рік, в Україні ж абоненти перебувають без світла в середньому 700 хвилин на рік.

"Якщо нічого не змінити, цифра може перевищити 900 хвилин, що загрожує загальною нестабільністю системи та аваріями, адже електричні мережі у зношеному стані і потребують капітальних інвестицій", - зазначає Скульський.

Проблема такої низької якості електропостачання - у значній нестачі інвестицій, вважає він.

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"Розмір капітальних інвестицій в 1 км в Україні на рівні 200-250 доларів. Для розуміння, в Литві інвестують у шість разів більше - 1500 $/км, у Франції - 2700 $/км", - написав експерт.

Він зазначив, що потреба українських мереж в інвестиціях оцінюється в $ 2,5 млрд.

Регулятор пропонує перейти на стимулююче регулювання за методологією, яка передбачає поділ баз активів операторів системи розподілу і нарахування ставок прибутковості на рівні 1% на стару базу і 15% на нову базу. Експерт піддав сумніву такий підхід, оскільки переконаний, що це призведе до того, що інвестиції в мережі не виростуть до необхідного рівня.

"Регулятор намагається в рамках реформування залишити все ту ж модель і ті ж інвестиції в галузь, що зараз", - заявив Скульський.

Для врегулювання ситуації і збільшення обсягу інвестованих коштів він пропонує перейти на модель стимулюючого тарифного регулювання за європейським прикладом: нараховувати єдину ставку прибутковості на рівні WACC (середньозваженої вартості капіталу) на всі активи операторів системи розподілу. Така система передбачає розрахунок тарифу на базі прозорої економічної логіки, встановлення його на заздалегідь відомий період у декілька років, також вона передбачає заохочення за дотримання заздалегідь відомих планових показників і санкції за їх порушення.

На думку Скульського, при використанні цієї моделі необхідного розміру інвестицій можна досягти, системно вкладаючи гроші в мережі впродовж 10 років.

"З урахуванням інфляції і часового проміжку в 10 років вартість електроенергії може трохи зрости, проте, слід зауважити, що подорожчання буде дуже плавним і маловідчутним для населення. До того ж, зростання тарифу прямо торкнеться населення тільки якщо Кабмін скасує компенсаторний механізм PSO", - упевнений експерт.

Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів. Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій, і стимулювання ефективності витрат розподільних і постачальних компаній.

Згідно з даними НКРЕКП, зношеність мереж в Україні становить 80%, заявляв у 2017 році в ефірі NewsOne тодішній глава відомства Дмитро Вовк.

За інформацією Delo.ua, Нацкомісія з енергетики з 2012 року розглядає можливість переходу на стимулююче тарифоутворення, але воно досі не запроваджено.

Директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріель Коен заявив у коментарі, що Україні категорично необхідно вже сьогодні запроваджувати тарифоутворення, яке дозволить модернізувати енергомережі відповідно до стандартів XXI століття - Smart Grid мережі, писало Delo.ua.

Автор: 

тарифи (2037) RAB (50)


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Топ коментарі
+15
кароче, настроил ахметка дворцов, накупил элитквартир по ланданам, а на ремонт сетей хай терпилы сбросятся
не царское это дело
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24.06.2020 19:45
+13
короче .. все это бред !!! запустите обратно АЭС и ВСЕ проблемы исчезнут кроме проблем у Ахметки - проблемы ватодонбасянина шерифа не ипут !!! и не доводите до банкротсва энергоатом а с ним и народ !!!
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24.06.2020 19:27
+8
Чудило, ну хто тобі сказав, що з прийняттям цього тарифу час відключення споживачів від електропостачання зменшиться? От у те, що ціна на електрику та всі товари, послуги та продукти підвищаться - вірю зразу і безповоротньо. А в те, що почнуть ремонтувати ЛЕПи чи трансформатори - не вірю.
Зробіть краще так:
1. Якщо мережа передачі приватна - то най за свої кошти і ремонтує. Кошти бере у енергогенеруючих компаній за аренду чи використання своїх ліній.
2. Якщо державна, то провести аудит та з'ясувати: куди поділися гроші на ремонт чи модернізацію мережі транспортування електроенергії.
Слідство, суд, вирок, компенсація з винних за рахунок конфіскації їх майна та майна, що вони переписали на рідних та близьких.
ІМХО десь так....
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24.06.2020 19:30
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кароче, настроил ахметка дворцов, накупил элитквартир по ланданам, а на ремонт сетей хай терпилы сбросятся
не царское это дело
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24.06.2020 19:45 Відповісти
Ахметка имеет 70 процентов в Киевэнерго . Такая же доля в донбасссоблэнерго.Распред сетями в Украине в основном владеют:Суркисы, Коломойский,Григоришин,руссо бандито Бабаков.
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24.06.2020 20:36 Відповісти
чтобы все покращаты треба расстрелять всю власть с 1991 года... вместе со слугами и олигархами.. и послать на уй ЭВРОПУ с Америкой и Россией пора жить своими руками головой и ногами.... воровали воровали комундздили комундзили воровали воровали а теперь ой а шо такое да срок технический вышел а не поднять ли там с нарида тупого еще тарифов пусть сам сделает ремонт всей энергосистемы Украины а мы опять начнем хозяйнуваты народ вам мало что эти падлы и гниды ремонт сделанный за наши гроши приписывают себе и за это еще премии себе выписывают чинуши что утеплением мы гражданин стену дома а они твари себе же пишут и потом опять сотни тысяч премий мы сделали ремонт в доме поменяли трубы канализацию кабеля света в щитовых починили домой шкаф по свету а вот то что обязался сделать горсовет поменять трубы отопления лежаки в подвале так ккак мы за свои средства купили счетчик учета тепла 4 год никак не могут найти грошей... так и тарифами РАВ ГАВ ЛЯЯТь И АХ.. я бы таким продажным лекспертам вообще бы язык вырывал бы руки отрубывал чтобы не писали не говорили оплаченную олигархиями ворами ублюдками херню....
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24.06.2020 20:41 Відповісти
Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света, необходимо не лезть в энергетику кривыми рученками....
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24.06.2020 19:27 Відповісти
короче .. все это бред !!! запустите обратно АЭС и ВСЕ проблемы исчезнут кроме проблем у Ахметки - проблемы ватодонбасянина шерифа не ипут !!! и не доводите до банкротсва энергоатом а с ним и народ !!!
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24.06.2020 19:27 Відповісти
Возмущение понятно,но речь идет не о генерации,а об распределительных сетях. АЭС и прочая генерация тут не при чем. Хотя,все,что хорошо работает на западе, в Украине выхолащивается донаоборот. Сомнение,шо Суркисы, Коломойский, Григоришин и Бабаков, в случае введения доп тарифа будут инвестировать в сети. Скорее всего смоют через помойки доп заработок в оффшоры...
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24.06.2020 20:42 Відповісти
это все ягодки с одного поля - коррупционного..
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24.06.2020 21:57 Відповісти
Чудило, ну хто тобі сказав, що з прийняттям цього тарифу час відключення споживачів від електропостачання зменшиться? От у те, що ціна на електрику та всі товари, послуги та продукти підвищаться - вірю зразу і безповоротньо. А в те, що почнуть ремонтувати ЛЕПи чи трансформатори - не вірю.
Зробіть краще так:
1. Якщо мережа передачі приватна - то най за свої кошти і ремонтує. Кошти бере у енергогенеруючих компаній за аренду чи використання своїх ліній.
2. Якщо державна, то провести аудит та з'ясувати: куди поділися гроші на ремонт чи модернізацію мережі транспортування електроенергії.
Слідство, суд, вирок, компенсація з винних за рахунок конфіскації їх майна та майна, що вони переписали на рідних та близьких.
ІМХО десь так....
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24.06.2020 19:30 Відповісти
Все о чем ты пишешь относится к 99,999 процентам предприятий в Украине. В том числе и принадлежащих тебе или твоим знакомым. В Украине все о сем ты пишешь-не работает!!! Пока в стране не будет нормального гражданского общества-все эти "показательные аудиты и контроли"- тьху и растереть. Любой предприниматель у которго не лоток на базаре со мною согласится.
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24.06.2020 20:48 Відповісти
P.s Как воровали, так и будут воровать. Вон Беня с Центрэнэрго вынес 5 ярдов, и поверь- ничего ему не будет. Как обносит Беня государственную Укрнафту со времен Капительманши, пережив троих президентов,так и будет обносить. Хоть мы все зубы сточим. Как сливали прибыль Суркисы с облэнэрго, так и будут сливать.
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24.06.2020 20:54 Відповісти
Тому я тут, час від часу, згадую або про "суддю" містера Лінча, або про "Закон про зброю" з відповідним відображенням цього права в Конституції. Без зброї в нашій країні тіко законослухняні громадяни.
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24.06.2020 21:18 Відповісти
Молод ты еще.. Після "суду Лінча" прийде Суркіс 2, чи Коломойский 2,чи Ахметов 2. Тому що в країні де не існує громадянська спільнота'- не працюють закони. А де не працюють закони- виникають монополіі. Більше скажу-якщо тобі пощастить і ти займеш крісло монополіста,саме ти станеш тим новим Суркісом.
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24.06.2020 21:38 Відповісти
Після "суду Лінча" у законослухняних людей вже буде зброя, яку "вилучили в процесі судового засідання". А далі буде "синдром прикордонника", коли молодший, зі зброєю та бойовими набоями, йде позаду старшого... А на кордоні не спокійно... І, якщо старший ображав молодшого, то... Хто ж повернеться на заставу після наряду?
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24.06.2020 21:46 Відповісти
Это все байки для подростков. Страну на этом не построишь. А построишь африканское племя.
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24.06.2020 21:52 Відповісти
А на чому, по-вашому можна побудувати країну? Он Кучма побудував... До сих пір вивести не можемо...
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24.06.2020 21:56 Відповісти
P.S. Звісно, я не такий старий, щоб пам'ятати події 1918 року, але добре пам'ятаю початок 90-х... Незалежність... Тоді б прийняти закон про зброю... І чомусь мені здається, що якби зброя була не тільки у парт.еліти, гебешників, мусорів та бандюків, то ситуація зараз би була зовсім іншою... Ну, наприклад, Кучма б не створив би таку олігархічно-кримінальну структуру, яку до сих пір вивести не можемо.
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24.06.2020 21:54 Відповісти
Історія вчить тільки тому,що нічому не вчить...
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24.06.2020 22:13 Відповісти
Не вчить лише тих, хто не бажає вчитись
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24.06.2020 22:15 Відповісти
Дуже до вподоби самопевні люди. Для таких усе дуже просто....
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24.06.2020 22:17 Відповісти
А для тих, хто бажає вчитись - навпаки... Але от лихо! Тих хто бажає вчитись - одиниці, решта - мільйони... Але історію творять саме одиниці. Я не кажу, що відношусь до тих "одиниць", але хоч щось намагаюсь робити. Бо якщо тіко спостерігати, то стаєш одним з тих мільйонів, яким "а какая разніца"...
Спочатку треба зрозуміти та усвідомити, що рішення приймає кожен, а не "партія і правітєльство"! І несе відповідальність за прийняте рішення кожен, а не "ті козли за яких (чи проти яких) я голосував". І це буде початком становлення тієї громадянської спільноти, про яку Ви казали на початку нашої бесіди.
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24.06.2020 22:37 Відповісти
_Иди нах, упырь! Т. н. эксперты обосновывают народу почему он должен быть ограблен! Мочить надо упырей, иначе они не уймутся!
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24.06.2020 19:38 Відповісти
почніть із впровадження європейських соціальних стандартів в Україні.
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24.06.2020 19:49 Відповісти
Ага, сейчас... грабители бросят грабёж и займутся.
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24.06.2020 19:54 Відповісти
Прибыль получает гудок, а ремонт за народный счёт... ******* бандиты устроились в Украине!
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24.06.2020 19:58 Відповісти
Давно небыло веерных отключений, молодцы ЗЕворы, вот повеселимся
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24.06.2020 20:11 Відповісти
Национализация активов и тогда ремонт народной собственности за счёт народа.
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24.06.2020 20:14 Відповісти
РэССовцы-эССесовцы.
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24.06.2020 20:25 Відповісти
атомные станции простаивают а денех нет. гениальные зебобики
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24.06.2020 20:31 Відповісти
Очередное провластное мурло намекает на поднятие тарифов типа по европейски так по европейски рыжий барбос заплатил бы в казну от50 до 75% налога с прибыли там прогрессивная система налогообложения чем больше доход тем выше налог. И сранный эксперт об этом ни слова! получается гражданам очередное повышение а татарину -дворцы квартиры ыорбс яхты ну и эксперту копеечку-знатно лижет
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24.06.2020 20:58 Відповісти
раби , вам нові справедливі тарифи ...здохніть
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24.06.2020 21:19 Відповісти
30 лет тарифы включали в себя амортизацию ...модернизацию...поддержание тех состояния...а оказывается они включали в себя яхты и лондонские квартиры. И никому до этого не было дела и нет...Все хотят жить на абонплату за трубы газовые...трубы водяные...провода алюминиевые...частоты эфирные--и почему молчат рыночники-так работает рыночная экономика?
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24.06.2020 22:00 Відповісти
Так работает шайка грабителей!
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24.06.2020 22:57 Відповісти
Короче опять будут грабить Чо за терпилы в стране живут
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24.06.2020 22:58 Відповісти
"Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света"

Т.е., чтобы свет лучше отключался?
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24.06.2020 23:44 Відповісти
Ситуація залежить від достатку.На електроенергію людина в середньому витрачає 2-3 проценти від мінімалки в розвинутій країні.В Україні з 4723 мінімалки 200 за електроенергію складе більше 4.2%
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25.06.2020 03:46 Відповісти
 
 