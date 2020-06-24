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Кабмін опрацьовує українсько-турецький меморандум про будівництво житла для переселенців із Криму в Херсонській області, - Зеленський

Кабмін опрацьовує українсько-турецький меморандум про будівництво житла для переселенців із Криму в Херсонській області, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОП.

Глави держав обговорили ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік двох держав.

Володимир Зеленський подякував турецькому народові та особисто президенту Турецької Республіки за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. Беручи до уваги традиційно високий рівень взаємодії та контактів між двома країнами, співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення по мірі послаблення карантинних заходів. Лідери наголосили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною й Туреччиною.

Лідери держав дали високу оцінку результатам візиту 22 червня цього року до України високопоставленої турецької делегації на чолі зі спеціальним радником та речником президента Туреччини Ібрагімом Калином.

Президент України високо оцінив увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар в окупованому Криму, а також практичні кроки з реалізації домовленостей щодо будівництва на Херсонщині житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів

"За моїм дорученням наш уряд опрацьовує текст українсько-турецького міжурядового меморандуму, який визначатиме технічні питання будівництва", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував за незмінну позицію Туреччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, захист прав кримськотатарського народу, а також налаштованість і надалі поглиблювати стратегічне партнерство між двома державами на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес.

У контексті реалізації домовленостей восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною й Туреччиною, яке відбулося 3 лютого в Києві, глави держав погодилися вжити додаткових заходів для фіналізації переговорів стосовно укладення Угоди про вільну торгівлю, а також посилити роботу низки галузевих двосторонніх механізмів.

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Автор: 

житло (1067) Зеленський Володимир (23845) Крим (14161) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928) переселенці (977) Херсонська область (5762)


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Топ коментарі
+5
і видати їм зброю нарізну, сформувати загони самооборони
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24.06.2020 19:47
+3
Так і буде.
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24.06.2020 20:06
+3
То найвеличніший провів премовини з турками вже після того, як барига з ЧавушОглу (наче так) все перетер? Досягнення, стопудово!
Вже рік країна без Президента, а на того, хто хоч якось намагається втримати події в Україні в зоні уваги міжнародної спільноти, відкривають справи навіть серед ночі!
Зупиніть ЦЮ РЕАЛЬНІСТЬ! Я зійду на попередній зупинці...
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24.06.2020 20:09
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і видати їм зброю нарізну, сформувати загони самооборони
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24.06.2020 19:47 Відповісти
Так і буде.
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24.06.2020 20:06 Відповісти
Дорожну втянул. Видосик. Еще втянул. Звонок другу)))
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24.06.2020 19:48 Відповісти
дороги строят две турецкие фирмы без тендера по указанию бедосика напрямую
теперь еще одна турецкая контора будет строить жилье
вам ничего странным не кажется?
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24.06.2020 19:57 Відповісти
кемска волость ?
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24.06.2020 20:15 Відповісти
кажется
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24.06.2020 21:04 Відповісти
pust turki dronov dadut.Raznyje modeli
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24.06.2020 20:01 Відповісти
Меморандум? Все будуть будувати за рахунок Туреччини.
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24.06.2020 20:07 Відповісти
Х А Л Я В А !
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24.06.2020 20:16 Відповісти
для себя
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24.06.2020 21:05 Відповісти
То найвеличніший провів премовини з турками вже після того, як барига з ЧавушОглу (наче так) все перетер? Досягнення, стопудово!
Вже рік країна без Президента, а на того, хто хоч якось намагається втримати події в Україні в зоні уваги міжнародної спільноти, відкривають справи навіть серед ночі!
Зупиніть ЦЮ РЕАЛЬНІСТЬ! Я зійду на попередній зупинці...
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24.06.2020 20:09 Відповісти
хто пояснить, що будуть робити люді з вищою освітою, з науковими ступенями, які зараз працюють у Києві, Винниці, Дніпрі, Львові, у селі Херсонської області? Знову повторюються історія, як під час повернення до Криму у 80-90-ті роки переважно міське та освічене населення було загнено у села.
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24.06.2020 20:11 Відповісти
Проблема є, але ці люди самі собі створять робочі місця.
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24.06.2020 20:14 Відповісти
дайте дома и землю кырымлы поближе к Перекопу и сможете передислоцировать целую бригаду !
с оружием они сами о себе позаботятся......
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24.06.2020 20:20 Відповісти
А ще туди треба селити тих, кого звільнять із російських в'язниць.
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24.06.2020 20:22 Відповісти
киевские бандиты против вооружения населения
Порошенко и зеленский не очень отличаются
в отношении к лохам
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25.06.2020 09:16 Відповісти
А почему жилье не в Турции?
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24.06.2020 20:51 Відповісти
потому что Эрдоган расширяет империю
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24.06.2020 21:06 Відповісти
а потому, что кацап в Крыму!
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24.06.2020 22:56 Відповісти
прощай плодородная Херсонская область?
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24.06.2020 21:07 Відповісти
прощай ХНР, ватник!

а за урожаи у татар не беспокойся, с землей они работать умеют !
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24.06.2020 22:38 Відповісти
думаешь, украинские фермеры с землей работать не умеют?
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24.06.2020 23:20 Відповісти
А можно в трабзоне?
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25.06.2020 08:31 Відповісти
 
 