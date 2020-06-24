Десять квартир капітально відремонтували, щоб виконати доручення Зеленського про надання житла переселенцям з хутора Вільного, - ЛОДА
Вручення ордерів та ключів від квартир відбулося 24 червня під час урочистостей до Дня Конституції України в Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської обласної державної адміністрації.
"Сім’ї переселенців, яких терористи змусили терміново залишити все, що мали на старому місці проживання, сьогодні отримали ключі від нових квартир. Упевнена, що в нових будинках на них чекає радісне і щасливе життя", – наголосила заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко.
Наразі повністю підготовлені 10 квартир, які до цього перебували в непридатному для проживання стані та були відремонтовані за кошти обласного бюджету.
Як розповів керівник військово-цивільної адміністрації м. Золоте та с. Катеринівка Олексій Бабченко, ремонт ще двох квартир невдовзі завершиться.
Він додав, що ці люди раніше проживали на хуторі Вільний, дві вулиці якого залишилися підконтрольними незаконним збройним формуванням.
Нагадаємо, 20 листопада 2019 року під час робочої поїздки до Луганщини президент України Володимир Зеленський зустрівся з переселенцями. Люди звернулися до глави держави та очільника Луганщини за допомогою в отриманні житла. Саме тоді Володимир Зеленський доручив Сергію Гайдаю вирішити це питання. Пізніше були знайдені приміщення та проведено капітальні ремонти квартир.
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Колись продивлявся пресу Сталінських часів - ВСЕ , реавльно робилось я тільки по-дорученню Сталіна....
Нам що- потрошки впарюють КНДР - алеж це в Україні не пройде ...- наоборот..., вони ідіоти що, цього не вхавують...
Та й 10 квартир на фоні тисяч вимушених переселенців - дробина в слонячу дупу.
10-ти семьям по квартире.
А остальным сотням или тысячам? Орган для игры на клавишах?