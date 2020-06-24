УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9504 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
3 190 30

Десять квартир капітально відремонтували, щоб виконати доручення Зеленського про надання житла переселенцям з хутора Вільного, - ЛОДА

Десять квартир капітально відремонтували, щоб виконати доручення Зеленського про надання житла переселенцям з хутора Вільного, - ЛОДА

Вручення ордерів та ключів від квартир відбулося 24 червня під час урочистостей до Дня Конституції України в Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської обласної державної адміністрації.

"Сім’ї переселенців, яких терористи змусили терміново залишити все, що мали на старому місці проживання, сьогодні отримали ключі від нових квартир. Упевнена, що в нових будинках на них чекає радісне і щасливе життя", – наголосила заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко.

Наразі повністю підготовлені 10 квартир, які до цього перебували в непридатному для проживання стані та були відремонтовані за кошти обласного бюджету.

Як розповів керівник військово-цивільної адміністрації м. Золоте та с. Катеринівка Олексій Бабченко, ремонт ще двох квартир невдовзі завершиться.

Читайте також: Кабмін опрацьовує українсько-турецький меморандум про будівництво житла для переселенців із Криму в Херсонській області, - Зеленський

Він додав, що ці люди раніше проживали на хуторі Вільний, дві вулиці якого залишилися підконтрольними незаконним збройним формуванням.

Нагадаємо, 20 листопада 2019 року під час робочої поїздки до Луганщини президент України Володимир Зеленський зустрівся з переселенцями. Люди звернулися до глави держави та очільника Луганщини за допомогою в отриманні житла. Саме тоді Володимир Зеленський доручив Сергію Гайдаю вирішити це питання. Пізніше були знайдені приміщення та проведено капітальні ремонти квартир.

Автор: 

житло (1068) Зеленський Володимир (23876) переселенці (979) Луганська область (4879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам из хутора Вольного, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 4814
показати весь коментар
24.06.2020 20:19
+9
такий же тупий.
показати весь коментар
24.06.2020 20:27
+7
совок совком.....
показати весь коментар
24.06.2020 20:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
совок совком.....
показати весь коментар
24.06.2020 20:13 Відповісти
ранній чи пізній...
показати весь коментар
24.06.2020 20:27 Відповісти
да без разницы - закоренелый
показати весь коментар
24.06.2020 20:30 Відповісти
Зеля молоток!
показати весь коментар
24.06.2020 20:13 Відповісти
такий же тупий.
показати весь коментар
24.06.2020 20:27 Відповісти
ну так - 24/7...- тому то Ленка пішла по-Дохторах....
показати весь коментар
24.06.2020 20:28 Відповісти
зроблений з корабельної сосни.
показати весь коментар
24.06.2020 20:34 Відповісти
тода это киянка ))
показати весь коментар
24.06.2020 20:36 Відповісти
а если из-под Николаева ?
показати весь коментар
24.06.2020 20:49 Відповісти
николаевская киянка )
показати весь коментар
24.06.2020 20:51 Відповісти
И этот в гэтьманы лезет... Пока хоть ленточки не перерезает.
показати весь коментар
24.06.2020 20:14 Відповісти
Зараз карантин, а так би і застілля влаштував.
показати весь коментар
24.06.2020 20:28 Відповісти
Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам из хутора Вольного, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 4814
показати весь коментар
24.06.2020 20:19 Відповісти
а уявіть якщо би воно не ПОРУЧИЛО це зробити - вони ж всі зЄ- просто ідіоти ...- що б вони без свого зЄ-лІдера робили....- от що би наприклад робив хАваков...
Колись продивлявся пресу Сталінських часів - ВСЕ , реавльно робилось я тільки по-дорученню Сталіна....
Нам що- потрошки впарюють КНДР - алеж це в Україні не пройде ...- наоборот..., вони ідіоти що, цього не вхавують...
показати весь коментар
24.06.2020 20:26 Відповісти
а переселенцы все хорошего качества?
показати весь коментар
24.06.2020 20:28 Відповісти
А какая разница?
показати весь коментар
24.06.2020 21:06 Відповісти
а не к параду за поребриком они приурочили?
показати весь коментар
24.06.2020 20:33 Відповісти
А це мені нагадує "Потьомкінські дєрєвні"... Нещодавно на ICTV була програма (чи то "Гражданская оборона", чи то "Антізомбі"), де було майже те саме, але... в Москві... Собяніну (чи як там його) показали будинок і квартиру в ньому (ОДНУ з десятків) де планували розмістити виселенців з "хрущовок"... Квартира - супер! Але на весь будинок вона була одна-єдина така, а решта така, що стара "хрущівка" була краща.
Та й 10 квартир на фоні тисяч вимушених переселенців - дробина в слонячу дупу.
показати весь коментар
24.06.2020 20:38 Відповісти
Чистая показуха.
10-ти семьям по квартире.
А остальным сотням или тысячам? Орган для игры на клавишах?
показати весь коментар
24.06.2020 21:08 Відповісти
Сколько переселились при Зеленском и сколько при Пете? Остальным сотням или тысячам соевый гетман предоставил жилье или рошенкой отделался?
показати весь коментар
24.06.2020 21:23 Відповісти
вот он - быдлоэлекторат клоуна... и писать ничего не нужно - сами обсираются...
показати весь коментар
24.06.2020 21:45 Відповісти
Ты, зеленокожий, мог бы это написать, если бы нЕлОХ отремонтировал бы эти квартиры за свой счет (или, хотя-бы за счет 95-го квартала). Тогдахоть хоромы одной семье. Квартиры были отремонтированы не за счет каких-то резервных фондов, а "были отремонтированы за средства областного бюджета Источник: https://censor.net/n3204186". То есть, чтобы пиарнуться членограй забрал у обл. бюджета бабло, которое должно было пойти на другие нужды (может, на ремонт школы или дет. садика) и отдал их 10-ти семьям. ВО КАКОЙ ОН ДОБРЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ. Одно слово - солнцеликий.
показати весь коментар
24.06.2020 22:08 Відповісти
Клоун, при Порошенко запущена программа 50 на 50 для переселенцев. Только в Киеве до 500 семей смогли купить квартиры за половину стоимости. Но тебе об этом сказать забыли. Там электронная очередь - все абсолютно прозрачно. И как-то обошлось без ленточек и пиара в СМИ. Прикинь?
показати весь коментар
25.06.2020 02:17 Відповісти
Там не тысячи семей, а сотни тысяч.
показати весь коментар
25.06.2020 02:19 Відповісти
ПРАВИЛЬНО!
показати весь коментар
24.06.2020 21:15 Відповісти
Что правильно? Грабить областной бюджет? Так в Луганской области и без Зели грабить нечего. На такие нужды деньги должны выделяться из государственного бюджета. Подобных "поручений" президент давать не имеет права.
показати весь коментар
25.06.2020 02:26 Відповісти
****-е клоуны!за щёт оккупантов ,слабо,пособник *****?
показати весь коментар
24.06.2020 22:22 Відповісти
С каких пор Зеля распоряжается областным бюджетом? Что это за бред? Новый сцарь подрастает?
показати весь коментар
25.06.2020 02:22 Відповісти
 
 