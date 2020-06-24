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Новини Паводки на Західній Україні
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Зеленський (22389) паводок (233)

Держава не залишить вас у біді, - Зеленський звернувся до постраждалих від повені. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський обіцяє допомогти людям, які постраждали від повеней у західних регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення розміщено в Фейсбуці президента.

Зеленський заявив: "Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди і повені на заході країни.

Інших постраждалих громадян хочу запевнити - держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове.

Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені".

Читайте також: Зеленський про паводки на заході України: Потрібно укріпити береги річок, щоб щорічно не втрачати людей і гроші
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Топ коментарі
+39
Гнусавый собирается в Херсон. Похоже, беда не приходит одна. Держитесь там, в Херсоне. Будет трусить...
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24.06.2020 20:38
+36
Бедоносец высказался. Оманский Осел Апокалипсиса настоящее проклятие
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24.06.2020 20:38
+14
Поедет в небольшой городок около ГЭС открывать футбольное поле, построенное за счет громады города. Жалко городок, хороший был, чистенький. Да и ГЭС жалко.
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24.06.2020 21:15
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заблудился, порохоботненький? Убогими плевалками Барыгу к Корыту не вернёшь, запомни это.
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25.06.2020 15:46 Відповісти
Кацапсинка, меня радует только одно, когда твоему ***** надоест топтание на месте, и тебя оторвут от компа, и погонят сюда на убой, тут ты встретишь меня, и твоя никчемная жизнь закончится.
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25.06.2020 15:53 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3204191/019214de-6de7-70c8-9ea0-8d70799656e6
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25.06.2020 16:01 Відповісти
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