УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9504 відвідувача онлайн
Новини
29 353 232

Домбровська про "робочу бабу": Корнієнко дав високу оцінку моїй роботі. Але в грубій чоловічій формі

Домбровська про

Миколаївський політик і одна з можливих кандидатів на виборах у мери Миколаєва Тетяна Домбровська вважає неприпустимими висловлювання голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на її адресу, але приймає його вибачення і готова працювати далі.

Про це політик заявила в коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це неприпустимо, щоб чоловік говорив, у принципі, в такій формі про жінку. Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час пресконференції, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Вчора після конференції він вибачився, також сьогодні були повторні вибачення, вже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі", - зазначила Домбровська.

Вибачення Корнієнка, за її словами, вона приймає.

"Так приймаю, але я хочу наголосити: це неприпустимо, щоб чоловік у принципі говорив про жінку в такій формі", - зазначила Домбровська.

Також вона має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу" і готова балотуватися в мери Миколаєва від провладної партії, якщо партія так вирішить.

"Я сьогодні є одним з розглянутих кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті", - резюмувала Домбровська.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у розмові з головою фракції Давидом Арахамією у Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу за фракцією Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею", а також порівняв її з"корабельною сосною". Ірина Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко попросив вибачення в обох жінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу"

Автор: 

Миколаїв (1806) Слуга народу (2813) Корнієнко Олександр (666) Домбровська Тетяна (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+52
Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме - Цензор.НЕТ 5641
показати весь коментар
24.06.2020 20:41
+43
Підстилка.
Дешева і витягана.
І успішно підтвердила даний факт.
Тягайся далі - відпрацьовуй "високі компліменти".
показати весь коментар
24.06.2020 20:48
+41
Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме - Цензор.НЕТ 381
показати весь коментар
24.06.2020 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
корабельная сосна
показати весь коментар
25.06.2020 01:21 Відповісти
СН - сборище лядей, извращенцев и насильников.
Коломой - скромный сутьенер этого сраного кодла.

ЗЕ на из фоне просто безобидный наркоман-спермотоксикозник.
показати весь коментар
25.06.2020 02:34 Відповісти
Домбровська про "робочу бабу": Корнієнко дав високу оцінку моїй роботі. Але в грубій чоловічій формі - Цензор.НЕТ 9623
показати весь коментар
25.06.2020 04:46 Відповісти
73% зробили з держави підворотню...... розвиток проміняли на деградацію......
показати весь коментар
25.06.2020 05:05 Відповісти
Знайомтеся ...це влада України ....

позор ..
показати весь коментар
25.06.2020 05:08 Відповісти
Ха ха ,
Смішно ? )) а як інакше коли клоуни при владі...
..принаймі ті 73% посміялися ...?
показати весь коментар
25.06.2020 05:17 Відповісти
соска она и есть соска )))
показати весь коментар
25.06.2020 05:16 Відповісти
Рабочая баба...хммм...была еще одна....по легенде, кстати отчетливо вырисовывающейся явью. Это- Пасифая, жена царя Миноса, обожающая быка ...Минотавра. заметьте, всем кто попадали туда..к быку...выкаливали глаза. Ну, сразу же аналогия перевал Дятлова. Далее, образ человека с головой быка, при ходьбе переходящий на четыре, как бы конечности. Обратите внимание, все попавшие в лабиринт...пропадали. спасла тока нить. И последне ..буквально под дых. Нарисовано даже на амфорах. Это прижки над головой быка атлетов. Только это не они прыгали над быком Минотавром!!!!, это он их подбрасывал вверх.
А теперь вспоминаем видео, где такое же существо подбоасывает вверх собаку. И тут же вспоминаем травмы дятловцев.
Вот такая была рабочая баба. Это я к чему? А потому, что технология просачивания в руководство страны практикуется и сейчас. Да Вовуля? Ты помнишь прошлое....????
показати весь коментар
25.06.2020 06:52 Відповісти
Тупорылая колхозница с низкой социальной ответственностью😂
показати весь коментар
25.06.2020 07:06 Відповісти
Из записей Гончарука мы знаем, что у президента туман в голове, а из общения Арахамии и Корниенко мы поняли, откуда он там (с).
показати весь коментар
25.06.2020 07:40 Відповісти
Здається, що в СН всі депутаті зброд, але дивіться самі:
- на фоні Колі Велюра, депутат Брагар Продайсобаку - економічний геній,
- Яременко Аналтабу проти Саши Корнієнко - досвічений донжуан,
- Аллахвердієва проти Богуцької - корабельна сосна проти старої шкапи з ДВП (с).
показати весь коментар
25.06.2020 07:41 Відповісти
На фоні Слуг, Янукович з його Анною Ахметовою, йолкою та увімкни Україну, виглядає просто неперевершеним інтелектуалом. Хоча на той момент це виглядало вже дном. Слуги дійсно змогли вразити ...
цей довгий шлях від йолкі до сосни... (с)
показати весь коментар
25.06.2020 07:42 Відповісти
І падіння з дуба.
показати весь коментар
25.06.2020 08:02 Відповісти
Корабельная сосенка ,рабочая ,по четыре в стречи в день выдерживает ,а если под рихтовать ,то можно президенту в кабинет заводить ,,он как глянет ,и скажет вот это баба.И все айкосы сразу покурит. Где проделанная работа ,или чем она проделана?
показати весь коментар
25.06.2020 07:46 Відповісти
Феоктисту большой респект за блистательный сарказм.
показати весь коментар
25.06.2020 23:39 Відповісти
Не партия, а лес - дубы, сосны. Зачем только Карпаты вырубывать.
показати весь коментар
25.06.2020 08:21 Відповісти
интересно, зеленый читает эти кометы? это же настоящий рейтинг нашего луноликого.
показати весь коментар
25.06.2020 08:30 Відповісти
Не только читает но ещё и пишет. В перерыве между чатами дальнобойщиков.
показати весь коментар
25.06.2020 08:55 Відповісти
А нащо йому читати.
Він повністю довіряє Корнієнку та Арахамії підбирати йому шльондр на ніч.
Головне щоб баба була тюнінгована та тугенька.
А все інше не важливо.
показати весь коментар
25.06.2020 17:32 Відповісти
я ж говорю, они это еще за комплимент посчитают))
показати весь коментар
25.06.2020 08:48 Відповісти
Вже врахували за комплімент.
Фактично Dumbровська засвідчила що така оцінка як "тюнінгована повія яку варто підкласти у постіль Зеленському" - висока оцінка тієї діяльності яку вона протягом години встигла продемонструвати.
показати весь коментар
25.06.2020 17:35 Відповісти
От засранцы, и эту бабу заставили врать, у нее ж тюнинг не too much !
показати весь коментар
25.06.2020 08:51 Відповісти
"Сосна корабельная", это высокая оценка работы которую она проделывала для Корниенко?...
Если бы Корниенко сказал что она "сосет как пылесос" это была бы высокая оценка этой работы.
Но он же говорит что она во время работы как дерево! Что он как в сосну корабельную долбил...
показати весь коментар
25.06.2020 12:33 Відповісти
Перщі довбо*би обісрались по вуха, другі, використуваючи їхню лексику, чмирять перших. Навіть не розуміючи, що тим самим, демонструють свій наднизкий рівень культури і людяності
показати весь коментар
25.06.2020 16:47 Відповісти
Ну ти й терпило.
Тут треба не про людяність говорити, а копняками гнати цих політичних сутенерів з їх політичними повіями за порєбрік.
показати весь коментар
25.06.2020 17:31 Відповісти
ти гівнюк за язиком слідкуй, коли до людей звертаєшся
показати весь коментар
25.06.2020 18:59 Відповісти
Що, правда в очах засвербіла?
показати весь коментар
25.06.2020 22:12 Відповісти
ЗЕленые, вон из Украины!
Превратили страну в посмешище!!!
показати весь коментар
25.06.2020 17:54 Відповісти
Как такие дебилы могут занимать такие высокие должности???
показати весь коментар
25.06.2020 19:40 Відповісти
Я у шоці. Незбагненні українські жінки. На "Дорогеньку" ображаються, а "Робоча баба" для них найкращий комплімент. Навіть не берусь вгадувати, що вони готові зробити а за "Сосну".
показати весь коментар
25.06.2020 20:10 Відповісти
Ага, недавно Верещук и еще депутатка из СН, ну та, что активистка защиты ЛГБТ, очень обиделись на обращение к ним "дама" и в ответ обращались к человеку "мужчинка".
А "рабочая баба" для них видимо нормально
показати весь коментар
25.06.2020 21:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 