Домбровська про "робочу бабу": Корнієнко дав високу оцінку моїй роботі. Але в грубій чоловічій формі
Миколаївський політик і одна з можливих кандидатів на виборах у мери Миколаєва Тетяна Домбровська вважає неприпустимими висловлювання голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на її адресу, але приймає його вибачення і готова працювати далі.
Про це політик заявила в коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це неприпустимо, щоб чоловік говорив, у принципі, в такій формі про жінку. Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час пресконференції, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Вчора після конференції він вибачився, також сьогодні були повторні вибачення, вже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі", - зазначила Домбровська.
Вибачення Корнієнка, за її словами, вона приймає.
"Так приймаю, але я хочу наголосити: це неприпустимо, щоб чоловік у принципі говорив про жінку в такій формі", - зазначила Домбровська.
Також вона має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу" і готова балотуватися в мери Миколаєва від провладної партії, якщо партія так вирішить.
"Я сьогодні є одним з розглянутих кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті", - резюмувала Домбровська.
Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у розмові з головою фракції Давидом Арахамією у Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу за фракцією Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею", а також порівняв її з"корабельною сосною". Ірина Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко попросив вибачення в обох жінок.
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Коломой - скромный сутьенер этого сраного кодла.
ЗЕ на из фоне просто безобидный наркоман-спермотоксикозник.
позор ..
Смішно ? )) а як інакше коли клоуни при владі...
..принаймі ті 73% посміялися ...?
А теперь вспоминаем видео, где такое же существо подбоасывает вверх собаку. И тут же вспоминаем травмы дятловцев.
Вот такая была рабочая баба. Это я к чему? А потому, что технология просачивания в руководство страны практикуется и сейчас. Да Вовуля? Ты помнишь прошлое....????
- на фоні Колі Велюра, депутат Брагар Продайсобаку - економічний геній,
- Яременко Аналтабу проти Саши Корнієнко - досвічений донжуан,
- Аллахвердієва проти Богуцької - корабельна сосна проти старої шкапи з ДВП (с).
цей довгий шлях від йолкі до сосни... (с)
Він повністю довіряє Корнієнку та Арахамії підбирати йому шльондр на ніч.
Головне щоб баба була тюнінгована та тугенька.
А все інше не важливо.
Фактично Dumbровська засвідчила що така оцінка як "тюнінгована повія яку варто підкласти у постіль Зеленському" - висока оцінка тієї діяльності яку вона протягом години встигла продемонструвати.
Если бы Корниенко сказал что она "сосет как пылесос" это была бы высокая оценка этой работы.
Но он же говорит что она во время работы как дерево! Что он как в сосну корабельную долбил...
Тут треба не про людяність говорити, а копняками гнати цих політичних сутенерів з їх політичними повіями за порєбрік.
Превратили страну в посмешище!!!
А "рабочая баба" для них видимо нормально