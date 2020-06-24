Домбровська про "робочу бабу": Корнієнко дав високу оцінку моїй роботі. Але в грубій чоловічій формі

Миколаївський політик і одна з можливих кандидатів на виборах у мери Миколаєва Тетяна Домбровська вважає неприпустимими висловлювання голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на її адресу, але приймає його вибачення і готова працювати далі.

Про це політик заявила в коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це неприпустимо, щоб чоловік говорив, у принципі, в такій формі про жінку. Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час пресконференції, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Вчора після конференції він вибачився, також сьогодні були повторні вибачення, вже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі", - зазначила Домбровська.

Вибачення Корнієнка, за її словами, вона приймає.

"Так приймаю, але я хочу наголосити: це неприпустимо, щоб чоловік у принципі говорив про жінку в такій формі", - зазначила Домбровська.

Також вона має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу" і готова балотуватися в мери Миколаєва від провладної партії, якщо партія так вирішить.

"Я сьогодні є одним з розглянутих кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті", - резюмувала Домбровська.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у розмові з головою фракції Давидом Арахамією у Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу за фракцією Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею", а також порівняв її з"корабельною сосною". Ірина Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко попросив вибачення в обох жінок.

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