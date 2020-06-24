СБУ про дозвіл Варнаві в'їжджати в Україну: За час дії заборони шкоди нацбезпеці не завдала
Служба безпеки України пояснює, що може вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, "якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано".
Так у СБУ відповіли на запит Радіо Свобода щодо причин скасування заборони в’їзду в Україну для російської акторки і телеведучої Катерини Варнави, інформує Цензор.НЕТ.
"Органами та підрозділами Служби безпеки України рішення про заборону в’їзду на територію України ухвалюється в інтересах забезпечення національної безпеки України. Якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано, ухвалюється рішення про скасування заборони в’їзду в Україну цій особі", – повідомили у СБУ.
У відомстві додали, що в березні звернулися до Міністерства культури України для оновлення інформації.
Нагадаємо, 17 червня у Міністерстві культури й інформаційної політики повідомили, що Варнаву виключили з переліку осіб, які загрожують національній безпеці, за поданням Служби безпеки України.
У МКІП додали, що в березні отримали від СБУ листа щодо зняття заборони в’їзду на територію України з Варнави і виключення її з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив обурення цим рішенням.
У березні 2017 року Служба безпеки України заборонила Варнаві в’їзд до України на п’ять років через її виступ в анексованому Росією Криму. У 2019 році її внесли в "чорний список" Міністерства культури.
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У сюжеті кореспондент ворожного телеканалу, який представився Андрієм Малкіним, розказував про "одесского боевика Сергея Стерненко", а людей, які протестували під Шевченківським районним судом міста Києва, назвав "сотнями радикалов".
Також у сюжеті показали нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, який заявив, що "за народными волнениями стоит Ульяна Супрун".
"Она финансирует это все, всем там заправляет", - каже Рабінович.
Ще ворожий телеканал показав партію Шарія, яку назвав "противниками националистов", що "требуют защитить страну от радикалов".Далі у сюжеті співробітник НТВ, розгулюючи центром столиці України у дусі роспропаганди заявив: "Похоже, вся политическая история незалежной сводится к митингам и беспорядкам. В Киеве снова начали появляться люди в камуфляже".
https://gazeta.ua/articles/politics/_de-sbu-rosijskij-telekanal-rozgulyuye-majdanom-nezalezhnosti-i-rozpovidaye-pro-odeskogo-bojovika-sternenka/971550 источник
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-bogdanoff.htm
Вони дійсно думають що усе населення України вважає це "божою росою"? Де ж їх всіх розвішувати?
Конечно надо пустить на встречу с поцЗедентом
если так рассуждать - то это не СБУ а карманный хомячок...
я так розумію, що наша Зевлада в логіку не може
Украина - страна для украинофобов.