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СБУ про дозвіл Варнаві в'їжджати в Україну: За час дії заборони шкоди нацбезпеці не завдала

СБУ про дозвіл Варнаві в'їжджати в Україну: За час дії заборони шкоди нацбезпеці не завдала

Служба безпеки України пояснює, що може вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, "якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано".

Так у СБУ відповіли на запит Радіо Свобода щодо причин скасування заборони в’їзду в Україну для російської акторки і телеведучої Катерини Варнави, інформує Цензор.НЕТ.

"Органами та підрозділами Служби безпеки України рішення про заборону в’їзду на територію України ухвалюється в інтересах забезпечення національної безпеки України. Якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано, ухвалюється рішення про скасування заборони в’їзду в Україну цій особі", – повідомили у СБУ.

У відомстві додали, що в березні звернулися до Міністерства культури України для оновлення інформації.

Нагадаємо, 17 червня у Міністерстві культури й інформаційної політики повідомили, що Варнаву виключили з переліку осіб, які загрожують національній безпеці, за поданням Служби безпеки України.

У МКІП додали, що в березні отримали від СБУ листа щодо зняття заборони в’їзду на територію України з Варнави і виключення її з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив обурення цим рішенням.

У березні 2017 року Служба безпеки України заборонила Варнаві в’їзд до України на п’ять років через її виступ в анексованому Росією Криму. У 2019 році її внесли в "чорний список" Міністерства культури.

Читайте також: Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури

Автор: 

СБУ (12829) Варнава Катерина (4)


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Топ коментарі
+31
Пореченков за время действия запрета тоже ничего не нанёс
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24.06.2020 20:47
+29
Окрім приниження української держави.
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24.06.2020 20:45
+25
рабочая сосна или нет ? надо мнение "экспертов"
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24.06.2020 20:47
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Окрім приниження української держави.
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24.06.2020 20:45 Відповісти
Если вы сами не имеете гордости за своё государство и сами унижаете свою страну, будете думать что кто-то гордится Вами будет, таким нарідом в 73%. Уважают тех кто себя уважает и отстаивает своё достоинство, а опу..... никто и нигде не уважает
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24.06.2020 23:15 Відповісти
и пореченков за период действия запрета действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не предоставил...
реклама молочки не в счет...ведь поноса у службы безопасности не наблюдалось
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25.06.2020 00:04 Відповісти
рабочая сосна или нет ? надо мнение "экспертов"
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24.06.2020 20:47 Відповісти
Скорее шалава!)
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24.06.2020 20:51 Відповісти
Сосна. Работает, аж причмокивает.
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24.06.2020 21:00 Відповісти
Разве дело в сосне . Вражеское кубло засевшее в сбу , вот где проблема .
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24.06.2020 21:03 Відповісти
Так вопрос был про сосну.
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24.06.2020 21:04 Відповісти
Не она тут сосна...
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24.06.2020 21:13 Відповісти
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 1621
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24.06.2020 21:26 Відповісти
Пореченков за время действия запрета тоже ничего не нанёс
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24.06.2020 20:47 Відповісти
Видимо тоже скоро приедет.
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24.06.2020 21:31 Відповісти
А їде вона в Україну чого ?
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24.06.2020 20:50 Відповісти
план по лесозаготовках помогать выполнять ))
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24.06.2020 20:55 Відповісти
Ми туди швидше потрапимо.
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24.06.2020 23:56 Відповісти
Роззбудовувати брацкую УкраЬІну.
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25.06.2020 01:40 Відповісти
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 8256
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24.06.2020 20:55 Відповісти
надувная сосна, даже согласно мифам и легендам кпсс ))
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24.06.2020 20:56 Відповісти
а Ермак-Мудак в этой кампашке по растягиванию бюджета-учетчиком работает
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24.06.2020 21:16 Відповісти
Російський телеканал НТВ зняв сюжет у стилі кремлівської пропаганди, гуляючи Майданом Незалежності.
У сюжеті кореспондент ворожного телеканалу, який представився Андрієм Малкіним, розказував про "одесского боевика Сергея Стерненко", а людей, які протестували під Шевченківським районним судом міста Києва, назвав "сотнями радикалов".

Також у сюжеті показали нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, який заявив, що "за народными волнениями стоит Ульяна Супрун".
"Она финансирует это все, всем там заправляет", - каже Рабінович.
Ще ворожий телеканал показав партію Шарія, яку назвав "противниками националистов", що "требуют защитить страну от радикалов".Далі у сюжеті співробітник НТВ, розгулюючи центром столиці України у дусі роспропаганди заявив: "Похоже, вся политическая история незалежной сводится к митингам и беспорядкам. В Киеве снова начали появляться люди в камуфляже".
https://gazeta.ua/articles/politics/_de-sbu-rosijskij-telekanal-rozgulyuye-majdanom-nezalezhnosti-i-rozpovidaye-pro-odeskogo-bojovika-sternenka/971550 источник
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24.06.2020 20:58 Відповісти
Навка розповіла про біль і образу через Україну, що не брала участь в параді Перемоги.

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-bogdanoff.htm
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25.06.2020 00:01 Відповісти
Депутаты ездят прям в Кремль и ничего, миллионы ездят в Россию. Цирк или дурдом?
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24.06.2020 21:01 Відповісти
Два в одному.
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24.06.2020 21:25 Відповісти
Ну що, зустрічайте Порєчєнкова з Охлобистіним?
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 9447
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24.06.2020 21:06 Відповісти
при чому те, чи загрожує вона національній безпеці України чи ні. є факт порушення законодавства України, усе решта вербалізм і лапша на вуха
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24.06.2020 21:07 Відповісти
ХАрошая девочка, бізнес- партнер презЕдента, чому б і не пустити
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24.06.2020 21:07 Відповісти
Закон у нас порушувати--ззя.І нада.
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24.06.2020 23:57 Відповісти
Девчонки из Камеди Вумен замолвили словечко перед Женским кварталом (кума - Кравец))
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24.06.2020 21:08 Відповісти
Подготовка детей ОРДЛО к зачислению в ВУЗы УкраиныСБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 7168
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24.06.2020 21:08 Відповісти
За час сидіння за ґратами Чикотіло нікого не вбив. Випустити його на волю!
Вони дійсно думають що усе населення України вважає це "божою росою"? Де ж їх всіх розвішувати?
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24.06.2020 21:10 Відповісти
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 9371
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24.06.2020 21:11 Відповісти
А если маньяк за год никого не убил то назначайте его директором садика...
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24.06.2020 21:11 Відповісти
Кобыла или соси-на рабочая
Конечно надо пустить на встречу с поцЗедентом
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24.06.2020 21:12 Відповісти
это уже баканова сосна?
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24.06.2020 21:15 Відповісти
ну зеленой сбу виднее кто сосна корабельная. Сосна корабельная - круизная проститутка, сленг моряков.
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24.06.2020 21:16 Відповісти
а какое наказание она понесла за ущерб национальной безопасности Украины и ее народа в прошлом?
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24.06.2020 21:29 Відповісти
Во сколько ты оцениваешь ущерб нанесённый тебе? Физический и моральный
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25.06.2020 08:28 Відповісти
Ну так тогда и Януковича пора возвращать, звоните дружку.
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24.06.2020 21:31 Відповісти
Самый просто способ победить Украину, это назначить своего президента, свое службу безопасности, своего генпрокрурора, а потом издать закон что украинцы проиграли, они ж ведь живут по закону и будут его выполнять!!!
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24.06.2020 21:34 Відповісти
а кто из того списка артисточек... нанес???
если так рассуждать - то это не СБУ а карманный хомячок...
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24.06.2020 21:39 Відповісти
у нее запрет был до 2022 года
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24.06.2020 21:46 Відповісти
Украинский "мудрый народ" позволяет зелёному кодлу издеваться над собой, унижать себя, грабить, предавать и продавать....Так кто ему(народу) виноват? Зеленский? Этот шут пользуется тупостью, наивностью, кретинизмом этого народа....И любой на месте клоуна тоже будет "иметь" этот народ....Народу это нравится, народ ещё и платит за это......
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24.06.2020 21:58 Відповісти
СБУ абсолютно, как минимум бесполезная структура, которую мы задаром кормим. Помню, как в 2014 году пошли митинги на Донбассе. Можно было элементарно переловить путинских наемышей и все бы сразу захлохло бы. Звонили в СБУ, говорим, стоят на площади и со сцены призывают к свержению Конституционного строя. А в ответ, мы знаем, там наши сотрудники, состава преступления НЕТ. Это все что нужно знать про это СБУ.
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24.06.2020 22:05 Відповісти
Тоді СБУшники весело і дружно зрадили Україну.Як і мери даунббасу.
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25.06.2020 00:00 Відповісти
А насчёт, что она посещала 🇺🇦 Украинский Крым обход границ Украины, что закон тоже отменили?
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24.06.2020 22:08 Відповісти
"ущерба не нанесла" бо не пустили в Україну, а коли пускали, то наносила...
я так розумію, що наша Зевлада в логіку не може
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24.06.2020 22:20 Відповісти
Какой-то сюр...
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24.06.2020 22:33 Відповісти
а причем тут угроза нацбезопастности?? ОНА ЖЕ В КРЫМ ЗАЕХАЛА МИНУЯ ТЕРИТОРИЮ УКРАИНЫ!!! за это и дают запрет, а не за то что ожидают ее со связкой гранат под кабинетом сопли...
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24.06.2020 22:40 Відповісти
Пела хвалебные оды ***** на оккупированных территориях.
Украина - страна для украинофобов.
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24.06.2020 22:43 Відповісти
Как за..ала эта сцанина в очи простому народу... Нормальным уже сложно уворачиваться...
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24.06.2020 22:41 Відповісти
СБУ про дозвіл Варнаві в'їжджати в Україну: За час дії заборони шкоди нацбезпеці не завдала - Цензор.НЕТ 824
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24.06.2020 23:28 Відповісти
Если шмаркля уедет на Московию у кого он харчеватся будет?
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25.06.2020 10:09 Відповісти
Пусть едет. Зелёнки и яиц в Украине достаточно.
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25.06.2020 11:38 Відповісти
 
 