За дві доби на Івано-Франківщині випало до 2,5 місячної норми дощу, такого не спостерігалося 20 років, - Укргідрометцентр

В Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це 2-2,5 місячної норми.

Про це повідомила Радіо Свобода заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає Цензор.НЕТ.

"Це досить великі, екстремальні опади, що випали в Івано-Франківській області за дві доби - це 200-235 міліметрів опадів, це 2-2,5 місячної норми, практично за весь цей дощовий період. За дві доби це досить велика кількість опадів. Не можна сказати, що це аномалія така для цього регіону, там і до цього були такі опади, але останнім часом, останні 20 років таких опадів не спостерігалося", - сказала Голеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків повені становить 500 млн грн, - Шмигаль

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через негоду зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів лише в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами. Крім офіційно підтверджених трьох жертв, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Внаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинуло три особи, ще одна - вважається зниклою безвісти.

У західний регіон вилетіла урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.