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Новини Паводки на Західній Україні
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За дві доби на Івано-Франківщині випало до 2,5 місячної норми дощу, такого не спостерігалося 20 років, - Укргідрометцентр

За дві доби на Івано-Франківщині випало до 2,5 місячної норми дощу, такого не спостерігалося 20 років, - Укргідрометцентр

В Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це 2-2,5 місячної норми.

Про це повідомила Радіо Свобода заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає Цензор.НЕТ.

"Це досить великі, екстремальні опади, що випали в Івано-Франківській області за дві доби - це 200-235 міліметрів опадів, це 2-2,5 місячної норми, практично за весь цей дощовий період. За дві доби це досить велика кількість опадів. Не можна сказати, що це аномалія така для цього регіону, там і до цього були такі опади, але останнім часом, останні 20 років таких опадів не спостерігалося", - сказала Голеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків повені становить 500 млн грн, - Шмигаль

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через негоду зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів лише в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами. Крім офіційно підтверджених трьох жертв, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Внаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинуло три особи, ще одна - вважається зниклою безвісти.

У західний регіон вилетіла урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Автор: 

Гідрометцентр (159) повінь (172) паводок (233) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+10
Так и Зеленых идиотов в Украине лет 20 не наблюдалось.
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24.06.2020 21:04
+9
Зато всё 20 лет наблюдалась неконтролированная и незаконная вырубка лесов с последующей перепродажей в Румынию под видом дров. Чего жаловаться ежели 20 лет за счёт криминала себе карманы набивали?
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24.06.2020 21:05
+3
За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до 2,5 месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 9017
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24.06.2020 21:27
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Так и Зеленых идиотов в Украине лет 20 не наблюдалось.
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24.06.2020 21:04 Відповісти
А я писала зеленым рептилиям много месяцев назад, что в мире климатические катастрофы, меняется планета, могут быть всякие природные катаклизмы, которые происходят уже давно во всех странах мира. Могут быть переселения народов, голод, недостаток воды. Не время сейчас землей торговать, не время делать разные эксперименты. Никто не слушает, не читает, люди как зомби и Зеленский как зомби, при чем управляемое и тупое зомби. Его видно уже чипировали.)
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24.06.2020 21:23 Відповісти
Правильно.Багато тижнів,аж 29-ть років попідряд грабують зелені зелене.Скільки вже можна дощі слати,короновіруси,війни?Нема на них святого петра-усіх побив би.
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25.06.2020 05:31 Відповісти
Були сині з лозунгом "Почую кожного" не так давно... Але не такі нахабні, зарозумілі і неосвічені... Кажуть, що ГМО-насіння або не родить, або слабшає з кожним врожаєм. (тут не впевнений - краще до спеців звернутись)
От і вийшло, що ГМО московитів синього кольору "почую кожного" переродилось (втративши не тілько колір) в зелене "зробимо їх"...
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24.06.2020 21:28 Відповісти
Меняется только цвет, а идиоты живут и размножаются. Очень боязно за будущее Украины и наших детей в ней.
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24.06.2020 22:05 Відповісти
Зато всё 20 лет наблюдалась неконтролированная и незаконная вырубка лесов с последующей перепродажей в Румынию под видом дров. Чего жаловаться ежели 20 лет за счёт криминала себе карманы набивали?
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24.06.2020 21:05 Відповісти
дальнобойщиков ищет
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24.06.2020 21:10 Відповісти
пошукай на верфі, де корабельні сосни.
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24.06.2020 21:16 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/24/7257010/ Треба законодавчо врегулювати обсяг рубок, саме суцільних рубок, і нарешті врегулювати забудову в заплавах . Звичайно, люди хочуть там селитися, не думають головою, але держава таки має думати.
Колись держава має подумати за людей, які не думають. Владу обирають, зокрема, щоб вона займалася безпекою людей.
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25.06.2020 03:35 Відповісти
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
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24.06.2020 21:14 Відповісти
гидромет явно не знаком с мировыми мифами о всемирном потопе. а то мог бы сравнить и выдать, во сколько раз превышены нормы осадков этого классического события.
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24.06.2020 21:18 Відповісти
Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...
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24.06.2020 21:21 Відповісти
в 2007-му було гірше і дощі сильніші,в місті позносило всі містки і один великий(його зробили в 2018-му,зараз річки з гір в місті піднялись але з берегів не вийшли-місто під горами,може нижче по течії і розлились
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24.06.2020 22:52 Відповісти
Житомирські гранітні карєри переповнені відвалом бутового камня а фури при замираючій економіці часто йдуть з Києва на захід порожняком.Оце буде дійсно ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО-УКРІПИТИ ГІРСЬКІ РІЧКИ ГРАНІТНИМИ ГЛИБАМИ.І добра справа і робочі місця.
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24.06.2020 21:26 Відповісти
))). В Карпатах свого каменю аж забагато.
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24.06.2020 21:43 Відповісти
Карпатський успішно продають за грубі гроші.Не ламайте хлопцям бізнес.Житомирський -на шару.Відмиють пів-бюджету.І так помирим "засранців" і ЗАСРАНЦЯ.
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24.06.2020 21:46 Відповісти
За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до 2,5 месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 9017
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24.06.2020 21:27 Відповісти
Зато чмо Бурбак пилил 5 лет Карпаты ,что бобер .под крышей Кроля .
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24.06.2020 21:32 Відповісти
Карпати занадто мало пиляють, дерева падають від старості і не придатні навіть на дрова. Нормальний темп пиляння Карпат - 70% приросту у рік, а реальний - 30-35%.
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24.06.2020 21:46 Відповісти
Такого рубання лісу яке спостерігається з початку 90х теж не спостерігалося досить давно...
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24.06.2020 21:49 Відповісти
не давно,а ніколи
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24.06.2020 22:54 Відповісти
Брехня, был обычный сильный дождь, неправда что выпало до 2,5 месячных норм дождя, это 100% брехня.
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24.06.2020 22:06 Відповісти
я там вище писав-в2007му гірше було
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24.06.2020 22:55 Відповісти
москалі підараси... кліматична зброя в дії
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24.06.2020 22:27 Відповісти
не пей вина , Гертруда(С)
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25.06.2020 12:23 Відповісти
А чого всі обсирають клоуна? Обсирайте себе і рагулів що не можуть захистити свій ліс. Рубайте, нищіть, панове... Ковбасу ви купите а от потім вашу хату з ковбасою знесе в дощ і нічого не буде пити в засуху
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24.06.2020 22:33 Відповісти
Дорубались. Тепер нехай не скиглять.
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24.06.2020 22:33 Відповісти
Наслідки можна було передбачити ще тижнів три тому . 31 травня я телефонував своєму родичу у Франківськ по особистих справах і він ще тоді сказав , що нас заливає і якшо так буде і надалі , - то 2008 рік покажеться дєтським садом . Сбулось ... .
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24.06.2020 23:17 Відповісти
Ми не можемо не вирубувати ліси... Ми підписали історичний документ про економічну співпрацю з ЄС... Ми повинні виконувати свої зобовязання щодо лісу перед ЄС.... Дорубались. Коли олігофрени при владі, то країні кірдик і поанап дупа, а природа лісів стане природою Калахарі.
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25.06.2020 06:47 Відповісти
2 месячных нормы? а может надо нормы другие?
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25.06.2020 07:14 Відповісти
Дамбы советские ещё рушатся. Это вам дэсоветизация в действии!
Велик Господь в своей справедливости!
Это вам за Донбасс, который вас спасал и дома вам когда-то восстанавливал, а вы его теперь расстреляли.
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25.06.2020 12:21 Відповісти
То австрійські дамби, при чому тут безрукі динирійці.
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29.06.2020 16:18 Відповісти
 
 