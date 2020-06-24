За дві доби на Івано-Франківщині випало до 2,5 місячної норми дощу, такого не спостерігалося 20 років, - Укргідрометцентр
В Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це 2-2,5 місячної норми.
Про це повідомила Радіо Свобода заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає Цензор.НЕТ.
"Це досить великі, екстремальні опади, що випали в Івано-Франківській області за дві доби - це 200-235 міліметрів опадів, це 2-2,5 місячної норми, практично за весь цей дощовий період. За дві доби це досить велика кількість опадів. Не можна сказати, що це аномалія така для цього регіону, там і до цього були такі опади, але останнім часом, останні 20 років таких опадів не спостерігалося", - сказала Голеня.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через негоду зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів лише в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами. Крім офіційно підтверджених трьох жертв, ще одна людина вважається зниклою безвісти.
Внаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинуло три особи, ще одна - вважається зниклою безвісти.
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