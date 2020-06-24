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Новини Коронавірус і карантин
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Відкриття кафе і кінотеатрів у Києві на тлі зростання випадків COVID-19 не суперечить постанові Кабміну, - радник Кличка Бондаренко

Відкриття кафе і кінотеатрів у Києві на тлі зростання випадків COVID-19 не суперечить постанові Кабміну, - радник Кличка Бондаренко

Відкриття ресторанів, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів не суперечать постанові Кабміну.

Про це заявив в ефірі Громадського радіо радник київського міського голови та секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше діяла постанова Кабміну, де були прописані чіткі критерії, яким має відповідати регіон, аби перейти до наступного етапу послаблень. З 22-го ж червня діє інша постанова – №500. Вона визначає критерії не для послаблення, а для посилення карантину. Тобто за постановою Кабміну фактично відкрито все", – пояснив Бондаренко.

Він додав, що лише сьогодні Київ перетнув один з 4-х показників Кабміну, який передбачає повернення до жорсткого карантину. Йдеться про показник приросту хворих – станом на 24 червня у Києві він становить 11,55% при цільовому показнику 10%

"У Києві мають посилити карантин тільки якщо цей показник зберігатиметься мінімум три дні. Тобто сьогодні, завтра та післязавтра, й фактично тільки у суботу, 27 червня, ми можемо казати про повернення до більш жорстких карантинних заходів", – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, заборона на роботу кінотеатрів через карантин діяла в Києві з 17 березня. 24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці дозволять роботу театрів і кінотеатрів. Вони зможуть працювати "з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними". Кілька мереж столичних кінотеатрів збираються відновити роботу 2 липня.

Також у Києві дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам і театрам. КМДА оприлюднила правила для готелів і ресторанів. У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.

Читайте також: В Олександрівській лікарні Києва заповнено 57% ліжко-місць для хворих на коронавірус, в лікарні №9 - 75%, - Кличко

Автор: 

Бондаренко Володимир (54) карантин (18172) КМДА (2371) Київ (19502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Это противоречит здравому смыслу...
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24.06.2020 21:39
+2
Та уже ясно оккупационное правительство срало на людей с большой колокольни. Написали закон, все по закону.
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24.06.2020 21:40
+1
Такие решение принимают только диверсанты !!!
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24.06.2020 21:56
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Это противоречит здравому смыслу...
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24.06.2020 21:39 Відповісти
Та уже ясно оккупационное правительство срало на людей с большой колокольни. Написали закон, все по закону.
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24.06.2020 21:40 Відповісти
Такие решение принимают только диверсанты !!!
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24.06.2020 21:56 Відповісти
Иными словами состояние здоровья граждан, нормам конституции не противоречит...
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24.06.2020 21:57 Відповісти
А мені до сих пір так і не відповіли: чи законна постанова кабміну, яка обмежує права та свободи громадян відповідно до Конституції?
Чи може, в правовій державі, такі обмеження треба проводити через парламент? З чітким визначенням строків дії таких обмежень без введення НС на всій (чи частині) території України.
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24.06.2020 22:01 Відповісти
Советник включай голову из Киева запущены поезда в любую точку, из областей где в разы меньше заболевших поезда хо яд транзитом из Киева!
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24.06.2020 22:02 Відповісти
Казлота, закроете рестораны, лично Майдан-3 начну..
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24.06.2020 22:04 Відповісти
почему именно рестораны?
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25.06.2020 09:55 Відповісти
Все переболели, даже жена Зеленского, и тут Кабмин спохватился. А вот почему Кабмин + Зеленский не переболели? Потому что они заразные переносчики. Вот их всей купой и посадить на строгий карантин.
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24.06.2020 22:05 Відповісти
а як що до здорового глузду? чи похеру?
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24.06.2020 22:25 Відповісти
таке враження, що існує дві України :
реальна де всі забили болт на карантин і живуть собі далі і химерна в голові Зевлади, де "строгий карантин і все заборонено"
як вже надоїв цей цирк
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24.06.2020 22:29 Відповісти
 
 