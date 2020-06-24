Відкриття кафе і кінотеатрів у Києві на тлі зростання випадків COVID-19 не суперечить постанові Кабміну, - радник Кличка Бондаренко

Відкриття ресторанів, кафе, басейнів, театрів і кінотеатрів не суперечать постанові Кабміну.

Про це заявив в ефірі Громадського радіо радник київського міського голови та секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше діяла постанова Кабміну, де були прописані чіткі критерії, яким має відповідати регіон, аби перейти до наступного етапу послаблень. З 22-го ж червня діє інша постанова – №500. Вона визначає критерії не для послаблення, а для посилення карантину. Тобто за постановою Кабміну фактично відкрито все", – пояснив Бондаренко.

Він додав, що лише сьогодні Київ перетнув один з 4-х показників Кабміну, який передбачає повернення до жорсткого карантину. Йдеться про показник приросту хворих – станом на 24 червня у Києві він становить 11,55% при цільовому показнику 10%

"У Києві мають посилити карантин тільки якщо цей показник зберігатиметься мінімум три дні. Тобто сьогодні, завтра та післязавтра, й фактично тільки у суботу, 27 червня, ми можемо казати про повернення до більш жорстких карантинних заходів", – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, заборона на роботу кінотеатрів через карантин діяла в Києві з 17 березня. 24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці дозволять роботу театрів і кінотеатрів. Вони зможуть працювати "з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними". Кілька мереж столичних кінотеатрів збираються відновити роботу 2 липня.

Також у Києві дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам і театрам. КМДА оприлюднила правила для готелів і ресторанів. У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.

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