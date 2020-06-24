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Новини Хабарники
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У Житомирі під час одержання 750 дол. хабаря затримали судового розпорядника, - прокуратура. ФОТО

У Житомирі під час одержання хабаря затримано судового розпорядника одного з районних судів області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

У Житомирі під час одержання 750 дол. хабаря затримали судового розпорядника, - прокуратура 01

За даними слідства, чиновник вимагав і отримав 750 доларів хабаря від жителя Житомира. За ці гроші судовий розпорядник пообіцяв чоловікові, що допоможе йому уникнути адміністративного покарання, "домовившись" із суддею, який розглядав адміністративний протокол за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Хабар у сумі 750 доларів, який чиновник отримав неподалік будівлі суду, вилучено. Судового розпорядника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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У Житомирі під час одержання 750 дол. хабаря затримали судового розпорядника, - прокуратура 02

Зараз вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4705) Житомир (575) прокуратура (3679) суд (11686)


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Демпінгує,падло!
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24.06.2020 21:43 Відповісти
Государство, пилять.. я тоже заслужил такое недоразумение разок задержать.. и даже не разок..
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24.06.2020 22:03 Відповісти
Шо зазекипишь,хде увидели взятку...
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24.06.2020 22:04 Відповісти
Скока,скока?)))
750$?)))
Это ж надо как зеленые макаки научились сцать в глаза лохторату."Борьба с коррупцией" типа.
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24.06.2020 22:19 Відповісти
Если все будут честными, то каков будет автопаркинг возле обл. Управлений СБУ, МВД,очень интересно?
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24.06.2020 23:09 Відповісти
Забагато взяв тому й здали. Безпосередньо в руки судді і 100 дол. вистачить (це за мінім.штраф без позбавлення прав), а ще цивільна частина, потерпілі, страховики - від них суддя не відмаже. Якась однакова у них сума: 5 років тому помічник судді обіцяв за 500дол. мінімал умов вирок за легкі тілесні (спр.приват.обвинувач, а ще суд.витрат, цив.позов). Вирішили дати потерпілому 1кгдол. за угоду примирення і відмову від обвинувачення (майнові, моральні включено в суму). Пом.судді все засідання йорзав як на шилі, а суддя заїкався і 10 раз перепитував потерпілого чи той розуміє наслідки. Прокурор довольний, зразу врубивсь в тему (справа закривається по нулях і в архів + моральне задоволення що судді нічого не дали і його не кинули)
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24.06.2020 23:48 Відповісти
Ну,и кто посмеет сказать,что ПреЗЕдент не борется с коррррупцией???
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25.06.2020 05:31 Відповісти
 
 