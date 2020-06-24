У Житомирі під час одержання 750 дол. хабаря затримали судового розпорядника, - прокуратура. ФОТО
У Житомирі під час одержання хабаря затримано судового розпорядника одного з районних судів області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.
За даними слідства, чиновник вимагав і отримав 750 доларів хабаря від жителя Житомира. За ці гроші судовий розпорядник пообіцяв чоловікові, що допоможе йому уникнути адміністративного покарання, "домовившись" із суддею, який розглядав адміністративний протокол за водіння автомобіля в нетверезому стані.
Хабар у сумі 750 доларів, який чиновник отримав неподалік будівлі суду, вилучено. Судового розпорядника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Зараз вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу.
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750$?)))
Это ж надо как зеленые макаки научились сцать в глаза лохторату."Борьба с коррупцией" типа.