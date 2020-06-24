За матеріалами СБУ оголошено про підозру групі торговців викраденою в 2014 році зброєю

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру учасникам організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Зловмисники реалізовували "товар" кримінальним колам із району проведення операції Об’єднаних сил. Правоохоронці затримали зловмисників у березні цього року поблизу Бахмута Донецької області при спробі продажу чергової партії засобів ураження, викрадених із українських військових частин у 2014 році.

Раніше оперативники спецслужби задокументували чотири факти збуту зловмисниками автоматів АК-74, гранатометів РПГ, гранатометного пострілу ВОГ-17, гранати Ф-1, пластиду, саморобного вибухового та ініціюючого пристроїв, великої кількості набоїв.

Наразі матеріали кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.

Заходи щодо блокування діяльності угруповання проводилися у взаємодії з ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Донецького гарнізону Військової прокуратури Об’єднаних сил".

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