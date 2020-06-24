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Новини Агресія Росії проти України
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Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС

Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через проведення "військових парадів" підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, а також підрозділів російських збройних формувань в окупованих Донецьку і Луганську

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Розглядаємо проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною так званих "парадів" підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги над нацизмом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих нею територіях України в Донецькій і Луганській областях як відверту зневагу російською стороною чинного законодавства України і норм міжнародного права, у т.ч. резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/Res/68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" , - говориться в заяві.

У МЗС заявили, що ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, спричинені збройною агресією з боку Російської Федерації та окупацією нею частини суверенної території України.

Українські дипломати вважають, що проведення в тимчасово окупованих Російською Федерацією Донецьку та Луганську так званих "військових парадів", під час яких були продемонстровані 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також інша військова техніка, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 є грубим порушенням зобов’язань російської сторони як сторони Мінських домовленостей.

Дивіться також: Окупанти провели в Криму відразу два військові паради. ФОТО

"Розцінюємо демонстрацію Російською Федерацією у ході так званих "військових парадів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь військової техніки як продовження Росією політики мілітаризації Криму, що становить серйозну загрозу європейській безпеці. Особливо цинічно виглядає залучення російською окупаційною адміністрацією у мілітаристських цілях неповнолітніх дітей", - заявили в МЗС.

Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України, у тому числі вивести усі свої збройні формування, військову техніку та найманців. Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

Читайте також: Окупанти провели парад у Севастополі. ФОТО

Автор: 

Крим (14164) МЗС (4130) парад (377) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+8
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 2965
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24.06.2020 23:24
+7
России направлена нота протеста в связи с проведением "парада" в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - МИД - Цензор.НЕТ 4250
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24.06.2020 23:17
+5
Яка нота протесту?Розірвати з кацапами всі відношення,також дипломатичні.
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24.06.2020 23:56
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России направлена нота протеста в связи с проведением "парада" в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - МИД - Цензор.НЕТ 4250
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24.06.2020 23:17 Відповісти
Протест должен быть в виде ракеты межконтинентальной с десятью тоннами дерьма на Кремль, может тогда поймут хоть, что нибудь.
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24.06.2020 23:17 Відповісти
но согласись россиянцы малодцы...за 300 лет...украли пол мира...и даже Финляндию и даже Канаду и даже Америку....МОЛОДЦЫ РЕПЯТЫ
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24.06.2020 23:31 Відповісти
Фощізди ви очінь.На стаяшьчьїя украЬІначька :"Навка розповіла про біль і образу через Україну, що не брала участь в параді Перемоги".

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-bogdanoff.htm
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24.06.2020 23:43 Відповісти
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 2965
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24.06.2020 23:24 Відповісти
Бу га га .не пугай .... бо кабаев подохнет не от ковидлы , а от сердечного приступа от такой новости
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24.06.2020 23:33 Відповісти
где обнаружен коронавирус????
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24.06.2020 23:37 Відповісти
У членов.
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24.06.2020 23:47 Відповісти
"Парад" в кавычках - это правильно, это давно уже карнавал.
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24.06.2020 23:25 Відповісти
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 8281
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24.06.2020 23:31 Відповісти
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 2823
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24.06.2020 23:32 Відповісти
новая Армата....гламурненько .еще деда на палке и гейоргивскую ленточку .с путинкой между ног .... типичный день поБЕДЫ в стране настойки боярышника и духовных скрепов
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24.06.2020 23:37 Відповісти
А в Канаде каждому человеку..который потерял работу---дали по 2000 долларов....ВОТ КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРАД....путин просто старый питарас..он даже уже ничего не чувствует
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24.06.2020 23:42 Відповісти
Думаю , что нужно просто закрыть все пункты пропуска наглухо . Пропускать только на ' поважні причини " , - и перепроверять каждую единицу по нескольку раз .
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24.06.2020 23:50 Відповісти
Розглядаємо проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною .а якщо б узгодили? то можна проводити? не здивуюсь при цьому"президенті"
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24.06.2020 23:51 Відповісти
Яка нота протесту?Розірвати з кацапами всі відношення,також дипломатичні.
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24.06.2020 23:56 Відповісти
Пентагон в срочном порядке перебрасывает в Польшу жополнитель 1 000 солда и офицеров к имеющейся тысяче,также перебрасывается техника и истребители F-16.
Крысы плешивого в шоке... Бойтесь шакалы вонючие...
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25.06.2020 00:01 Відповісти
Дипломатические отношения должны быть прекращены, какие ноты?
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25.06.2020 00:46 Відповісти
Может попробовать какие-то заклинания,к бабке лучше пойти,а то эти "ноты протеста" СОВСЕМ не действуют.
Перестаньте нас убивать,мы озабочены,мы протестуем,нам не нравится!
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25.06.2020 01:46 Відповісти
22 червня 2020 р. Путін опублікував статтю з територіальними претензіями до країн сусідів. Де реакція української влади? Де реакція МЗС? Де реакція парламенту? Де реакція партій патріотичного спрямування? Де, нарешті, реакція громадських організацій патріотичного спрямування? Чи реакцію не проплатили?
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25.06.2020 06:34 Відповісти
 
 