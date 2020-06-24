Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через проведення "військових парадів" підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, а також підрозділів російських збройних формувань в окупованих Донецьку і Луганську

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Розглядаємо проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною так званих "парадів" підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги над нацизмом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих нею територіях України в Донецькій і Луганській областях як відверту зневагу російською стороною чинного законодавства України і норм міжнародного права, у т.ч. резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/Res/68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" , - говориться в заяві.

У МЗС заявили, що ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, спричинені збройною агресією з боку Російської Федерації та окупацією нею частини суверенної території України.

Українські дипломати вважають, що проведення в тимчасово окупованих Російською Федерацією Донецьку та Луганську так званих "військових парадів", під час яких були продемонстровані 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також інша військова техніка, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 є грубим порушенням зобов’язань російської сторони як сторони Мінських домовленостей.

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"Розцінюємо демонстрацію Російською Федерацією у ході так званих "військових парадів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь військової техніки як продовження Росією політики мілітаризації Криму, що становить серйозну загрозу європейській безпеці. Особливо цинічно виглядає залучення російською окупаційною адміністрацією у мілітаристських цілях неповнолітніх дітей", - заявили в МЗС.

Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України, у тому числі вивести усі свої збройні формування, військову техніку та найманців. Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

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