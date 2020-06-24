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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у східних регіонах, Сумській та Запорізькій областях, - ДСНС

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у східних регіонах, Сумській та Запорізькій областях, - ДСНС

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних регіонах, а також у Сумській і Запорізькій областях, яка спостерігатиметься 25-27 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 25-27 червня в східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

пожежа (4330) ДСНС (5112)


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Харків, доща не було вже 3 тижні, спека нестерпна.
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24.06.2020 23:45 Відповісти
Как не наводнение, то пожар...
Вам не кажется, что Бубочка засиделся в самоизоляции?
Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...
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25.06.2020 00:46 Відповісти
Может ещё дальше?
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25.06.2020 07:54 Відповісти
 
 