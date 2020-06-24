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Новини Окуповані території
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Генсек ООН Гутерреш у доповіді щодо Криму вказав на нові порушення Росії, - Кислиця

Генсек ООН Гутерреш у доповіді щодо Криму вказав на нові порушення Росії, - Кислиця

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на виконання резолюції Генасамблеї оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, де чітко задокументував нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Про це в коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"У доповіді Генсека ООН чітко визначено Автономну Республіку Крим та місто Севастополь як тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. Крім того, зазначається, що Росія продовжила застосування на окупованих територіях свого кримінального законодавства. Такі дії є черговим порушенням окупантом міжнародного гуманітарного права", - констатував Кислиця.

Водночас, за словами українського дипломата, генсек ООН вказав на те, що російська окупаційна влада досі блокує доступ Управління верховного комісару ООН з прав людини (УВКПЛ) до півострову "з метою моніторингу ситуації на місці".

Крім того, за словами постпреда, в документі наводяться конкретні факти порушень прав підсудних, а також відсутності неупередженого публічного судочинства. При цьому, чітко вказується, що затримані не мають належного захисту, їм не дозволяють зустрічатися з консулами України. Окремо йдеться про тортури та примусове переміщення підсудних і засуджених на територію Росії.

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Ще одним важливим аспектом Кислиця назвав привернення уваги в доповіді Генсека ООН до тривалої практики обшуків і рейдів, насамперед проти кримських татар, порушення свободи зібрань, свободи слова, заборони діяльності Меджлісу, порушень релігійних прав. Крім того, за його словами, документ підкреслює незаконність автоматичного поширення громадянства РФ на українців, що проживають в тимчасово окупованому Криму.

"Ми вдячні Генеральному секретарю та іншим установами ООН за постійний моніторинг порушень з боку Росії прав людини та міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. Важливо, що про це говорить не лише Україна та її партнери, але й виходять офіційні документи ООН з чітким відображенням наслідків російської окупації", - підкреслив постійний представник України.

Кислиця також позитивно оцінив заклик з ООН до Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань та підкреслив, що нинішня доповідь стане "допоміжним інструментом" міжнародного тиску на Росію з метою деокупації Криму та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності.

Нагадаємо, 16 червня Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, йшлося про штучну кампанію насильницької паспортизації та було підкреслено, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є "навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України".

Автор: 

Крим (14164) ООН (3353) росія (65244) Гутерріш Антоніу (389) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+6
І тим не менш частині кримчан дуже хотілося стати частиною такої роісі...

Генсек ООН Гутерреш в докладе по Крыму указал на новые нарушения России, - Кислица - Цензор.НЕТ 3160
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24.06.2020 23:35
+4
Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям.
Мечты о райской жизни и жизни в раю для кацапов становятся всё реальнее. 86 % козломордых об этом мечтали с 2014 года, когда полезли в Крым и на Донбасс.
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24.06.2020 23:40
+3
Не понтами надо с руснёй мерятся, а давить ее, где возможно, по всем фронтам. И если в сортире встретишь пуйло, то там его и мочить. А всякого входящего в российскоe посольство "проголосовать" на этой неделе, брать с поличным и подсаживать к Буту. Более того, страна, меняющая конституцию, должна и обновить свой статус в ООН - таким образом можно покончить с правом вето русни в СБ ООН.
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25.06.2020 00:34
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І тим не менш частині кримчан дуже хотілося стати частиною такої роісі...

Генсек ООН Гутерреш в докладе по Крыму указал на новые нарушения России, - Кислица - Цензор.НЕТ 3160
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24.06.2020 23:35 Відповісти
Генсек ООН Гутерреш у доповіді по Криму вказав на нові порушення Росії, - Кислиця - Цензор.НЕТ 4473
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25.06.2020 00:13 Відповісти
Цей Гутерко-теж добряча лакуза москальська...
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25.06.2020 01:30 Відповісти
Дійсно, що так і було. Після депортації народів Криму в їхні будинки були привезені переселенці з різних регіонів росії, які сприяли російській окупації та подальшій анексії Криму.
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25.06.2020 05:28 Відповісти
Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям.
Мечты о райской жизни и жизни в раю для кацапов становятся всё реальнее. 86 % козломордых об этом мечтали с 2014 года, когда полезли в Крым и на Донбасс.
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24.06.2020 23:40 Відповісти
Не понтами надо с руснёй мерятся, а давить ее, где возможно, по всем фронтам. И если в сортире встретишь пуйло, то там его и мочить. А всякого входящего в российскоe посольство "проголосовать" на этой неделе, брать с поличным и подсаживать к Буту. Более того, страна, меняющая конституцию, должна и обновить свой статус в ООН - таким образом можно покончить с правом вето русни в СБ ООН.
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25.06.2020 00:34 Відповісти
Ходжес допускає, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.
"Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення (і це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому), що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору. Вони повинні захопити дамбу в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернуться до Криму", - припускає генерал.Джерело UATV.Що на це скажуть наші експерти,генерали.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwierd2FsJvqAhWBi8MKHZyqBagQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FSi_vis_pacem%2C_para_bellum&usg=AOvVaw2J_wDi6fFNp63HlacSh97E Si vis pacem, para bellum…
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25.06.2020 00:25 Відповісти
Генсек ООН Гутерреш у доповіді щодо Криму вказав на нові порушення Росії, - Кислиця - Цензор.НЕТ 3950
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25.06.2020 04:17 Відповісти
 
 