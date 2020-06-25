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Гаазький трибунал (166) Косово (93)

Президенту Косова Тачі та його оточенню висунуто обвинувачення у вбивстві 100 осіб, - Гаазький трибунал

Президенту Косова Тачі та його оточенню висунуто обвинувачення у вбивстві 100 осіб, - Гаазький трибунал

До спеціальної палати трибуналу щодо Косова спрямовано обвинувальний акт із 10 пунктів щодо президента Косова Хашима Тачі, колишнього спікера парламенту Кадрі Веселі та інших осіб, їм інкримінують злочини проти людяності і військові злочини, в тому числі вбивства, насильницькі зникнення людей, переслідування і катування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 24 червня повідомила спеціалізована прокуратура щодо Косова, яка працює в Гаазі.

Акт передали ще 24 квітня. Публічне оголошення про нього відбулося у зв'язку зі спробами Тачі та інших обвинувачених скасувати рішення про створення палати й в інший спосіб перешкоджати роботі слідства, ідеться в заяві для преси.

"Тачі і Веселі ставлять свої особисті інтереси вище за інтереси жертв своїх злочинів, верховенства закону й усього населення Косова", – стверджують прокурори.

За даними спеціалізованої прокуратури, Тачі та інші обвинувачені є кримінально відповідальними за майже 100 вбивств. Злочини, вказані в обвинувальному висновку, здійснено щодо сотень косовських албанців, сербів, ромів, зокрема політичних противників нинішнього президента.

Суддя спеціальної палати наразі вивчає обвинувальний акт.

Також читайте: Проблема Косова має бути вирішена компромісним шляхом з урахуванням інтересів Сербії, - Порошенко

У січні 2016 року Нідерланди дали згоду на заснування в Гаазі нового міжнародного трибуналу, який займається злочинами в Косові, вчиненими під час конфлікту 1998–1999 років.

У лютому 2016 року Тачі обрали президентом частково визнаної Республіки Косово. Під час війни за незалежність він був польовим командиром.

Косово проголосило незалежність від Сербії 2008 року й було визнано 100 країнами світу. Сербія не визнає відокремлення Косова і вважає його своєю територією.

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Топ коментарі
+18
Надеюсь, что никогда.
Украина не признает никаких незаконных отделений и насильственных изменений границ - это принципиальная позиция, в отличие от двойных стандартов Рашки и прочих, кто "там признаем, там не признаем".
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25.06.2020 00:53
+9
Зебуин хоть читает эти новости?Выводы делает о своих перспективах?Или только айкосы и "баба_да" у макаки?
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25.06.2020 00:34
+9
_Забудьте про Гаагу для рашистов. Нюрнберг оказался возможен только после разгрома Германии. Не раньше!
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25.06.2020 00:35
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Зебуин хоть читает эти новости?Выводы делает о своих перспективах?Или только айкосы и "баба_да" у макаки?
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25.06.2020 00:34 Відповісти
_Забудьте про Гаагу для рашистов. Нюрнберг оказался возможен только после разгрома Германии. Не раньше!
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25.06.2020 00:35 Відповісти
когда Украина признает независимость Косово?
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25.06.2020 00:50 Відповісти
Надеюсь, что никогда.
Украина не признает никаких незаконных отделений и насильственных изменений границ - это принципиальная позиция, в отличие от двойных стандартов Рашки и прочих, кто "там признаем, там не признаем".
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25.06.2020 00:53 Відповісти
А западные партнеры признали)
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25.06.2020 07:02 Відповісти
Признали, когда в США правили либерасты-дерьмократы во главе с Клинтоном, в Британии либераст Блэр с такими же и в остальной Европе подобные им левые ублюдки.

Они, видите ли, не знали тогда, что Тачи и его банда кровавые ублюдки и понадобилось 10 лет, чтоб ЗАМЕТИТЬ это.
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25.06.2020 07:25 Відповісти
Хоч Сербія все зробила для втрати Косова, але це її земля.
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25.06.2020 05:34 Відповісти
Я был в Италии в то время и видел, проезжая через Фриули-Венецию в Милан, как с базы Авиано через каждые 10 мин. взлетали звенья самолетов на бомбежку Сербии. Разве могла эта небольшая страна в одиночку устоять от мира свихнувшихся либерастов? После всего, что ч ними учинили либерасты, нечего удивляться, что сербы якшаются с *******.
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25.06.2020 07:32 Відповісти
Рашистский подонок ,ответите за свои сегодняшние преступления против Украины, очень тебя ,паскуду циничную,ипет Косово ,Сербия,Ирак,Иран и Ливия , *либерасты*,- краснозадая тварь имперская ,будете удушены а-ля сссссссср
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25.06.2020 11:19 Відповісти
Чтобы создать эту американскую "народную республику" НАТО бомбило Белград.
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25.06.2020 01:34 Відповісти
В самом деле?
А ничего, что там, в Белграде, бомбили христиан (и далеко не каждый из них поддерживал Милошевича)?
Или Вы - исламист?
Так косовского братка за то и судят, чо подставили исламисты НАТО, убедив НАТО бомбить Белград. Подставы не прощают, запомните это.
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25.06.2020 04:30 Відповісти
Сербы это балканские кацапы с имперским комплексом . Ислам здесь не причем . Сербские недоимперцы решили стать старшим братом и для католиков хорватов и для братьев по вере черногорцев .Бомбили Белград вполне заслуженно , чего желаю и старшебратской московии .
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25.06.2020 05:16 Відповісти
А, так Вы - левак, ср*ный трoцкист.

Леваки очень людят практиковать "коллективное наказание", это здорово позволяет скрыть истинных виновников событий, свалив вину на всех, даже тех, кто к делу не имеет никако отношения.

Напомню еще раз: браток косовский наказан будет за подставу НАТО.
Если такие, как Ваши хозяева, подставят НАТО - отсыпят и им, и Вам - за компанию.
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25.06.2020 06:26 Відповісти
Да оно даже не знает, что Троцкий приказывал расстреливать, не разбираясь, целые подразделения мобилизованных силой красноармейцев, используя принцип коллективной вины. Такая себе децимация по-большевистски. Только в античном Риме казнили каждого десятого легионера, а комуняки отделениями и взводами.
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25.06.2020 07:43 Відповісти
Ісламісти у даному випадку не до чого, а бомбування було непотрібним, хоча треба було зупинити сербські та потім албанські злочини.
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25.06.2020 05:38 Відповісти
Да?
Так почему бы не "бомбить" лично Милошевича?
Какое отношение жители Белграда - христиане - имели к этму выбл*дку?
Вы - что позабыли, каково это - жить в тоталитарном государстве, Вы же жили в СССР?
так вот Сербия - государство тоталитарное.
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25.06.2020 06:28 Відповісти
А чому в 1945 розбомбили вщент Дрезден? Треба ж було гітлера бомбити, чи не так?
Чому атомні бомби було скинуто на Хіросіму та Нагасакі? Треба ж було їх на імператора Японії скидати, так?
На фіга наші звільняли Маруполь? Треба було відразу на москву йти вбивати *****!

Так виглядає ваша іпанута логіка.
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25.06.2020 07:45 Відповісти
Про Дрезден?
ОТЛИЧНЫЙ ВОПРОС.
Вы его Черчиллю задайте, что же он мирное население то бомбил.
А про Нагасаки спросите Трумана, та еще гадина.
жаль, что Ваши предки не проживали в тех городах, которые Вы упомянули.
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25.06.2020 11:57 Відповісти
І наші, які звільняли Маріуполь, теж гадіни? ПНХ, козломорде.
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25.06.2020 13:06 Відповісти
Мало лохторату 73-процентному врезали в Мариуполе, мало.
Их бы, тварей, на пару годков в "русский мир" отправить (и Вас с ними) чтобы посидели на подвале, чтобы им там объяснили, почем фунт лиха (террористы хорошо умеют объяснять).
В Мариуполе в обстрелах погибли люди - и все равно лохторат Мариупольский выбрал "бубочку", со слезами на глазах друг друга поздравляли.
Так что живете вы именно так, как заслужили.
Получили вы за этот год:
- безработицу то ли 25% то ли 30%, кто же вас, лохов, считает
- дыру в бюджете
- на заработки в Европу уехать нельзя
- стране грозит голод (стратегические запасы зерна проданы)
- за политическое преследование Порошенко вашей г*вно-илитке впервые пригрозили санкциями.
Понял?
Вашим олигархам впервые пригрозили санкциями!
Написала же - украинским олигархам приготовится, крыша протекла.
Сечас посадят пахана косовского, посадят и ваше дерьмо.

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25.06.2020 14:24 Відповісти
https://censor.net/ua/user/369927 ты редкий дебилоид сербы суки одобряли Милошевича и армию виновную в преступлениях против человечности Милошевич набирал среди богобоязненных сербов . И да граждан СССР не сильно беспокоил миллион афганцев уничтоженных советской армией . Поэтому они и поплатились развалом советского союза . https://censor.net/ua/user/369927 у тебя фантомные имперские боли и комплекс лысого х...йла .
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25.06.2020 08:36 Відповісти
А чего не бомбили Косово, Албанию, ведь Тачи тоже военный преступник и было бы даже странным, что одни кровожадные убийцы, а другие белые и пушистые?
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25.06.2020 09:42 Відповісти
Пока он там был нужен америкосам, его не трогали. А сейчас просто решили его слить.
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25.06.2020 10:03 Відповісти
А Вы уже повинились за Холкост?
А то ротшильдовская шестерка, Президент Израиля Ривлин, когда прискакал в Украину, заявил в Раде, что, дескать, покаятся должны украинцы в Холокосте.
Вот лично мне каятся не в чем - на момент Холокоста меня на свете не было.
Чтобы Ривлину не припрыгать к семейству Аль-Хусейни, да не спросить эту семейку, а не хотят ли они покаятся в Холокосте, который нацисты устроили после визита Аль Хусейни к Гитлеру? Что же он, сявка ротшильдовская, хочет, чтобы каялись люди, не имеющие к содеянному никакого отношения.
Так же не забудьте встать на колени перед чернож*пыми гоменидами, поцелуйте их в жопы, это нынче в тренде.

Как же вы, леваки, любите убивать мирное население.
Как же вы любите коллективную ответственность, чтобы скрыть за ней ответственность личную.
Лечит вас одно - гвоздь в башку.
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25.06.2020 11:55 Відповісти
Протекла у косовского пахана крыша.
Украинским олигархам приготовиться.
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25.06.2020 06:40 Відповісти
Хтів би знати погляд на украінську "проблему" з Австраліі:
Чий Крим ?
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01.04.2023 09:50 Відповісти
когда по кремлефюреру будет такое же обвинение?!
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25.06.2020 01:37 Відповісти
никогда.
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25.06.2020 04:11 Відповісти
Так і сербські лідери думали. Прийде і Трибунал для *****.
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25.06.2020 05:39 Відповісти
карго-культ во всей красе.
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27.06.2020 20:30 Відповісти
Обязательно будет,рашистский негодяй,Косово выглядит детскими проделками на фоне кровавых преступлений Северной Моржовии в Украине,никто вам такого глядства уже не простит ,будете удушены а-ля ссссссср, Госдеп заднюю уже не включит,решение принято и неуклонно выполняется...
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25.06.2020 11:25 Відповісти
Госдеп тебе лично докладывает, или через голоса в голове?
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27.06.2020 20:31 Відповісти
ватный рашистский длбб,инфа свежая,непосредственно из Госдепа ,не сомневайся,тварь ...
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29.06.2020 19:50 Відповісти
"Что-то это мне напоминает
Индо - Пакистанский инциндент!(с)В.Высоцкий
.....То бишь,.... Милошевича...
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25.06.2020 01:54 Відповісти
Очччень интересная новость. Кто-то типа "направил" (кстати кто?) обвинительный акт. И кто-то типа "радуется" и трубит об этом. А кто этот кто-то? Сербы из Белграда, для которых Хашим Тачи еще с 1997 "уголовный преступник". Они его там заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. В ходу тогда были басни о "продаже органов замученных жертв" и т.п. Наш вон министр, прости господи, Ткаченко тоже видел как "Порошенко брата убил". А в 2010 году проплаченный из Белграда некто Дик Марти вообще написал художественную книгу про "преступления Тачи". Но юристы отказываются признавать ее свидетельством, поскольку там ничего, кроме фантазий, не содержится.
У меня все-таки вопрос к каррЭспАндЭнтам тутошним: Кто все-таки "направил"?
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25.06.2020 05:36 Відповісти
Исламистов вованов не бывает. Так что не прикидывайся, правоверный.
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25.06.2020 07:37 Відповісти
Т.е. я "правоверный" или "исламист"? Попрошу обьяснить разницу и не прикидываЦЦа.
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25.06.2020 08:29 Відповісти
Ха, с рогаткой полез на чужие территории?
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25.06.2020 09:44 Відповісти
😀 Гідрометеорологічний центр інформує.
Зеленський: У найближчі дні на заході України прогнозують зниження рівня опадів.У найближчі дні в західній частині України синоптики прогнозують зниження рівня опадів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців.

"Єдине, що радує сьогодні, - це прогноз на найближчі дні, по якому рівень опадів, а значить і води в річках знизиться, а тому ми всі сподіваємося, що ситуація не буде загострюватися", - сказав Зеленський.
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25.06.2020 07:27 Відповісти
дебіл погоді радіє
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25.06.2020 08:13 Відповісти
Косово-Сербия
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25.06.2020 08:04 Відповісти
а що з створенням спеціальної палати трибуналу щодо Донбасу?
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25.06.2020 08:11 Відповісти
петрушка в котлах сотні поклав - і нічого, на волі
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25.06.2020 08:22 Відповісти
Вот ты подонок махровый рашистский длбб,Порошенко освободил большую часть оккупированного Донбасса Моржовией И поэтому,ты тварь, тут всираешься в бессильной злобе , будешь очень сильно страдать ,подонок,за поддержку войны подлой и убийства людей ,ты должен осознать,что ты конченный ********,животное ,ибо нормальный человек не может поддерживать убийства
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25.06.2020 11:33 Відповісти
петрушка боявся добробатів більше ніж путен
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25.06.2020 12:43 Відповісти
*петрушка*- твой сожитель в теплотрассе чебоксар ,чмо ты обрыганное рашистское ,пшол вон отсюда
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25.06.2020 13:05 Відповісти
Кацапьонок, - ану повтори свій висер українською )
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25.06.2020 13:07 Відповісти
 
 