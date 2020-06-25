Президенту Косова Тачі та його оточенню висунуто обвинувачення у вбивстві 100 осіб, - Гаазький трибунал
До спеціальної палати трибуналу щодо Косова спрямовано обвинувальний акт із 10 пунктів щодо президента Косова Хашима Тачі, колишнього спікера парламенту Кадрі Веселі та інших осіб, їм інкримінують злочини проти людяності і військові злочини, в тому числі вбивства, насильницькі зникнення людей, переслідування і катування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 24 червня повідомила спеціалізована прокуратура щодо Косова, яка працює в Гаазі.
Акт передали ще 24 квітня. Публічне оголошення про нього відбулося у зв'язку зі спробами Тачі та інших обвинувачених скасувати рішення про створення палати й в інший спосіб перешкоджати роботі слідства, ідеться в заяві для преси.
"Тачі і Веселі ставлять свої особисті інтереси вище за інтереси жертв своїх злочинів, верховенства закону й усього населення Косова", – стверджують прокурори.
За даними спеціалізованої прокуратури, Тачі та інші обвинувачені є кримінально відповідальними за майже 100 вбивств. Злочини, вказані в обвинувальному висновку, здійснено щодо сотень косовських албанців, сербів, ромів, зокрема політичних противників нинішнього президента.
Суддя спеціальної палати наразі вивчає обвинувальний акт.
У січні 2016 року Нідерланди дали згоду на заснування в Гаазі нового міжнародного трибуналу, який займається злочинами в Косові, вчиненими під час конфлікту 1998–1999 років.
У лютому 2016 року Тачі обрали президентом частково визнаної Республіки Косово. Під час війни за незалежність він був польовим командиром.
Косово проголосило незалежність від Сербії 2008 року й було визнано 100 країнами світу. Сербія не визнає відокремлення Косова і вважає його своєю територією.
Будь ласка, зачекайте...
Украина не признает никаких незаконных отделений и насильственных изменений границ - это принципиальная позиция, в отличие от двойных стандартов Рашки и прочих, кто "там признаем, там не признаем".
Они, видите ли, не знали тогда, что Тачи и его банда кровавые ублюдки и понадобилось 10 лет, чтоб ЗАМЕТИТЬ это.
А ничего, что там, в Белграде, бомбили христиан (и далеко не каждый из них поддерживал Милошевича)?
Или Вы - исламист?
Так косовского братка за то и судят, чо подставили исламисты НАТО, убедив НАТО бомбить Белград. Подставы не прощают, запомните это.
Леваки очень людят практиковать "коллективное наказание", это здорово позволяет скрыть истинных виновников событий, свалив вину на всех, даже тех, кто к делу не имеет никако отношения.
Напомню еще раз: браток косовский наказан будет за подставу НАТО.
Если такие, как Ваши хозяева, подставят НАТО - отсыпят и им, и Вам - за компанию.
Так почему бы не "бомбить" лично Милошевича?
Какое отношение жители Белграда - христиане - имели к этму выбл*дку?
Вы - что позабыли, каково это - жить в тоталитарном государстве, Вы же жили в СССР?
так вот Сербия - государство тоталитарное.
Чому атомні бомби було скинуто на Хіросіму та Нагасакі? Треба ж було їх на імператора Японії скидати, так?
На фіга наші звільняли Маруполь? Треба було відразу на москву йти вбивати *****!
Так виглядає ваша іпанута логіка.
ОТЛИЧНЫЙ ВОПРОС.
Вы его Черчиллю задайте, что же он мирное население то бомбил.
А про Нагасаки спросите Трумана, та еще гадина.
жаль, что Ваши предки не проживали в тех городах, которые Вы упомянули.
Их бы, тварей, на пару годков в "русский мир" отправить (и Вас с ними) чтобы посидели на подвале, чтобы им там объяснили, почем фунт лиха (террористы хорошо умеют объяснять).
В Мариуполе в обстрелах погибли люди - и все равно лохторат Мариупольский выбрал "бубочку", со слезами на глазах друг друга поздравляли.
Так что живете вы именно так, как заслужили.
Получили вы за этот год:
- безработицу то ли 25% то ли 30%, кто же вас, лохов, считает
- дыру в бюджете
- на заработки в Европу уехать нельзя
- стране грозит голод (стратегические запасы зерна проданы)
- за политическое преследование Порошенко вашей г*вно-илитке впервые пригрозили санкциями.
Понял?
Вашим олигархам впервые пригрозили санкциями!
Написала же - украинским олигархам приготовится, крыша протекла.
Сечас посадят пахана косовского, посадят и ваше дерьмо.
А то ротшильдовская шестерка, Президент Израиля Ривлин, когда прискакал в Украину, заявил в Раде, что, дескать, покаятся должны украинцы в Холокосте.
Вот лично мне каятся не в чем - на момент Холокоста меня на свете не было.
Чтобы Ривлину не припрыгать к семейству Аль-Хусейни, да не спросить эту семейку, а не хотят ли они покаятся в Холокосте, который нацисты устроили после визита Аль Хусейни к Гитлеру? Что же он, сявка ротшильдовская, хочет, чтобы каялись люди, не имеющие к содеянному никакого отношения.
Так же не забудьте встать на колени перед чернож*пыми гоменидами, поцелуйте их в жопы, это нынче в тренде.
Как же вы, леваки, любите убивать мирное население.
Как же вы любите коллективную ответственность, чтобы скрыть за ней ответственность личную.
Лечит вас одно - гвоздь в башку.
Украинским олигархам приготовиться.
Чий Крим ?
Индо - Пакистанский инциндент!(с)В.Высоцкий
.....То бишь,.... Милошевича...
У меня все-таки вопрос к каррЭспАндЭнтам тутошним: Кто все-таки "направил"?
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