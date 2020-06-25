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Новини Агресія Росії проти України
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ліквідація (3499) обстріл (27045) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб

Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб

24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь із 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. По оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Старогнатівки і Мар'їнки противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Згодом кілька разів агресор проявив вогневу активність і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Хутора Вільного, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

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У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 і 23 червня наші воїни знищили трьох і поранили двох окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу пять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб 01

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Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 6132

Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 489
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25.06.2020 07:13 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail двічі відмовився відповідати на запитання, чи підтримала українська делегація в ООН заявку Канади на обрання непостійним членом Ради Безпеки ООН.
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25.06.2020 07:18 Відповісти
Перечень документов жителям ДНР для пересечения линии разграничения
1.Военный билет ДНР
2.Паспорт РФ （при наличии）
3.Наградной список знаками отличия ДНР
4.Список личного состава последнего места службы （гражданство,номер телефона）
5.Завещание.
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25.06.2020 07:19 Відповісти
НУ А ШО?
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4009709982435725/

https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4011010732305650/
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25.06.2020 07:20 Відповісти
У орків вчора був массовьій запой і гулянія. "еш, пей, веселісь ібо завтра помрьош." (С)
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25.06.2020 07:28 Відповісти
Это конечно хорошо, но мало!
Просто надо больше убивать русских захватчиков и тогда потери ВСУ будут минимальными.
Убей русского, очисть землю Украины от русского мира!
Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8671

Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1954
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25.06.2020 08:25 Відповісти
 
 