Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб
24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь із 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. По оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Старогнатівки і Мар'їнки противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Згодом кілька разів агресор проявив вогневу активність і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Хутора Вільного, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 і 23 червня наші воїни знищили трьох і поранили двох окупантів", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.
"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
1.Военный билет ДНР
2.Паспорт РФ （при наличии）
3.Наградной список знаками отличия ДНР
4.Список личного состава последнего места службы （гражданство,номер телефона）
5.Завещание.
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4009709982435725/
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4011010732305650/
Просто надо больше убивать русских захватчиков и тогда потери ВСУ будут минимальными.
Убей русского, очисть землю Украины от русского мира!