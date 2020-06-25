За допомогою нового проєкту в Україні вдалося подолати проблему купівлі водійських прав, - Геращенко
У МВС заявили, що побороли проблему купівлі водійських прав в Україні. Цьому допоміг новий проєкт - у кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник глави МВС Антон Геращенко.
За його словами, цю проблему долали останні п'ять років. Тепер усі тести є в інтернеті, і кожен охочий може пройти.
"Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з цим", - сказав він.
Нагадаємо, з 22 травня сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Вони не працювали в межах запровадження карантину.
Топ коментарі
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Хорошо, одного старого знакомого нашел, который был вхож к этим мусорам, совсем за незначительную мзду все нужные бланки тут же появились! вот и вся цена этим говённым потугам побороть коррупцию
Руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному платят из Офиса президента, чтобы он следил за действиями спикера парламента Дмитрия Разумкова, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Как говорится в статье,Банковой не дают покоя амбиции руководителя ВР, поэтому, чтобы контролировать его действия, в ОПУ назначили "смотрящего".
"Дима как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, то я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал. А потом вечером звонит Диме президент: "Я там слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не тронь его, это член нашей команды". Дима говорит: "Да я его же брал на работу, это мой подчиненный, я буду разбираться сам", - рассказал один из влиятельных депутатов "Слуги народа".
При этом собеседники УП в окружении спикера рассказывают, что он считает, что "покупка" Штучного не обошлась без Ермака.
Мастера заголовков такие мастера...
Если не покупают, почему так ездят и паркуются, как будто никаких правил не существует?
Самое страшное, шо этот урюк не понимает, шо такое улики и шо такое оперативная съемка, которая может быть предъявлена в суде. И он блин аж целый советник!
Но, этим прохиндеям до сих пор удается продать украинцам подкрашенный надутый гандон вместо банана...
В Украине сошлась в битве Хитрость с Тупостью и Хитрость уже 29 лет ведет со счетом 7:0... Какая боль...
Геращенко, что курим?