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МВС (3468) посвідчення водія (226) Геращенко Антон (935)

За допомогою нового проєкту в Україні вдалося подолати проблему купівлі водійських прав, - Геращенко

За допомогою нового проєкту в Україні вдалося подолати проблему купівлі водійських прав, - Геращенко

У МВС заявили, що побороли проблему купівлі водійських прав в Україні. Цьому допоміг новий проєкт - у кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, цю проблему долали останні п'ять років. Тепер усі тести є в інтернеті, і кожен охочий може пройти.

"Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з цим", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системних порушників ПДР позбавлятимуть водійських прав, МВС ініціює законопроєкт, - Геращенко

Нагадаємо, з 22 травня сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Вони не працювали в межах запровадження карантину.

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Топ коментарі
+11
А Бубочке такую камеру прилепить можно ну и депутатам евойным? Что-бы мы знали чем эти мрази занимаются!
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25.06.2020 07:29
+8
Удалось побороть проблему покупки водительских прав.. Теперь купить права не проблема.

Мастера заголовков такие мастера...
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25.06.2020 07:34
+7
вот именно! я и сам сталкивался с подобной муйнёй некоторое время назад, правда при регистрации авто! говорят, нет бланков для номеров и хоть ты тресни - зарегистрировать машину невозможно. Уже вторую неделю к ним езжу, а они - нет бланков!
Хорошо, одного старого знакомого нашел, который был вхож к этим мусорам, совсем за незначительную мзду все нужные бланки тут же появились! вот и вся цена этим говённым потугам побороть коррупцию
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25.06.2020 08:19
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А Бубочке такую камеру прилепить можно ну и депутатам евойным? Что-бы мы знали чем эти мрази занимаются!
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25.06.2020 07:29 Відповісти
геращенко - идиот! продажа прав, в большинстве случаев, происходит не потому что абитуриент тупой, а потому что мусора создают такие условия (например, говорят, что нет каких-нибудь бланков), при которых получить права без мзды - не реально
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25.06.2020 08:04 Відповісти
Ага тем более можно договорится о покупке за пределами машины. И разные вожможности завалить есть курсанта который не заплатил!
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25.06.2020 08:10 Відповісти
вот именно! я и сам сталкивался с подобной муйнёй некоторое время назад, правда при регистрации авто! говорят, нет бланков для номеров и хоть ты тресни - зарегистрировать машину невозможно. Уже вторую неделю к ним езжу, а они - нет бланков!
Хорошо, одного старого знакомого нашел, который был вхож к этим мусорам, совсем за незначительную мзду все нужные бланки тут же появились! вот и вся цена этим говённым потугам побороть коррупцию
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25.06.2020 08:19 Відповісти
А ВОТ ЧЕМ -
Руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному платят из Офиса президента, чтобы он следил за действиями спикера парламента Дмитрия Разумкова, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Как говорится в статье,Банковой не дают покоя амбиции руководителя ВР, поэтому, чтобы контролировать его действия, в ОПУ назначили "смотрящего".
"Дима как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, то я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал. А потом вечером звонит Диме президент: "Я там слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не тронь его, это член нашей команды". Дима говорит: "Да я его же брал на работу, это мой подчиненный, я буду разбираться сам", - рассказал один из влиятельных депутатов "Слуги народа".
При этом собеседники УП в окружении спикера рассказывают, что он считает, что "покупка" Штучного не обошлась без Ермака.
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25.06.2020 07:36 Відповісти
Теперь их можно брать в лизинг
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25.06.2020 07:31 Відповісти
как корабельные сосны... Корабельная сосна без лизинга не может. Она, сосна, сплавляется по воде, как говно, и ей надо бы к берегу прибиться, но сосна не знает к какому, потому что лизинг не определился. Но нужно, потому что без лизинга никак. Просто не может. В этом она сродни кузнецу. Вот просыпается кузнец, съел полкило водки, закинул пару трюфелей в рот, заел маслинами, и давай ковать. И кует, и кует, потому что не куя жить не может. Вот и сосна, как кузнец не может не куя, так и она без лизинга...
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25.06.2020 07:58 Відповісти
Удалось побороть проблему покупки водительских прав.. Теперь купить права не проблема.

Мастера заголовков такие мастера...
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25.06.2020 07:34 Відповісти
Ха-ха-ха.
Если не покупают, почему так ездят и паркуются, как будто никаких правил не существует?
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25.06.2020 07:35 Відповісти
Да не смешите. Видел и видеокамеры и компьютеры, и как ни странно права таки продаются.
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25.06.2020 07:38 Відповісти
Все права распроданы.
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25.06.2020 07:38 Відповісти
А вождение тоже в интернете можно пройти? А ведь это самое главное! Люди не умеют применить правила, НЕ ЗНАЮТ КАК СЕБЯ ВЕСТИ В РЕАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ.
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25.06.2020 07:44 Відповісти
Это только опыт,который приходит с годами.
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25.06.2020 07:50 Відповісти
Не бреши, год пол года назад в Киеве хорошо заглотили за сдачу вождения .
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25.06.2020 07:49 Відповісти
А шо - таки в Украине права покупались ??? Та ну, Геращенко, не звезди, не может быть ! При суперминистре и суперреформе суперполиции такого ваще быть не могло !
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25.06.2020 07:54 Відповісти
Антоша Герашенко - Гебельс нашего времени. Магистр вранья.
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25.06.2020 07:59 Відповісти
А хоть один продавец прав сидит за решеткой,или все на своих местах как и ты?
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25.06.2020 08:07 Відповісти
Тест на дебильность Геращенки... Я плачу, катаюсь и помещаю видео в МВД и Инстаграм. Плюс зафотошоплю в инструкторы Шумахера - любой каприз за мои деньги...
Самое страшное, шо этот урюк не понимает, шо такое улики и шо такое оперативная съемка, которая может быть предъявлена в суде. И он блин аж целый советник!
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25.06.2020 08:08 Відповісти
По нему же видно, что оно прямо из за парты в министерство, какой может быть настоящий жизненный опыт.
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25.06.2020 09:17 Відповісти
снова за лохов держат. откатать обезьяну по маршруту в 1км а потом снять на камеру "отличное вождение" это как два пальца об асфальт и пару сотен баксов в карман....
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25.06.2020 08:09 Відповісти
И права продаются, и штрафы отменяются за полстоимости...
Но, этим прохиндеям до сих пор удается продать украинцам подкрашенный надутый гандон вместо банана...
В Украине сошлась в битве Хитрость с Тупостью и Хитрость уже 29 лет ведет со счетом 7:0... Какая боль...
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25.06.2020 08:15 Відповісти
Антошка, ну ти і киздюк. Це ж треба бути таким упоротим киздоболом, ти і жінці так постійно брешеш?
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25.06.2020 08:55 Відповісти
Тоха Звиздун🤫🙄😂🤣
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25.06.2020 09:01 Відповісти
Брехня! Как требовали взятки, так и требуют!

Геращенко, что курим?
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25.06.2020 09:03 Відповісти
Два года назад у нас были видеокамеры в авто при сдаче экзаменов, из группы два человека всего сдали сами, остальные после неуда занесли денешку и тогда сдали все. Воно экзаменатор так денех хочет, что руль из рук экзаменуемого вырывает с одновременным задрачиванием кучей вопросов. Вот так прямо перед камерой.
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25.06.2020 09:14 Відповісти
Пока не будет сдача экзамена на тренажёре полностью копирующим реальное авто с электронным экзаменатором, коррупцию в этом искоренить невозможно.
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25.06.2020 09:21 Відповісти
Дундук есть поговорка - голь на выдумки хитра....
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25.06.2020 09:47 Відповісти
Усунути МРЕВ від екзаменів, хто навчає, той видає права після навчання і потім несе відповідальність за водія - все, корупція поборена.
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25.06.2020 10:27 Відповісти
про те що Геращенко бреше постійно сумнівів немає, але такої брехні від нього я не очікував в грудні 2018 року в Ставищенське МРЕО прибула на екзамени група з 14 абітурієнтів, не здав іспит жоден. через декілька днів в Ставищенське МРЕО прибула ця сама група в кількості 16 абітурієнтів тільки з них зібрали по 2000 грн. івсі здали усний та практичний екзамен. Керував на той час сервісними центрами МВС Криклій В.А. який зараз міністр інфраструктури. на даний час там нічого не змінилось тільки Криклій розповсюджує свої навички в цілому міністерстві.
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25.06.2020 11:28 Відповісти
 
 