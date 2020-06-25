За допомогою нового проєкту в Україні вдалося подолати проблему купівлі водійських прав, - Геращенко

У МВС заявили, що побороли проблему купівлі водійських прав в Україні. Цьому допоміг новий проєкт - у кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, цю проблему долали останні п'ять років. Тепер усі тести є в інтернеті, і кожен охочий може пройти.

"Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з цим", - сказав він.

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Нагадаємо, з 22 травня сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Вони не працювали в межах запровадження карантину.