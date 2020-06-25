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Німеччина (7088) НАТО (6205) Крамп-Карренбауер (24)

У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН

У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН

НАТО має забезпечувати належну боєготовність з огляду на поведінку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, виступаючи на відеоконференції, організованій 24 червня Atlantic Council.

"Ми бачимо агресивну, напористу політику, яка виходить від російського керівництва... Росія не поважає права інших країн на самовизначення. Вперше після Другої світової війни кордони були змінені силою", - сказала вона, нагадавши про незаконну анексію Криму Москвою в 2014 році та про те, що робить Росія на Сході України, продовжуючи політику сфер впливу.

Крамп-Карренбауер зауважила, що з того часу постійно здійснювалися спроби відновити відносини з Росією, але марно. Вона водночас додала, що НАТО хоче, щоб Росія повернулася до столу переговорів, щоб знову діяли договори про роззброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН

"Росія має дуже чітко розуміти, що ми в Європі та в НАТО дуже сильні, що ми … готові протистояти загрозі, яку становить Росія. Саме тому концепція стримування настільки актуальна сьогодні", - зазначила міністерка. Вона також згадала хакерські атаки з боку Росії на німецький Бундестаг.

Глава Бундесверу також запевнила, що Німеччина рухається в напрямку до 2% (від ВВП) позначки витрат на оборону, хоча нинішня рецесія сповільнює цей процес.

"Ми всі в НАТО відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія... Тож це (збільшення бюджету) є в інтересах безпеки Німеччини", - сказала Крамп-Карренбауер.

Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Німеччині, вона нагадала, що цей контингент, серед іншого, посилає важливий сигнал Росії щодо готовності НАТО захистити себе і бути разом.

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Топ коментарі
+19
Странные вы ребята! Агрессору говорить: "Ну, пожалуйста, не будь агрессором!" Это его сущность, форма существования. Он не может не быть агрессором иначе страна развалится. Когда вы уже это поймете?
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25.06.2020 07:47
+12
У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 3292
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25.06.2020 08:08
+10
Вот не верю в гражданскую женщину - министра обороны.
Сексизм, да ))
Уже в этом году, скорее всего, придется воевать.
Всем.
Враг - россия.
Что скажет эта барышня - министр обороны Германии? Пол шестого?
нам никто не поможет.
Мы единственные, кто будет противостоять России.
Справимся.
========
На каждого из нас по 20 катсабов.
==
Панове, вчіться стріляти швидко ))
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25.06.2020 07:57
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Для України більша загроза - Зє(((
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25.06.2020 07:41 Відповісти
ЗЕ засланий Буратіна.
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25.06.2020 07:45 Відповісти
Не может часть быть большей угрозой, чем целое.
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25.06.2020 07:47 Відповісти
У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 4365
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25.06.2020 08:00 Відповісти
Странные вы ребята! Агрессору говорить: "Ну, пожалуйста, не будь агрессором!" Это его сущность, форма существования. Он не может не быть агрессором иначе страна развалится. Когда вы уже это поймете?
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25.06.2020 07:47 Відповісти
Они исходят (и с моей точки зрения, правильно) из того, что плохой мир, лучше хорошей войны.
Никто не хочет воевать, все хотят жить, не получать похоронок, не хотят возвращения с войны сынов-дочерей инвалидов, не хотят сидеть у разрушенного дома - своего или соседского, все равно. Тот, кто хочет войны, как правило, наживается на ней и редко страдает сам, поэтому они будут призывать к миру до тех пор, пока раша не начнёт - ну, тогда ответят все вместе, такое уже было - в 1939-1945. Кто начинает, тот и проигрывает, в конечном счёте.
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25.06.2020 10:03 Відповісти
Та ти шо-а!?!? І чому я повинен оплачувати цей ваш «плахой мір»!? Ось коли ти в Германії побачиш що в тебе більше беруть податків під графою «плахой мір»-тоді і будеш повчати!
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25.06.2020 12:28 Відповісти
Не нервничайте, с меня тоже берут, но войны не хочу.
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28.06.2020 20:19 Відповісти
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1275906889029648385 7 ч

Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг
https://twitter.com/i/status/1275906889029648385
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25.06.2020 07:47 Відповісти
сухопутний Кузя розбушувався, І навіщо касаби БТРи солярою заправляють, краще вже "якутським паливом", воно не горить
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25.06.2020 08:09 Відповісти
только почувствовали? Или опять как всегда только на словах
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25.06.2020 07:53 Відповісти
Вот не верю в гражданскую женщину - министра обороны.
Сексизм, да ))
Уже в этом году, скорее всего, придется воевать.
Всем.
Враг - россия.
Что скажет эта барышня - министр обороны Германии? Пол шестого?
нам никто не поможет.
Мы единственные, кто будет противостоять России.
Справимся.
========
На каждого из нас по 20 катсабов.
==
Панове, вчіться стріляти швидко ))
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25.06.2020 07:57 Відповісти
А кто говорил, что в Европе не живут жирафы? Дошло блин, наконец!!!
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25.06.2020 08:00 Відповісти
до них не дошло. немцы все сделали, что бы выдавить группировку военных США в Польшу.
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25.06.2020 09:59 Відповісти
Бей маскалей!
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25.06.2020 08:01 Відповісти
Чувства у натовцев наконец то заработали.
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25.06.2020 08:01 Відповісти
Нихера там не заработало. И не заработает пока кацапы подсрачников не надают. Токо одно бла-бла-бла и прям зашкаливающая озабоченность. А по факту те же немцы с кацапами чуть ли не лабызаются.
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25.06.2020 10:17 Відповісти
Саме тому німці будують ПП2?
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25.06.2020 08:02 Відповісти
Трамп надавил и сразу почувствовали.
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25.06.2020 08:03 Відповісти
Наконец поняли, что маразматик у руля после обнуления -это проблема.
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25.06.2020 08:03 Відповісти
Европа - это инфантильный импотент. Кроме обеспокоенности они ничего не чувствуют.
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25.06.2020 08:06 Відповісти
У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 3292
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25.06.2020 08:08 Відповісти
У також українських ватників, Дмитрику.
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25.06.2020 08:11 Відповісти
Мимо тёщиного дома
Я без шуток не хожу...
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25.06.2020 08:49 Відповісти
Govorit ona pravilno,no nado delat realnyje sagi takze.Nado davit benzokolonku novymi sankcijami
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25.06.2020 08:13 Відповісти
С президентом Зеленским есть Надежда вступить в Нато ,так-так попередник был брехуном
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25.06.2020 08:14 Відповісти
Надежда - твой компас земной,
А комент - награда за дурость,
А Ленки довольно одной,
Чтоб только о Зе в ней пелось.…
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25.06.2020 08:18 Відповісти
З оманським брехуном в НАТУ. Танунах.
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25.06.2020 08:25 Відповісти
С президентом Зеленский есть только надежда...ВСТУПИТЬ ДВУМЯ НОГАМИ В ГАВНО!
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25.06.2020 08:27 Відповісти
У Зеленского надежда одна-- айкосы и "дорога".
Грёбаный нарик,**** Н
найдем говорит и больно сделаем.Ты себя за конец больно сделай,************.
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25.06.2020 10:02 Відповісти
Обычная лицемерная болтовня старой проститутки Европы: "Российская армия - плохо, российский газ - хорошо! Российские танки - плохо, российские деньги, отмываемые у нас - замечательно! Мы - просвещенные европейцы, мы за демократию. Но - в теплых домах, отопленных российским газом. И с экономикой, в которую влиты миллиарды долларов российских концернов."
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25.06.2020 08:27 Відповісти
Ne vse v Evrope tak dumajet pro raski gaz.Poliaki I LItva pokupajet s ameriki gaz v dani moment.Vsia Evropa u mensila pokubki gaza s rosiji.Za otmyvanyje deneg toze ziostko bank ne odin zakryli za eto
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25.06.2020 08:36 Відповісти
Почувствовали ? Так пора уже и реагировать.
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25.06.2020 08:32 Відповісти
глупость трампа во внешней политике иногда приводит к неожиданно полезным результатам.
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25.06.2020 08:34 Відповісти
Так развалите эту парашу, а х"йла судите и повесьте, как хусейна.
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25.06.2020 08:47 Відповісти
Поражает наглость и цинизм политиков ФРГ.Германия на столько сильно ощутила угрозу от РФ,что сразу начала строить Северный поток.ФРГ-двуличные,********* выродки.Если бы не давление США никаких бы и санкций(хоть они и смешные)не было бы
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25.06.2020 08:58 Відповісти
А ФРН - це Німеччина? Це та країна, яка вкладає мільярди на російські газові трубопроводи, щоб купляти тільки в них газ, укріплювати їх економіку і армію, а американську економіку підривати в Європі? Це та країна, яка обійшла санкції і поставила турбіни Siemens в Крим? То що можна говорити? А США мають їх захищати від росіян?
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25.06.2020 09:57 Відповісти
В НАТО(в Германии в частности) это почувствовали только тогда, когда Трамп предложил вывести своих военных из Германии и ограничить финансирование НАТО, если другие страны не будут тратить 2% ВВП как и договаривались.
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25.06.2020 09:59 Відповісти
баба Кальтербруннер зрит в корень
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25.06.2020 10:23 Відповісти
Кремлёвская военщина вчера скрежетала ржавыми бутафорскими зубами,запугивая весь мир.Если надо-повторим!.Миру надо объединяться,чтобы дать отпор опьяневшей от безнаказанности и выпитой крови разнузданной русской военщине.
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25.06.2020 10:24 Відповісти
"Мы видим агрессивную, напористую политику, которая исходит от ..... руководства... ..... не уважает права других стран на самоопределение. Впервые после Второй мировой войны границы были изменены силой",

Четкое описание событий в Югославии, создания государства Косово....
"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО очень сильны, что мы ... готовы противостоять угрозе,

Если считать Штаты - то да, а вот если только "мы в Европе" - очень врядли. Проблема ЕС.
Поэтому это (увеличение бюджета) в интересах безопасности Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Вот и смысловая часть выступления - Деньги давай!!!!
Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, она напомнила, что этот контингент, среди прочего, посылает важный сигнал России о готовности НАТО защитить себя и быть вместе.

Интересный пассаж. Если американское военное присутствие в Германии "говорит о готовности", то о чем говорит сокращение этого самого американского военного присутствия в Германии? Кошка бросила котят?
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25.06.2020 10:37 Відповісти
Министр обороны ФРГ?!! ФРГ?!! А что скажет министр обороны ГДР?!
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25.06.2020 10:58 Відповісти
После объединения Восточной и Западной Германии страна стала называться ФРГ, так же, как раньше называлась Западная. Фактически это было не объединение, а поглощение
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25.06.2020 11:29 Відповісти
Почувствовали чем? Ж.опой? Туда петух клюнул? Никак уход американских войск с ФРГ не отразится на безопасности ЕС, поскольку они сваливают не с континента, а ближе к границе с РФ, в Польшу. Это плохо отразится на бюджете ФРГ, американцы в ФРГ будут меньше тратиться и меньше пополнять местные бюджеты всяких Рамштайнов и из-за этого жадные немцы больше переживают, чем за нападение армии РФ на ФРГ.
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25.06.2020 11:28 Відповісти
НАТО було створене для відсічі агресії СРСР і Росія являється спадкоємницею союзу, а ця дурна лесбійка тільки зараз щось там відчула!?!? Ви, курви європейські, краще платіть свою частину внеску за властний захист! Скільки Америка повинна вас, халявщики, захищати!?
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25.06.2020 11:46 Відповісти
Ангела Меркель со Шредером тоже прозрели ? Вспомните Грузию, как с молчаливого одобрения Германии и Франции позволили ***** развязать войну . И вот , наконец-то , они поняли !!!!! Цирк европейских долбобобов !
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25.06.2020 13:36 Відповісти
поэтому она потребовала у Трампа не вводить войска на границу с Московией?
сколько она стоила кремлю?
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9/a-53931778 https://www.dw.com/ru/глава-минобороны-фрг-призвала-сша-соблюдать-соглашение-нато-с-россией/a-53931778
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25.06.2020 15:11 Відповісти
 
 