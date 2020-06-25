У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН

НАТО має забезпечувати належну боєготовність з огляду на поведінку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, виступаючи на відеоконференції, організованій 24 червня Atlantic Council.

"Ми бачимо агресивну, напористу політику, яка виходить від російського керівництва... Росія не поважає права інших країн на самовизначення. Вперше після Другої світової війни кордони були змінені силою", - сказала вона, нагадавши про незаконну анексію Криму Москвою в 2014 році та про те, що робить Росія на Сході України, продовжуючи політику сфер впливу.

Крамп-Карренбауер зауважила, що з того часу постійно здійснювалися спроби відновити відносини з Росією, але марно. Вона водночас додала, що НАТО хоче, щоб Росія повернулася до столу переговорів, щоб знову діяли договори про роззброєння.

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"Росія має дуже чітко розуміти, що ми в Європі та в НАТО дуже сильні, що ми … готові протистояти загрозі, яку становить Росія. Саме тому концепція стримування настільки актуальна сьогодні", - зазначила міністерка. Вона також згадала хакерські атаки з боку Росії на німецький Бундестаг.

Глава Бундесверу також запевнила, що Німеччина рухається в напрямку до 2% (від ВВП) позначки витрат на оборону, хоча нинішня рецесія сповільнює цей процес.

"Ми всі в НАТО відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія... Тож це (збільшення бюджету) є в інтересах безпеки Німеччини", - сказала Крамп-Карренбауер.

Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Німеччині, вона нагадала, що цей контингент, серед іншого, посилає важливий сигнал Росії щодо готовності НАТО захистити себе і бути разом.