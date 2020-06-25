У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН
НАТО має забезпечувати належну боєготовність з огляду на поведінку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, виступаючи на відеоконференції, організованій 24 червня Atlantic Council.
"Ми бачимо агресивну, напористу політику, яка виходить від російського керівництва... Росія не поважає права інших країн на самовизначення. Вперше після Другої світової війни кордони були змінені силою", - сказала вона, нагадавши про незаконну анексію Криму Москвою в 2014 році та про те, що робить Росія на Сході України, продовжуючи політику сфер впливу.
Крамп-Карренбауер зауважила, що з того часу постійно здійснювалися спроби відновити відносини з Росією, але марно. Вона водночас додала, що НАТО хоче, щоб Росія повернулася до столу переговорів, щоб знову діяли договори про роззброєння.
"Росія має дуже чітко розуміти, що ми в Європі та в НАТО дуже сильні, що ми … готові протистояти загрозі, яку становить Росія. Саме тому концепція стримування настільки актуальна сьогодні", - зазначила міністерка. Вона також згадала хакерські атаки з боку Росії на німецький Бундестаг.
Глава Бундесверу також запевнила, що Німеччина рухається в напрямку до 2% (від ВВП) позначки витрат на оборону, хоча нинішня рецесія сповільнює цей процес.
"Ми всі в НАТО відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія... Тож це (збільшення бюджету) є в інтересах безпеки Німеччини", - сказала Крамп-Карренбауер.
Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Німеччині, вона нагадала, що цей контингент, серед іншого, посилає важливий сигнал Росії щодо готовності НАТО захистити себе і бути разом.
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Никто не хочет воевать, все хотят жить, не получать похоронок, не хотят возвращения с войны сынов-дочерей инвалидов, не хотят сидеть у разрушенного дома - своего или соседского, все равно. Тот, кто хочет войны, как правило, наживается на ней и редко страдает сам, поэтому они будут призывать к миру до тех пор, пока раша не начнёт - ну, тогда ответят все вместе, такое уже было - в 1939-1945. Кто начинает, тот и проигрывает, в конечном счёте.
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Сексизм, да ))
Уже в этом году, скорее всего, придется воевать.
Всем.
Враг - россия.
Что скажет эта барышня - министр обороны Германии? Пол шестого?
нам никто не поможет.
Мы единственные, кто будет противостоять России.
Справимся.
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На каждого из нас по 20 катсабов.
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Панове, вчіться стріляти швидко ))
Я без шуток не хожу...
А комент - награда за дурость,
А Ленки довольно одной,
Чтоб только о Зе в ней пелось.…
Грёбаный нарик,**** Н
найдем говорит и больно сделаем.Ты себя за конец больно сделай,************.
Четкое описание событий в Югославии, создания государства Косово....
"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО очень сильны, что мы ... готовы противостоять угрозе,
Если считать Штаты - то да, а вот если только "мы в Европе" - очень врядли. Проблема ЕС.
Поэтому это (увеличение бюджета) в интересах безопасности Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.
Вот и смысловая часть выступления - Деньги давай!!!!
Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, она напомнила, что этот контингент, среди прочего, посылает важный сигнал России о готовности НАТО защитить себя и быть вместе.
Интересный пассаж. Если американское военное присутствие в Германии "говорит о готовности", то о чем говорит сокращение этого самого американского военного присутствия в Германии? Кошка бросила котят?
сколько она стоила кремлю?
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