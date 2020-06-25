В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС уже підготувало законопроєкт
Міністерство внутрішніх справ (МВС) підготувало законопроєкт, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більшою. Наприклад, 3400 гривень для тих, хто перевищив більш ніж на 50 км/год.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год., то протягом 10 днів вона має заплатити 127,5 гривень, якщо понад 50 км/год. - 510 гривень.
Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.
"Ми маємо піднімати верхній поріг штрафу", - вважає він.
Він розповів, що з 1 липня в країні запускають і інші функції системи: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду смугою для громадського транспорту.
Нагадаємо, раніше в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.
Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.
Будь ласка, зачекайте...
лизун .
....
В шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні!..
Як тут у німеччині. Немає різниці скількі в тебе грошей, чи які зв'язки.
Воно не запрацює зразу - але за 5 років поступово навчить більшість, не всіх, але переважну більшість
Знаєте як це все буде в Україні? - Депутати, прокурори, судді, блатні, мажори та інша шваль - будуть в в списку недоторканих і система їх не побачить взагалі. Для всіх інших (лохів по класифікації зелюків) підкрутять цифри - їдеш 65, а система покаже - 75.
до цього й йде.
Не зря говорят что Антонина, личная миньетчица авакова
А пешеходы могли бы отскочить........
И траектория была бы другой...
Ну, задавила бы не шестерых, а троих....
И мусора такие же твои, как и мои.
А погибло ШЕСТЬ человек.
И горе семьям.
в Швейцарии вы запросто можете проехать через город 130 км/час - потому что для этого будет соответствующий автобан!
А у нас?
Такого идиотизма нет не где
Если наполнение бюджета - повысить штрафа и ограничить скорость в городе до 20 км/час, на трассе 25 км/час.
Если безопасность - лишать прав тех, кто не умеет ездить по правилам и парковаться по-человечески.
Причём тут зарплата к штрафу?
От рева болели уши, причём это не далеко не прекрасный звук Феррари. Таких надо тоже штрафовать на 100 баксов.
Ростов ждет!
а то сильно хорошо заживем