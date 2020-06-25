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МВС (3468) швидкість (118) Геращенко Антон (935) штраф (1808)

В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС уже підготувало законопроєкт

В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС уже підготувало законопроєкт

Міністерство внутрішніх справ (МВС) підготувало законопроєкт, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більшою. Наприклад, 3400 гривень для тих, хто перевищив більш ніж на 50 км/год.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год., то протягом 10 днів вона має заплатити 127,5 гривень, якщо понад 50 км/год. - 510 гривень.

Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водії в Києві знімають номерні знаки, щоб уникнути фіксації камерами за перевищення швидкості. ФОТОрепортаж

"Ми маємо піднімати верхній поріг штрафу", - вважає він.

Він розповів, що з 1 липня в країні запускають і інші функції системи: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду смугою для громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.

Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Каждый год езжу из Киева до Краматорска. С 14 по 19 год муссаров под кустами не было. В этом году - полный фарш, как будто 2012 на дворе.
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25.06.2020 07:59
+16
За российские автомобили должна быть наценка на штраф - 500 процентов,за продажность и кормежку путинского режима.
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25.06.2020 08:12
+14
З кожного водія по копієчці Вовіку на айкоси!
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25.06.2020 07:56
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Лучше сразу расстрел.
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25.06.2020 07:53 Відповісти
А зарплату вони не хочуть суттєво підвищити !?...
лизун .

.В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект - Цензор.НЕТ 3977...
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25.06.2020 07:57 Відповісти
А що Митяй мало платать? Да я тебе за таку роботу та твоі дебільні какртінки взагалі би тебе вигнав!
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25.06.2020 07:59 Відповісти
Не хочуть, бо епоха бідності закінчилася. Куди ж більше вже??
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25.06.2020 08:00 Відповісти
І Митяй за зелену плісняву не тільки голосував але і агітував! Типовій випадок "Зроби себе сам"!
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25.06.2020 08:02 Відповісти
Не лайкайте цого кацапского троля який вдає себе за українского націоналіста!
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25.06.2020 08:04 Відповісти
Бісить малороса соєвого !? То добре
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25.06.2020 08:10 Відповісти
Я тобі уже Митяй казав що українців малоросами називают тільки тупі кацапскі ватники! . Бісишся тупий кацапский ватнік!
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25.06.2020 08:14 Відповісти
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25.06.2020 08:17 Відповісти
Митяй я поясни чого тебе лайкає тупа кацапска вата?
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25.06.2020 08:24 Відповісти
Тобі платять за пости ..цукерками малорос ?
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25.06.2020 08:34 Відповісти
Не знаю, як вам, ну, а як по мені:
В шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні!..
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25.06.2020 08:50 Відповісти
Мітяй так поясни чому мене малороса не лайкає кацапска вата а тебе українця та націоналіста лайкає!
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25.06.2020 08:51 Відповісти
Не тікай від запитання та не переводь "стрелки"!
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25.06.2020 08:52 Відповісти
Кто о чем а нищеброд о деньгах 😂😂😂 неудачник иди работай и не гоняй 😂😂😂
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25.06.2020 08:22 Відповісти
Так он работает зауряд-прапорщиком в агитобозе ФСБ
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25.06.2020 08:25 Відповісти
И как, у водителей, машины которых гонят на Ауди/БМВ под 200 и выше, маленькая зарплата?
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25.06.2020 08:28 Відповісти
Краще систему пунктів впровадити й БД онлайн. Перевищів на 20Км, там де 110, їхав - 130+ - отримав пункт й штраф. Ще раз так само на протязі місяця - ще пункт. А на 3й пункт - вилучення посвідчення водійского - аналюваня на 2 міс, попередження - походи пішкі. Після того попавс знов на перевищенні, а в базі позначка - посвідчення вилучено. Заводять діло, по місту реестрації шукають власника й авто на штраф майданчик, а на водія - адмін справу.
Як тут у німеччині. Немає різниці скількі в тебе грошей, чи які зв'язки.
Воно не запрацює зразу - але за 5 років поступово навчить більшість, не всіх, але переважну більшість
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25.06.2020 08:53 Відповісти
Те, що працює в Німеччині - в нас спрацьовує навпаки.
Знаєте як це все буде в Україні? - Депутати, прокурори, судді, блатні, мажори та інша шваль - будуть в в списку недоторканих і система їх не побачить взагалі. Для всіх інших (лохів по класифікації зелюків) підкрутять цифри - їдеш 65, а система покаже - 75.
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25.06.2020 14:41 Відповісти
нажаль ви праві. Але якщо навіть простих п'янь, не блатних це трохі вгомонить - то вже буде непогано. Бо скількі аварій, де скажімо так, якраз не депутат не мерсі, а якійсь наркоман на літовських номера на зупинку вилитів. Ось що треба точно зробити - вилучити всі машини, які не зареестровані в Україні, заставити їх укр номери повісити, навіть шляхом мінім розтоможкі
до цього й йде.
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26.06.2020 09:26 Відповісти
Жирная Антонина, уже не знает что придумать, лиж бы ее ***** Аваков, жил хорошо..
Не зря говорят что Антонина, личная миньетчица авакова
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25.06.2020 08:53 Відповісти
Если и стрелять, то Авакяна с его бандой. Вобще берега потеряли.
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25.06.2020 09:50 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%B4%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96/a-18634452 https://www.dw.com/uk/як-працює-система-відеофіксації-порушень-пдр-у-німеччині/a-18634452
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25.06.2020 14:25 Відповісти
В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект - Цензор.НЕТ 851
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25.06.2020 07:54 Відповісти
З кожного водія по копієчці Вовіку на айкоси!
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25.06.2020 07:56 Відповісти
на білет до Ростова
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25.06.2020 08:06 Відповісти
Авакяну все мало,зеленые зягушки обанкротились политически,решили с общества взять за это финансовую компенсацию.
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25.06.2020 07:56 Відповісти
А що буде за швидкісну їзду по пішохідним доріжкам.
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25.06.2020 07:59 Відповісти
Каждый год езжу из Киева до Краматорска. С 14 по 19 год муссаров под кустами не было. В этом году - полный фарш, как будто 2012 на дворе.
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25.06.2020 07:59 Відповісти
Та да! я, осенью ездил на машине по маршуту Словакия-Венгрия-Словению-Италия-Франция-Испания-Португалия - за всю дорогу встретил местных ментов раза 2 и оба случая были какие-то ДТП! НИ РАЗУ меня не остановили заграницей! только припёр на Родину - под каждым кустом мусор - покажи права-покажи техпаспорт, машина не в угоне, не? открой багажник... а ты не пьяный, а ну дыхни?!
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25.06.2020 08:26 Відповісти
дивно, а мене за 12 років зупиняли загалом не більше 10 разів
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25.06.2020 11:10 Відповісти
Может тому, до ви на синіх номерах?
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25.06.2020 15:13 Відповісти
нікак нєт! в мене самі звичайнісіньки номери, де жодна цифра двічі (не кажучи вже про тричі) не повторюється )) та і я так згадую, що з тих приблизно 10 разів без причини (так, шоб понюхать) зупиняли двічі, і тут же відпускали. а інші 8 разів зупиняли коли я щось порушив (при цьому штрафували лише тричі, а в інших випадках попереджали і відпускали - ДАІ штрафувало, а поліція завжди лише попереджала, ще жодного разу не оштрафували)
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25.06.2020 15:26 Відповісти
Это единственный перспективный источник наполнения "ЗЕленого" бюджета или еще будут варианты?
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25.06.2020 08:03 Відповісти
Ещё и масочки верней их отсутствие на среднестатистическом индивидуме!
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25.06.2020 08:06 Відповісти
Ой как денег хоциться... Но дело в том, что есть предел за который согласны платить, и когда просто посылают просящего на йух! Вы там менагеры не переборщите - осел не корова и больше поллитра в сутки не даст...
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25.06.2020 08:03 Відповісти
авакян с подельниками кушать хочут - никак не нажрутся. а за сепаратизм и сотрудничество с оккупантами - ничего, как будто так и надо. какую "державу" они строят?
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25.06.2020 08:04 Відповісти
Короткая у вас память!

В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС вже підготувало законопроєкт - Цензор.НЕТ 3573
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25.06.2020 08:26 Відповісти
до тебя так и не дошло, что если бы быдляк на туареге не столкнул эту бабу на пешеходный переход, то она унеслась бы вдаль не причинив никому никакого вреда
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25.06.2020 08:28 Відповісти
Если бы эта баба не летела, а ехала, быдляк, просто, помял бы ей машину.
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25.06.2020 08:30 Відповісти
не факт! она бы могла бросить руль и закрыть глаза руками, как делают многие бабы и точно так же, сменив траекторию, передавить людей
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25.06.2020 08:33 Відповісти
Ну да!
А пешеходы могли бы отскочить........
И траектория была бы другой...
Ну, задавила бы не шестерых, а троих....
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25.06.2020 08:37 Відповісти
она участвовала в ночных гонках и не первый раз.... так что вопрос времени ни этот перекресток так следующий
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25.06.2020 08:41 Відповісти
Камеры и повышение штрафов как то повлияли бы на то, что мажорка перестала в обдолбаном состоянии устраивать гонки?
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25.06.2020 11:59 Відповісти
До следующего "быдляка".
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25.06.2020 08:32 Відповісти
ага ,120 и на красный ,а виноват туарег,который 20 ехал и только стартонул с перекрестка хоть и на конец желтого
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25.06.2020 08:44 Відповісти
Там очень маленький перекресток и шансов выжить у тех,кто вышел на переход не было бы, даже если бы Дронов ее пропустил.
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25.06.2020 09:35 Відповісти
ты за свою память беспокойся. твои же мусора ее и выпустят досрочно из "платной" камеры. если она туда еще попадет... это к вопросу о том какую "державу" вы строите - для воров и сепаров.
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25.06.2020 08:50 Відповісти
А ты за свою.
И мусора такие же твои, как и мои.
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25.06.2020 08:56 Відповісти
Штраф должен исчисляться от стоимости автомобиля. Для водителя жигулей штраф в размере 3400 - обречение на нищету. А для мажоров, 3400 - пообедать в ресторане.
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25.06.2020 08:09 Відповісти
За российские автомобили должна быть наценка на штраф - 500 процентов,за продажность и кормежку путинского режима.
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25.06.2020 08:12 Відповісти
Так ненужно превышать и штраф платить не надо 😂😂😂 пойди в Германии или в Швеции по возмущайся
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25.06.2020 08:23 Відповісти
странно, но я вижу, что водители жигулей отжигают знаааачительно больше мажоров
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25.06.2020 08:29 Відповісти
На копейке я максимум выдавливал 110 км/ч на трассе.
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25.06.2020 08:31 Відповісти
"Как же, теперь, ездить?"

В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС вже підготувало законопроєкт - Цензор.НЕТ 1914
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25.06.2020 08:23 Відповісти
Да ладно как ездили так и ездить будут. Просто будут вносить денюжку что-бы программа их номера игнорировала!
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25.06.2020 08:29 Відповісти
а чё фотку быдляка на туареге не разместил? он же эту обдолбленную в пешеходов и запулил...
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25.06.2020 08:30 Відповісти
Они могли отделаться помятыми машинами.
А погибло ШЕСТЬ человек.
И горе семьям.
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25.06.2020 08:35 Відповісти
ВАФЛИСТКА !!!
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25.06.2020 13:22 Відповісти
В Швейцарии при превышении больше 50км/ч конфисковывают автомобиль, бесповоротно, потому что нарушитель, несясь со скоростью напр 120 в населеном пункте где 50 разрешено потенциальный убийца.
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25.06.2020 08:24 Відповісти
в Швейцарии нет дебильных ограничений, как у нас!!

в Швейцарии вы запросто можете проехать через город 130 км/час - потому что для этого будет соответствующий автобан!
А у нас?
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25.06.2020 08:32 Відповісти
не везде там автобаны через город не нужно нести непонятно что
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25.06.2020 08:55 Відповісти
Зато у нас на всех трассах куча участков со скоростью 50км/ч, и об этом информирует один несчастный знак потерявшийся в кустах на обочине)
Такого идиотизма нет не где
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25.06.2020 09:21 Відповісти
Какова цель: безопасность на дорогах или наполнение бюджета?
Если наполнение бюджета - повысить штрафа и ограничить скорость в городе до 20 км/час, на трассе 25 км/час.
Если безопасность - лишать прав тех, кто не умеет ездить по правилам и парковаться по-человечески.
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25.06.2020 08:24 Відповісти
А зарплаты не хотят существенно повысить? Нет, не ментам, нет, не прокурорам, нет, не чиновникам, нет, не депутатам, нет, не прокурорам, нет, не судьям, а обычным людям. Это желание никак не связано с превышением скорости. Просто как не читаешь новость о том, что хотят существенно повысить, так сразу или зарплату ограниченному контингенту или цены со штрафами. А превышать нельзя и опасно, но судьям, прокурорам, ментам, депутатам и прочим путатам пофигу и штрафов у них не будет. Может только единичные случаи для разогрева непревередливой публики. Дякую, дуже дякую.
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25.06.2020 08:26 Відповісти
Зарплаты у кого? Водил которые гонят 200 км/ч?
Причём тут зарплата к штрафу?
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25.06.2020 08:30 Відповісти
Читаете внимательно комментарий, но ведь Мистер не читатель, Мистер писатель.
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25.06.2020 11:25 Відповісти
Мда ..., я так понимаю другого способа пополнить бюджет, как обобрать итак бедных людей у них этих животных просто нет 😞
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25.06.2020 08:31 Відповісти
Да и не говорите, бедные владельцы Аудей, БМВ, тюнингованных мерсов брабусов
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25.06.2020 08:32 Відповісти
"бедные владельцы Аудей, БМВ, тюнингованных мерсов брабусов" - штрафы не платят. Там не просто так сидит человек, который квитанции выписывает.
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25.06.2020 10:16 Відповісти
Не тупи, в Украине ПОЛУ-автоматическая система фиксации. Правильные люди штрафов не платят
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25.06.2020 12:10 Відповісти
Не хотел бы ты оказаться под колёсами Зайцедроновых?
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25.06.2020 08:33 Відповісти
Недавно какое-то чмо перегазовывало на крещатике на своём старом Мустанге (с которого еще и сняло глушитель)
От рева болели уши, причём это не далеко не прекрасный звук Феррари. Таких надо тоже штрафовать на 100 баксов.
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25.06.2020 08:35 Відповісти
Аппетит приходит во время еды...
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25.06.2020 08:49 Відповісти
тогда лутше как у Франции камеры разбить к хйуями и все
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25.06.2020 08:52 Відповісти
Да чё мелочится,штрафы на всё повысить в 60 раз,это единственный способ наполнения бюджета,других вариантов у этой власти нет и не будет.
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25.06.2020 08:54 Відповісти
ЗЕбобики развалили экономику и теперь хотят наполнять бюджет за счет штрафов???

Ростов ждет!
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25.06.2020 08:59 Відповісти
Ок, це вже більш меньш адекватна сумма штрафа
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25.06.2020 09:00 Відповісти
КАМЕРЫ МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ
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25.06.2020 09:17 Відповісти
НУЖНО!!!
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25.06.2020 15:19 Відповісти
Кожену ніч мажоні чада владних бобрів виїзжають на гонки по горизонталі , їм потрібен адреналін, а тупорила мусорня не може їх зупинити бо закон для бідних а у них є телефонне право глибинної країни.
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25.06.2020 09:17 Відповісти
Можливо, розмір штрафів диференціювати по об'єму двигуна і по приведеній вартості авто? За дороге і потужне авто розмір штрафу значно і значно більший! На якомусь там Запорожці - Жигулях одні зладні, а "крутих" якраз, ті що багаті і перевищують...
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25.06.2020 09:27 Відповісти
О как любители быстрой езды возбудились, плохо да? При этом каждый второй из недовольных радуется поднятию акцизов на табачку и на алкоголь. Или вы думали, что щипать будут только курильщиков, зебилы? )))
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25.06.2020 10:42 Відповісти
Не надо никаких штрафов, не надо скоростной режим соблюдать, не надо правильно парковаться - пусть водилы творят,что хотят....Терпение общества на исходе - наказывать нарушителей будут сами граждане, кто как умеет....За сбитого и покалеченного - водила получит инвалидность... За убитого - умертвление водилы или члена его семьи, если водила спрятался от возмездия....За неправильную парковку - удар арматурой по лобовому стеклу с одновременным повреждением крыши, капота....Насколько сил хватит....Можно машины кислотой обливать - перекраска тоже денег стоит... И настанет порядок и покой....Не благодарите...
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25.06.2020 10:50 Відповісти
.....неисполнение ЗАКОНОВ или его ПОПИРАНИЕ толкают ЛЮДЕЙ на его НАРУШЕНИЕ !!!
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25.06.2020 13:19 Відповісти
главное, чтобы цены на бензин не понижали и на комуналку тоже.
а то сильно хорошо заживем
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25.06.2020 11:33 Відповісти
2\3 камер размещены не в местах концентрации ДТП, так что цель у ребят одна, пополнение бюджета. Была бы цель обеспечение безопастного движения, шаги были бы совсем другими
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25.06.2020 12:11 Відповісти
Автоматична фіксація але після фіксації проводиться "обробка" фактів і потім висилається лист із штрафом. Тобто, хтось визначає чи виписувати штраф в кожному випадку автоматичної фіксації? То для кого те підвищення штрафу?
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25.06.2020 12:12 Відповісти
В стране есть запрет на тонировку, но никто не штрафует нарушителей. Каждая вторая машина. Если этот жирный свин озаботился наполнением бюджета, пусть обеспечит выполнение уже принятых законов.
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25.06.2020 13:11 Відповісти
.....убрать +20 !!!! 55 в нас. пункте -- ШТРАФ !!!!
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25.06.2020 13:17 Відповісти
Да нет, 55 - это много. Давайте 20 км и расстреливать.
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30.06.2020 20:20 Відповісти
В Запорожье в час пик пробка начинается за покилометра от въезда на плотину Днепрогеса. Давайте сделаем допустимую скорость 20 км и пусть они до утра домой добираются. Все дороги в один ряд, обязательно попадется кто то кто едет со скоростью 30 км. Есть здравый смысл, есть правила, в которых сказано, что водитель должен выбрать безопасную скорость движения. В плохих дорожных условиях я сам снижаю скорость, иногда почти до нуля. Ну а безбашенных, обкуренных и крутых никакие штрафы не остановят.
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30.06.2020 20:32 Відповісти
 
 